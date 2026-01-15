¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¹ðÇò¡ÖÉÙÍµÁØ¤È¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡© ¤¤¤Ä¤â¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÉÙÍµÁØ¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿¡×
¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ë150ËüÀ¤ÂÓ¤â¤¤¤ë¡Ö½ã¶âÍ»»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¯¡¢¤´¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¡½¡½¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¤¤¿ÁêÂ³ÀÇÃ´Åö¤Î¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤À¤«¤é½ñ¤±¤¿¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤â²¯Ã±°Ì¤Î¤ª¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï²¿¤«¡£¾®ÎÓµÁ¿ò»á¤Î¿·Ãø¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤ÎËÜ¤«¤éº£ÃíÌÜ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ø¤ª¶â¤ò¡Ö»þ´Ö¡×¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ÏÌ¿¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÉÙÍµÁØ¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¡©
º£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¡¢»ä¤¬¿·Â´¤ÇÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ËÆþ¶É¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤ÎÀÇÌ³Âç³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìó3¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿·¿Í¸¦½¤¤âºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¡¢»ä¤Ï »ñ»º²ÝÀÇ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÀÇÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë4¤Ä¤Î»öÌ³·ÏÅý¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎË¡¿Í¤ò°·¤¦¡ÖË¡¿Í²ÝÀÇ¡×¡¢¤ª¤â¤Ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿Í²ÝÀÇ¡×¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤äÂ£Í¿ÀÇ¤Ê¤É»ñ»º´ØÏ¢¤ÎÀÇ¤ò°·¤¦¡Ö»ñ»º²ÝÀÇ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂÚÇ¼¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡ÖÄ§¼ý¡×¤Ç¤¹¡£¹ñÀÇ¿¦°÷¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤Î·ÏÅý¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ê¤É¤Ç¤½¤ÎÀìÌç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬ºß¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç²Ö·Á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏË¡¿Í²ÝÀÇ¤Ç¡¢¸Ä¿Í²ÝÀÇ¤¬¤½¤ì¤Ë¼¡¤°¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£1987Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿°ËÃ°½½»°´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤¬°¼Á¤ÊÃ¦ÀÇ¤òÆ¯¤¯·Ð±Ä¼Ô¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿2004Ç¯Åö»þ¤â¤Þ¤ÀÌ¾»Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öµð°¤òÅ¦È¯¤¹¤ë¡×»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯Æ±´ü¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë¡¿Í²ÝÀÇ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤È¤µ¤ì¤ë»ñ»º²ÝÀÇÉôÌç¤ò¤¢¤¨¤Æ»ÖË¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÉÙÍµÁØ¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¡¢¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢Êì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè°ì»ÖË¾¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¼¡¤Ë»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Î»äÎ©Âç³Ø¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë·î16Ëü±ß¤â¤Î¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾©³Ø¶â¤âÂçÈ¾¤Ï³ØÈñ¤ÈÆü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂå¤òÂ¿¾¯²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Â´¶È»þ¤Ë¤Ï¶âÍø¤â´Þ¤á1000Ëü±ß¶á¤¤ÊÖºÑµÁÌ³¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ÇÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢»þÀÞ¡¢·ÐºÑÅª¤Ê³Êº¹¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢ÀÞ¤·¤â½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½¢¿¦¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤ÆÎ±Ç¯¤·¤¿¤ê¡¢Âç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤ÏÅþÄì¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤Ë½Ð¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¶¶ø¤Îº¹¤«¤é²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤â¸½¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡ÖÈà¤é¤è¤ê¤â¹â¤¤µëÎÁ¤Î¿¦¾ì¤Ë¿ôÇ¯¤Ç¤âÁá¤¯½¢¿¦¤¹¤ì¤Ð¡¢1000Ëü±ß¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾©³Ø¶â¤òÃå¼Â¤ËÊÖºÑ¤·¡¢¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿»ä¤ÏÆÈ³Ø¤Ç¸øÌ³°÷»î¸³¤ËÎ×¤ß¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ÊÄ£¤«¤éÆâ¡¹Äê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â½éÇ¤µë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¹ñÀÇÀìÌç´±¤Î¿¦¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤â¶ÐÌ³ÃÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¼êÅö¤¬¼ê¸ü¤¤Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤Åìµþ¤Ø¹Ô¤¯¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Î¾ÊÄ£¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤Ì¤°¤¤¤¤ì¤º¤Ë¾åµþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¤½¤¦ÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¢¤àµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö°ìÂÎ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤³¤½Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¿Í¤ÎÌó1³ä¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ðÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¿·¿Í¿¦°÷¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«4¡óÄøÅÙ¡£¤·¤«¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿³Û¤Îºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤ÐÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂçÃÀ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦
»ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸Î¿Í¤Î¤´¼«Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÔ¶à¿µ¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤âÌ©¤«¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤´¼«Âð¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤Ê²È¶ñ¤äìÔÂôÉÊ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢·úÊª¤äÉßÃÏ¤³¤½¹Âç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¼Æâ¤ÏÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÇÌ³½ð¤¬Íè¤ë¤«¤é¡¢ºâ»º¤ò±£¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´ª¤°¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤´¤¯µ©¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤ÎÊý¡¹¤ÏËÜÅö¤Ë¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¸Á°¤ÎÍÂ¶â¤ÎÆ°¤¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÉô²°¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤Þ¤ÇÄ´ºº¤·¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¼Â¤Ë¿µ¤Þ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¤¬Ã±¤Ê¤ë·ðÌó²È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÎÀ¸³èÈñ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂçÃÀ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìÅï´Ý¤´¤È¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþµï°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ£±²¯±ß¶á¤¤¤ª¶â¤ò¥Ý¥ó¤È»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»Ò¤äÂ¹¤Ø¶µ°é»ñ¶â¤È¤·¤ÆÀË¤·¤ß¤Ê¤¯±ç½õ¤·¡¢ÃÏ°è¤äÊì¹»¤ØÂ¿³Û¤Î´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤È¾ÃÈñ¤¹¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»È¤¦¤Ù¤»þ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡Ä¡Ä¡£
ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä»È¤¤Êý¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¤Î¿Í¤Î¤½¤ì¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¬ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Î¸½¾ì¤ÇÆÀ¤¿Âç¤¤Êµ¤¤Å¤¤Ç¤·¤¿¡£
