¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡Ö´íµ¡Åª¾õ¶·¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¡×

ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶¶¡Ä¡Ä¤Ê¤¼Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¶â¤â¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡ÖÂçÌäÂê¤ÎÀµÂÎ¡×¤òËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È»öÎã¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Â¿¤¤¤Î¤«
¡ÒÆüËÜ¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¶¤Ã¤È¿ô»ú¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¶¶¡§Ìó73Ëü¶¶
¥È¥ó¥Í¥ë¡§Ìó1Ëü2000ËÜ
Æ»Ï©¡§Áí±äÄ¹Ìó128Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë
¾å¿åÆ»´É¡§Áí±äÄ¹Ìó74Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë
²¼¿åÆ»´É¡§Áí±äÄ¹Ìó49Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë
¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤ì¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¼çÍ×¹ñ¤Î¶¶¤ÎÈæ³Ó¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1-4¡Ë¡£
Æ»Ï©¶¶¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¶¹¤¤¹ñÅÚ¤Ë73Ëü¤â¤ÎÆ»Ï©¶¶¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ë1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤Î¶¶¤Î¿ô¡Ê¶¶Ì©ÅÙ¡Ë¤ÇÉ½¤¹¤È1.93¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ï0.1Ì¤Ëþ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï0.3ÄøÅÙ¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï0.6ÄøÅÙ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÆüËÜ¤¬Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÀÇ¶â¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÔÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹Âç¤ÇÊ¿Ã³¤Ê¤¿¤á¡¢¶¶¤Ê¤É¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Íè¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÏµÞ½Ô¤Ê»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÀî¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢»³¤ò¤¯¤ê¤Ì¤¡¢¶¶¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1-5¤Ï·úÀß¸å50Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ä¹ç¤ò»î»»¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
Æ»Ï©¶¶¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢2023Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇÌó37¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÌó54¡ó¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó75¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î½½¿ôÇ¯¤ÇµÞÂ®¤ËÏ·µà²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¡¢²ÏÀî´ÉÍý»ÜÀß¡¢¿åÆ»´ÉÏ©¡¢²¼¿åÆ»´Éµô¡¢¹ÁÏÑ»ÜÀß¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢¶¶¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤¤¤º¤ì¤âº£¸åÏ·µà²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ó¡Ê¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ëÊä½¤Ì¤¼Â»Ü¤Î¶¶
¡ÒNHK¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁ´¹ñÆ»Ï©»ÜÀßÅÀ¸¡¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡×¤È¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ»Ï©¶¶¤ÎÊä½¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÉÍý¼ÔÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¶¶¤Î¤¦¤Á¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êä½¤Ì¤¼Â»Ü¤Î¶¶¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¹ñ¤¬33¡ó¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬37¡ó¡¢À¯Îá»Ô¤¬63¡ó¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬60¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀ¸¡¤Î·ë²Ì¡ÖÂÐºö¤¬É¬Í×¡×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¶¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç3Ëü3390¥õ½ê¡Ê¶¶3Ëü2320¥õ½ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë1070¥õ½ê¡Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤¬µá¤á¤ë¡Ö5Ç¯¡×¤òÄ¶¤¨¤ÆÂÐºö¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¶¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ¤¬0¡ó¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬4¡ó¡¢À¯Îá»Ô¤¬15¡ó¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬16¡ó¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¯Îá»Ô¤ä»ÔÄ®Â¼¤Ç¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¶¶6967¥õ½ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë74¥õ½ê¤Ç¡¢¹ç·×7041¥õ½ê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡Ê¿ÞÉ½1-11¡Ë¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¶¤Î¿ô¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤¬648¡¢Ê¡Åç¸©¤¬537¡¢»³¸ý¸©¤¬406¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬356¡¢µÜ¾ë¸©¤¬281¤È¡¢ÃÏÊý¤Î¸©¤ÇÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¿·³ã¸©¤äÊ¡Åç¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ï¸©¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿ô¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ó¡Ê¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡ª
¡Ò¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÃ´¤¤¼ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
55ºÐ°Ê¾å¤Î½¢¶È¼Ô¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢·úÀß¶È¤Î³ä¹ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÁ´»º¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¡¢Â¾»º¶È°Ê¾å¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1-19¡Ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Î½¢¶È¼Ô¤ÏÁ´»º¶È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¡¢º£¸å¤Î·úÃÛ»º¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ç¯Îð³¬ÁØÊÌ¤Î·úÀßµ»Ç½¼Ô¿ô¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¶È¤ò»Ù¤¨¤ë60ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬Ìó26¡óÄøÅÙ¡Ê77.6Ëü¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢29ºÐ°Ê²¼¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó12¡óÄøÅÙ¡Ê35.3Ëü¿Í¡Ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡Ê¿ÞÉ½1-20¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢60ºÐ°Ê¾å¤¬ÂçÎÌ¤ËÂà¿¦¤·¤¿¸å¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÃ´¤¤¼ê¤Î½è¶ø²þÁ±¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Ê¤áÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¶È³¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ó¡Ê¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂçÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÌäÂê¤ò¤Ò¤¤Ä¤Å¤¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
