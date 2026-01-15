¤À¤«¤é¾®ÀôÈ¬±ÀŽ¥¥»¥Ä¤Î¿·º§À¸³è¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤È¿¿µÕŽ¤Ž¢¶¹¤¤¿·µïŽ£¤¬À¸¤ó¤À"ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶"
¢£Ä«¥É¥é¤Î¡Ö¹¤¤¿·µï¡×¤ÏÁÏºî
Àµ·î¤Ë¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¾¾¹¾¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¿·º§À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºîÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·µï¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤â°ì½ï¤Ë4¿Í¤Ç½»¤á¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¤¤Éð²È²°Éß¤À¡£¡Ö¤³¤³¤¬µï´Ö¡¢¤³¤³¤¬Âæ½ê¡×¡Ö¹¤¤¡Á¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤¿°ìÆ±¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ÏÁÏºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Èà¤é¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤¿²È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
µÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¶µ»Õ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ÎÆüµ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤¬¡Ö¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡×¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌËÙÄ®¤Î²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1891Ç¯6·î22Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥Ä¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ëö¼¡ËÜÄ®¤Î²°Éß¤Ï¡¢Ãæ³¤¤È¼µÆ»¸Ð¤ò·Ò¤°Âç¶¶Àî¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ÆÄ¯Ë¾¤â¤è¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏÉÔÊØ¤¬Â¿¤¤¡×¤È°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢Ëö¼¡ËÜÄ®¤Î²°ÉßÀ×¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÏÀî¤ËÌÌ¤·¤¿Ï©ÃÏ¤Î±ü¡¢¾®¤µ¤ÊÁ¥Ãå¤¾ì¤â¤¢¤êÄ«Æü¤âÍ¼Æü¤â³Ú¤·¤á¤ëÀä·Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
È¬±À¤¬¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¡Ê¸½ºß¤ÎÅçº¬¸©·Ù»¡ËÜÉô¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢µìµï¤è¤ê¤â¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉÚÅÄÎ¹´Û¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È´Ø·¸¤òÃÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¢£À¸³è¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ¬±À¡¦¥»¥Ä¡¦½÷Ãæ¡¦»ÒÇ¡×¤À¤±
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢ºÇ½é¤Ï½÷Ãæ¤È¤·¤Æ½»¤ß¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¥»¥Ä¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤ÇºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¾¾¹¾¤Ï¿Í¸ý3Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¾ë²¼Ä®¡¢¤½¤ì¤â³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤ÎÆ°¸þ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢±½¤Ï°ìÈÕ¤ÇÄ®Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¤¢¤ÎÀ¾ÍÎ¿Í¤ÎÀèÀ¸¡¢½÷Ãæ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡×¤È¡¢°æ¸ÍÃ¼¤Ç¤â¡¢ÎÁÄâ¤Ç¤â¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¥»¥Ä¼«¿È¤â¡ÖÍÎ¾ª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¸½Âå¤ËÅÁ¤ï¤ë¾¼ÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î¾Ú¸À¤ò¤ß¤ë¤È¡¢½÷¾¤Ï¤«¤Ê¤ê±½¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤À¤È±®¤¨¤ë¡£¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¤òÁ÷¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤â¤ê¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°¦¤¹¤ëºÊ¤À¡£¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë»¯¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î»ëÀþ¤«¤éÈà½÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡¢È¬±À¤Ê¤ê¤ÎÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬±À¡¢¥»¥Ä¡¢½÷Ãæ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÉ¤¤Î»ÒÇ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£½Õº¢¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Àî¤ËÄÀ¤á¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¥»¥Ä¤¬¸«¤Ä¤±¤ÆÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£»ÆºÙ¤òÊ¹¤¤¤¿È¬±À¤Ï¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡×¤ÈÇ¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤Æ»ü¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¾®ÀôÀá»Ò¡¦¾®Àô°ìÍº¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¹±Ê¸¼Ò1976Ç¯¡Ë¡£¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿È¬±À¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Çµ¿Ìä¤¬Í¯¤¯¡£²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¢£¿·µï¤Ï¡È¶¹¤¹¤®¤¿¡É
¼Â¤ÏÈ¬±À¤ÏÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢À¾ÅÄ¤ÎÃç²ð¤Ç¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¥Á¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¤¬±é¤¸¤ë¥¿¥¨¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤Î·ÐºÑ±ç½õ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥¨¤ÏÊÌ¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÀ¾ÅÄ¤ÎÆüµ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¸å¤ËÈ¬±À¤¬·§ËÜ¤Ø°Ü¤ëºÝ¤Ë¤Ï°ð³À²È¤ÎÌÌ¡¹¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î±ç½õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
·îµë100±ß¤Î¹âµë¼è¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È¬±À¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤Ç»°À¤ÂÓ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«Ï²Èñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¡ÖÉð²È²°Éß¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Á´°÷Æ±µï¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤À¡£¿·µï¤¬¡¢¶¹¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¿·µï¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥»¥Ä¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Äí¤³¤½µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²È¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¶¹¤«¤Ã¤¿¡£
¢£²¨°ìËç¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¤À¤±¤ÎÆüËÜ²È²°
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢Éð²È²°Éß¤«¤éÎíÍî¤·¤Æ¶¹¤¤Ä¹²°¤Ë²ÈÂ²¤¬¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÅ·¹ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷Ãæ¤ò´Þ¤á¤Æ3¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¹¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
Ï»¾öÈ¾¤¬2Éô²°¡¢Ï»¾ö¡¢¶å¾ö¡¢¸Þ¾ö¡¢»Í¾ö¡¢»°¾ö¡Ä¡Ä°ì¸«¡¢Éô²°¿ô¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ²È²°¤Ç¤¢¤ë¡£²¨°ìËç¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÏ²¼¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ëÉô²°¤«¤éÊÌ¤ÎÉô²°¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤ÎÉô²°¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
É×ÉØ¤Î¿²¼¼¡¢È¬±À¤Î½ñºØ¡¢½÷Ãæ¤ÎÉô²°¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ä¼¼¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î°Õ¼±¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ²È²°¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬²¨°ìËç³Ö¤Æ¤ÆÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¶¹¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¼ÂÊì¤äÍÜÉãÊì¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¶¹¤¤¡×¡Ö¶¹¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î²È¡¢ÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¤Ê¤é½½Ê¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¹¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀäÌ¯¤Ê¶¹¤µ¡×¤¬¡¢È¬±À¤Ë¡È²ÈÂ²¡É¤ò¶µ¤¨¤¿¤«
¤³¤Î²È¤Ï2018Ç¯¤Ë¾¾¹¾»Ô¤¬½êÍ¤·À°È÷¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤é¤¯¡¢»ý¤Á¼ç¤Îº¬´ß²È¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£æÜ³¤½ñÎÓ¡Ø¤ï¤¬¿´¤ï¤¬»³±¢¡§¾®ÀôÈ¬±À¤Î¸«¤¿¿À¡¹¤ÎÎ¤¡Ù¡ÊæÜ³¤½ñÎÓ1982Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢1982Ç¯Åö»þ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÉô²°¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅöÂå¤Îº¬´ß²ÈÅö¼ç¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Ï¤¢¤¨¤ÆÆó¿Í¡Ê¤È¡¢½÷Ãæ¡ÜÇ¡Ë¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤òÁª¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢È¬±À¤ÏÉÔ¹¬¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î·ëº§¤ò½ü¤¤¤Æ²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§¤âºÊ¤È¤ÎÆó¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢µÞ¤ËºÊ¤Î²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÉð²È²°Éß¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¨°ìËç³Ö¤Æ¤¿µ÷Î¥¤Ç¡¢ºÊ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¡£Ä«µ¯¤¤ì¤ÐÃã¤òÞ»¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢Äí¤Ë½Ð¤ì¤Ð½÷Ãæ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£Ç¤¬É¨¤Ë¾è¤ê¡¢¥»¥Ä¤¬Èù¾Ð¤à¡£
¤³¤Î¡ÖÀäÌ¯¤Ê¶¹¤µ¡×¤¬¡¢È¬±À¤Ë²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²¤Î²¹¤â¤ê¡×
¤â¤·¹¤¤²°Éß¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Î¥¤ì¤¿Éô²°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¿©»ö¤Î»þ¤À¤±¡¢¤¢¤È¤Ï³Æ¼«¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤³¤â¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ë´·¤ì¤¤Ã¤¿È¬±À¤Ï¡¢¤Þ¤¿³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²¨¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëÀ¸³è²»¡£Ã¯¤«¤¬¤¤¤ëµ¤ÇÛ¡£¸Æ¤Ù¤ÐÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ÷Î¥´¶¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥¼¥í¤Î¡¢¤³¤ÎÂ©¶ì¤·¤¤¤Û¤É¤Î¶á¤µ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈ¬±À¤Î¿´¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½ñºØ¤Ç¸¶¹Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¨°ìËç³Ö¤Æ¤¿¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â°¦¤¹¤ëºÊ¤¬¤¤¤ë¡£Ãã¤òÞ»¤ì¤ë²»¡¢Ç¤ò¤¢¤ä¤¹À¼¡¢½÷Ãæ¤È¸ò¤ï¤¹²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¡Ä¡Ä¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²¤Î²¹¤â¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê²°Éß¤ÎÎ©ÃÏ¤ÏºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¾¾¹¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê³¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤âÄÌ¤ê°ì¤Ä¤ò¶´¤ó¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤ËÊë¤é¤·¤¿Ëö¼¡ËÜÄ®¤È¿·¤¿¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤¿±ö¸«Æì¼ê¤Ï¡¢¾¾¹¾¾ë¤ò¶´¤ó¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë2¥¥í¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î³¹¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈË²Ú³¹¤ÎÎ¢¼ê¡¢Àî¤ËÌÌ¤·¤¿Ëö¼¡ËÜÄ®¤Ï¡¢Ä¯Ë¾¤³¤½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¿Í¤Î±ýÍè¤âÂ¿¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ±ö¸«Æì¼ê¤Ï¡¢¾¾¤ÎÊÂÌÚ¤¬Â³¤¡¢ÇòÊÉ¡¦³Ê»Ò¡¢¹õÈÄÊ½¤ÎÉð²È²°Éß¤¬ÀÅ¤«¤Ë·ú¤ÁÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤À¡£·öÓä¤ò·ù¤¦È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡È¶¹¤¤¡É¤«¤é¤³¤½¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Ï¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿
¤³¤ì¤Ï¡¢¥»¥Ä¤òÀ¤´Ö¤Î¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤«¤é¡¢±ó¤¶¤±¤ë¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤¬½÷Ãæ¤òºÊ¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦±½¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹¤Ë¶á¤¤Ëö¼¡ËÜÄ®¤Ç¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Éð²È²°Éß¤ÎÀÅ¤«¤ÊÄÌ¤ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤»¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆü¾ïÅª¤Ë±½ÏÃ¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬±À¤¬µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤È¤ÎÀÅ¤«¤ÊÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê²°Éß¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤ËÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤äÌ±ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍá°á¤ÈÄí²¼ÂÌ¤ÇÄí¤ò»¶Êâ¤¹¤ëÈ¬±À¤ÎËµ¤é¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï¾¾¹¾¤ËÅÁ¤ï¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¡£¸Ñ¤ÎÏÃ¡¢Í©Îî¤ÎÏÃ¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÏÃ¡Ä¡Ä¡£È¬±À¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÊ¹¤Æþ¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¡¢»þ¤Ë¤Ï¿¼¤¯ð÷¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
²¨°ìËç¤Îµ÷Î¥¤ËºÊ¤¬¤¤¤Æ¡¢Äí¤ò°¦¤Ç¤Æ²øÃÌ¤¬Ê¹¤±¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¹¬Ê¡¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¬±À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¹¤¤²°Éß¤ÇµÁ²ÈÂ²¤ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¿ÆÌ©¤µ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¶¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤ÏËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤¬µÁÊì¤äµÁÉãÊì¤È¤â²¹¤«¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎËÌËÙÄ®¤Ç¤ÎÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
¶¹¤¤²È¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¾¾¹¾¤ÎÅß¤¬´¨¤¹¤®¤Æ¡¢5¥«·î¸å¤Ë¤Ï·§ËÜ¤Ø
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹¬Ê¡¤ÊÆü¡¹¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬±À¤¬¤³¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5¥«·î¡£1891Ç¯11·î¡¢Èà¤Ï¥»¥Ä¤òÈ¼¤Ã¤Æ·§ËÜ¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎÅß¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯À¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤Ê¤É²¹ÃÈ¤ÊÃÏ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤¬¶ËÃ¼¤Ê´¨¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÃÈË¼»ö¾ð¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¡Ö¤½¤Îº¢¤Î¾¾¹¾¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¹¥È¡¼¥ô¤È¿½¤¹Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾®ÀôÀá»Ò¡¦¾®Àô°ìÍº¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¹±Ê¸¼Ò1976Ç¯¡Ë¡£Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ë¤¹¤é²ÐÈ¤·¤«¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤´¨¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°¦¤¹¤Ù¤²°Éß¤Ï¡¢Åß¤Ë¤ÏÅà¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë´¨¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢Ä¯Ë¾¤âÄí¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éð²È²°Éß¤À¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ²È²°¤é¤·¤¯É÷ÄÌ¤·¤¬¤¤¤¤¡£²Æ¤Ï²÷Å¬¤À¤¬¡¢Åß¤Ï²¨°ìËç¤Ç¤Ï´¨É÷¤òËÉ¤²¤Ê¤¤¡£Ï²¼¤â¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤«¤éÉô²°¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÎäµ¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¡£
É®¼Ô¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï1·î½éÆ¬¡£Ê¸²½ºâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¨¤äÈâ¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ãæ¤Ï´¨¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤¹¤È¤·¤¿¤é²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åß¤Ï¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤ËÊ²¤¤¤Æ¤â·ä´ÖÉ÷¤ÇÅà¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²°Éß¤Ê¤Î¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï²ÐÈ¤¬¸Â³¦¡Ä¡Ä°¦¤¹¤ëºÊ¤È¤Î¿ÆÌ©¤ÊÊë¤é¤·¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡Ö²¨°ìËç¤Î¶¹¤µ¡×¤¬¡¢Åß¤Ë¤ÏµØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤â¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¾®¤µ¤Ê²È¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê²¹¤â¤ê¤Ë¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ã»¤¤¤¬Ç»Ì©¤Ê5¥«·î¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡¢È¬±À¤¬¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë