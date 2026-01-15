¡ÖÂèÆó¤ÎÇòË²¡×¤È¤·¤Æ´³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡ªÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤¬¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤ò¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¥´¥ê²¡¤·¡×ÁûÆ°
¡Ö°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Ï¶¨²ñ¤ËâË¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤³¤¦Ï³¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÌ±Êü¥¡¼¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤äDA PUMP¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÆ°¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Î´´Éô¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î¿ÆÊý¤äÎÏ»Î¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Á¤¬Áë¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÌÔÎõ¤ÊÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤È¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Î´´Éô¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¿Æ¤·¤¤Ãç¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï³Æ¶É¤È¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
³Æ¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÎÏ»Î¤ä¿ÆÊý¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¸½ÌòÎÏ»Î¤ä¿ÆÊý¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤Ï¶¨²ñ¤Î´ÉÍý²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ø¶¨²ñ¤Ø¤Î¿½ÀÁ¡Ù¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ä»Õ¾¢¤¬OK¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶¨²ñ¹ÊóÉô¤¬Ç§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð±é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Éô²°¤¬¾¡¼ê¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò·ë¤Ó¡¢¶¨²ñ¤ÎÆ¬±Û¤·¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤¹¡×¡Ê³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤«¤Ä¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤â¡Ä
²áµî¤Ë¤â¡¢·ÝÇ½¥×¥í¤Î²ðÆþ¤Ç¶¨²ñ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿Îã¤ÏËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Î¼èºà¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¡ØµÈËÜ¶½¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È²óÅú¤·¡¢Âç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤¬·ãÅÜ¤·¤¿·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ï¡¢È¬³ÑÍý»öÄ¹¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶ÈÍí¤ß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JC¡ÊÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡Ë¼çºÅ¤Î¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐ¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿ÆÊý¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â¹Ô¤¦À©ºî²ñ¼Ò¤¬¡Ø¤¦¤Á¤òÄÌ¤»¡Ù¤È²ðÆþ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐ¤Ç¹ñµ»´Û¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¶¨²ñ¤Ï·ÝÇ½¥×¥í¤¬¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤È¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¡ÖµÞÀÜ¶á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¹ÊóÉô¤Ë¸«²ò¤òÌä¤¦¤È¡¢¤³¤¦²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·ï¤Ï¡Ë¹ÊóÉô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¼ª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶¨²ñ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡Ê³°Éô¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡ËNG¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢¼èºà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ÊóÉô¤òÄÌ¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃí°Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´´Éô¤Ï¡¢·ÀÌó´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦ÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
¥«¥ÍÌÙ¤±¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë
¡Ö°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤ÏÍ§¿Í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï1·î31Æü¤ÎÃÇÈ±¼°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤ê¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Ë¡ØËÜ¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð±é¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸ý¤òÍø¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤À¤±¡£¶âÁ¬¤Î¼ø¼õ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÎÏ»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ë¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¡¢¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤À¤±¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡Ö°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î·¹ÅÝ¡×¤À¡£
¡Ö¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¤¬Àõ¤¯¡¢»Õ¾¢²ñ¤Ê¤É¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ëÉÔÊ¸Î§¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¡£¿·Éô²°¤ÎÀßÎ©·×²è¤Ç¤â¡¢ÅÚÉ¶¤ò¸«²¼¤í¤»¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÇäÅ¹¤òÊ»Àß¤¹¤ë°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¶¨²ñ¤«¤éµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£¿ÆÊý¤ÎÉ×¿Í¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÇ°×¶È¡¢ÉÔÆ°»º¡¢°û¿©¤«¤é·ÝÇ½¥×¥í±¿±Ä¡¢½ñÀÒ¡¦¼Ì¿¿½¸¤Î´ë²èÈÎÇä¤Þ¤Ç»ö¶ÈÌÜÅª¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÉý¹¤¯¡¢¡Ø¥«¥ÍÌÙ¤±¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤Î»Í¸ÔÌ¾¤ò°ìÀÆ¤Ë²þÌ¾¤µ¤»¤¿·ï¤âÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄï»Ò¤ÎÌ¾¤«¤é¡ØË²¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤òÃ¥¤¦ÎäÅ°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¡ØÇòË²¿§¤Î°ìÁÝ¡Ù¡£¸¤±î¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤êÊý¤¬¶¯°ú¤¹¤®¤ë¤ÈÂ¾¤Î¿ÆÊý½°¤âÊò¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÃÇÀì¹Ô¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¡ØÂèÆó¤ÎÇòË²¡Ù¤È¤·¤Æ¶¨²ñ¤«¤é´³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Å·Å¨¤ÈÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÇòË²¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ä¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¤Î¡Ö½ÐÀ¤¡×¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¡¢¶¨²ñÆâÉô¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¿ÍË¾¤Î¤Ê¤µ¡×
