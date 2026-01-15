¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤Ï½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö´í¸±¤Ê»×ÁÛ¡×¡Ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¤³¤Î°ì¸À¤Ï¡¢Àï¸åÃá½ø¤Î½ªßá¤ò¹ð¤²¤ë¹ç¿Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤ÎÀîËÌ¾Ê¸ã»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¡¢½¬¶áÊ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÃá½ø¤Î¡Ö¹½Â¤ÅªÊø²õ¡×¤¬À¸¤ó¤ÀÉ¬Á³¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤ÎÉ¬Á³¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¤âÏª¹ü¤Ê·Á¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡× ¤Î¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Ì¤Íè¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¡×¤Î»à
2026Ç¯1·î5Æü¡£ÄìÎä¤¨¤Î¤¹¤ëÅ·¸õ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤«¤é2Æü¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤äÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¯Æ°¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·üÌ¿¤ËÆ°¸þ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸á¸å5»þ¡¢ÆüË×¤È¤È¤â¤ËCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Ì¾Êª¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¶¡¦¥ê¡¼¥É¡×¡£¤½¤ÎÆü¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤À¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤À¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÂçÅýÎÎ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Î¼¡ÀÊÊäº´´±¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¡£40ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢Âè2¼¡À¯¸¢¤ÎÆâÀ¯¡¦³°¸ò¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¥ß¥é¡¼¤ÏÌë¤ÎÄ¢¤¬¹ß¤ê¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎËÌÄí¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥ë¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿·³»öºîÀï¡£¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÊÆÊ¼¤ÎÉé½ý¼Ô¤Ï¡©¡×¡ÖÌ±´Ö¿Íµ¾À·¼Ô¤Ï¡©¡×¡Ý¡£ñÁÀå¤ËÊÖ¤¹¥ß¥é¡¼¤Î¸ý¤«¤é¶ÃØ³¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥í¤ÏÊÆ·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ØÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥Ç¥ë¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤¬Ìä¤¦¤È¡¢¥ß¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥¤¥¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢ÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÅ´Â§¤À¡×
¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¼åÆù¶¯¿©¤ÎÏÀÍý¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¼ç¸¢¿¯³²¡×¤ä¡ÖÆâÀ¯´³¾Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤Ê¤É¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¡£Âè2¼¡ÂçÀï¸å¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¹ñºÝµ¬ÈÏ¤ò°ì¸Ü¤À¤Ë¤»¤º¡¢¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÙÝ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥ß¥é¡¼¤ÎÈ¯¸À¤Ï2Æü¸å¡¢ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢½ñ¤¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¡£È¯¸À¤Ï9ÆüÉÕ¤Î1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥ë¡¼¥ë¤è¤êÎÏ¤òÊô¤¸¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡×¡£¹ñºÝµ¬ÈÏ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢Àï¸åÀ¤³¦¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÍýÇ°¤Î¹ñ¡×¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯Î¬¤¹¤ë¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¥í¥·¥¢¡×¤ä¡¢ÂæÏÑ¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¡Ö½¬¶áÊ¿¤ÎÃæ¹ñ¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢³°¸ò´±¤À¤Ã¤¿ÀïÎ¬²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤â¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¡Ù¤Ï»à¤ó¤À¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ë¸ì¤ë¡£
21À¤µª¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤ÎÍðÀ¤¡£¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥Æ¥ì¥¹¤Ï¿¼¤¯Í«Î¸¤¹¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¹ñºÝ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÎã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
À¾È¾µå»ÙÇÛ¤Ø¤Î°ìÎ¤ÄÍ
ÉÛÀÐ¤Ï1Ç¯Á°¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯1·î7Æü¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î»äÅ¡¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¡£Âè47ÂåÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¶á¤¯¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥«¥Ê¥À¤ò¡Ö51ÈÖÌÜ¤Î½£¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÊÔÆþ¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¥·¥³ÏÑ¤Î²þ¾Î¤âÅö½é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡É¸ýÀè²ðÆþ¡É¤Î°ì´Ä¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÏÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ½ÅÂç¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿20Æü¤ËÂçÅýÎÎÎá¤ò½Ð¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿Þ¤äÊ¸½ñ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤Ç¤Ïº£¤â¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Î·èÄê¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸Æ¾ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢À¾È¾µå¡ÊÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¡Ë¤ÎÇÆ¸¢¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÎ¤ÄÍ¤À¤Ã¤¿¡£
1Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¹¶¤áÆþ¤ê¡¢ÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¤À¤Ã¤¿È¿ÊÆº¸ÇÉ¤Î¥Þ¥É¥¥¥í¤òÇÓ½ü¤·¤¿¡£»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ò¶þÉþ¤µ¤»¡¢¼ç¸¢¹ñ²È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¡Ö±¿±Ä¡×¤·¤Æ»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£À¾È¾µå¤ò¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÈ¾µå¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¤®¤é¤Ä¤¯ÌîË¾¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢25Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¡×¤À¡£Âè2¼¡À¯¸¢½é¤ÎNSS¤ÏÀ¾È¾µå¤òºÇÍ¥ÀèÃÏ°è¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢°è³°ÀªÎÏ¤Î±Æ¶ÁÎÏÇÓ½ü¤ò¤¦¤¿¤¦¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÈ¾µå¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Ê¸½ñ¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢À¾È¾µå½Å»ë¤ä°è³°ÀªÎÏ¤ÎÇÓ½ü¼«ÂÎ¤Ï1´üÌÜ¡Ê17¡Á21Ç¯¡Ë¤«¤é¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£18Ç¯9·î¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î±éÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢µÄ¾ì¤òËä¤á¤¿³Æ¹ñÂåÉ½¤òÁ°¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥â¥ó¥í¡¼ÂçÅýÎÎ°ÊÍè¡¢À¾È¾µå¤Ø¤Î³°¹ñ¤Î´³¾Ä¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ø¼°À¯ºö¤À¤Ã¤¿¡×
Âè5ÂåÂçÅýÎÎ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤ò»Ø¤¹¡£1823Ç¯¡¢À¾È¾µå¤òÊÆÀªÎÏ·÷¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÌäÂê¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢²¤½£Îó¶¯¤âÃæÆîÊÆ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ëÁê¸ßÉÔ²ðÆþ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
ÍÌ¾¤Ê¥â¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡Ê¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤ÏÊÆ³°¸ò¤Î´ðÄ´¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÈ¾µå»ÙÇÛ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£20À¤µª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÃæÆîÊÆ¤Ï¡ÖÎ¢Äí¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1´üÌÜ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥É¥¥¥í¤ÏÅö»þ¤«¤éÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ó¤³¤Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄù¤á¾å¤²¡¢À¯¸¢¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤ë°µÎÏ¶¯²½ºö¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢´ðËÜÏ©Àþ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡£À¾È¾µåÀ¯ºö¤Ï1´üÌÜ¤è¤ê¡È¿Ê²½¡É¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤ËÁö¤é¤»¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢19À¤µª¤Î¥¢¥á¥ê¥«³°¸ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥â¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó
1823Ç¯¤Ë¥â¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÆîÊÆ¤Ç¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÄë¹ñ¤ÎÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢ÆÈÎ©±¿Æ°¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤¯¤Ó¤¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¸å¡¢1819Ç¯¤Ë¶áÎÙ¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ä¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤ò´Þ¤à¡ÖÂç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹¡£11Ç¯¸å¤ËÊ¬Î¥¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂçÎ¦¤Ç¤Ï¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²¦À¯Éü¸Å¤ò·Ç¤²¤ë¥¦¥£¡¼¥óÂÎÀ©¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Í³¤ÎÂ©¿á¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæÆîÊÆ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÊÝ¼éÈ¿Æ°¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÃ¦¿¢Ì±ÃÏ¡×²½¤ÎÆ°¤¤òÄÙ¤·¤ËÍè¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥â¥ó¥í¡¼¤ÏÃæÆîÊÆ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤¿¡£»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÆîÊÆ¤ÎÆÈÎ©¹ñ¤Ï¡¢¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤ÎÆý°û¤ß»Ò¤ËÅù¤·¤¤¡£ÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤¤²¤½£Îó¶¯¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«¼«¿È¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£13½£¤¬1776Ç¯¤ËÆÈÎ©¤òÀë¸À¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½¡¼ç¹ñ¤Î¤¯¤Ó¤¤ò²ò¤«¤ì¤¿¡£Æî¤ÎÀÖ¤óË·¤¿¤Á¤òÈß¸î¤·¡¢ÀªÎÏ·÷¤ÎÀ¾È¾µå¤ò²¤½£Îó¶¯¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¡¢Áê¸ßÉÔ´³¾Ä¼çµÁ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ÏËÜÍè¡¢ËÉ¸æÅª¤Ê³°¸ò¸¶Â§¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·ú¹ñ¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¯¡¢¹ñÎÏ¤âÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤óË·¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²¤½£Îó¶¯¤Ë¡Ö´³¾Ä¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÔ´³¾Ä¤«¤é²ðÆþ¼çµÁ¤Ø
¤È¤³¤í¤¬¡¢19À¤µª¤«¤é20À¤µª¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤¬ÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²¤½£Îó¶¯¤«¤éÃæÆîÊÆ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ËÉ¸æÅª¸¶Â§¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÃæÆîÊÆ²ðÆþ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤Ø¤ÈÅ¾²½¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤ËÈ¼¤¦19À¤µª¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄë¹ñ²½¤À¡£1803Ç¯¡¢¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÀî°ÊÀ¾¤Î¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¹ØÆþ¤·¡¢¹ñÅÚ¤òÇÜÁý¤·¤¿¸å¡¢ÆîÉô¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¤ä¥Æ¥¥µ¥¹¡¢À¾Éô¤Î¥ª¥ì¥´¥ó¤Ê¤É¤âÊÔÆþ¤·¤¿¡£
ÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡ÊÌÀÇò¤Ê±¿Ì¿¡Ë¡×ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£1845Ç¯¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ª¥µ¥ê¥Ð¥ó¤¬¡ÖÊ»¹çÏÀ¡×¤ÇÄó¾§¤·¤¿¡£¡Ö¼«Í³¤ÎÂçÎ¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¿À¤Î¸æ¿´¤Ë±è¤¦¡ÖÅ·Ì¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¾Éô³«Âó¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£
¡È¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡É¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£1898Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÄë¹ñ¤È¡ÖÊÆÀ¾ÀïÁè¡×¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£¿êÂà´ü¤ÎÄë¹ñ¤ò·âÇË¤·¤Æ¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥°¥¢¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Í¾Àª¤ò¶î¤Ã¤Æ¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¤âÊ»¹ç¤·¤¿¡£
»ö¾ðÄÌ¤Ê¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬2´üÌÜ¤Î½¢Ç¤±éÀâ¤ÇÂè25ÂåÂçÅýÎÎ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡¢ºßÇ¤1897¡Á1901Ç¯¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö´ØÀÇ¤ÈºÍ³Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤òÈó¾ï¤ËË¤«¤Ë¤·¤¿¡×¡ÊÆ±±éÀâ¡Ë»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤Ï¡¢²¼±¡µÄ°÷»þÂå¤Ëµ¯Áð¤·¤¿¡Ö´ØÀÇË¡¡×¤äÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¤Ë»Ü¹Ô¤·¤¿Ë¡Î§¤òÄÌ¤¸¡¢´ØÀÇ¤ò50¡óÄ¶¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏÏ¢Ë®½êÆÀÀÇ¤¬¤Ê¤¯¡¢´ØÀÇ¤¬ºÐÆþ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¹ñ²ÈºâÀ¯¤ËÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÆÈÎ©¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥±¥Ê¥ó¸¦µæ½ê¡×¤ò¼çºË¤¹¤ëÀïÎ¬²È¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥á¥¸¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ë¸ì¤ë¡£
¥¥á¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤ÏÊÆÀ¾ÀïÁè¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡ÖÀï»þÂçÅýÎÎ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¹Âç¤Ê³¤³°¤ÎÅÚÃÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎÎÅÚ¤ò¡Ê¥«¥ê¥Ö³¤¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¡Ë³ÈÂç¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤È¥È¥é¥ó¥×
¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤ÏºßÇ¤Ãæ¤Î1901Ç¯¡¢ÌµÀ¯ÉÜ¼çµÁ¼Ô¤Î¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¡¢58Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤ë¡£Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿9·î14Æü¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÇÂè26ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£20À¤µª½éÆ¬¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¤«¤é¡¢ÊªÍýÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Àè½Ò¤·¤¿¡ÖÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¡×¤Ë¡¢¤½¤Îº¯À×¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£NSS¤ÏÀ¾È¾µå¤Ë´Ø¤¹¤ë¹à¤Ç¡Ö¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¤Î·ÏÏÀ¡ÊTrump Corollary¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¸¶Â§¤òÌÀµ¤·¤¿¡£
Ä¾Ìõ¤Ï¾¯¤·Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£É®¼ÔÎ®¤Ë²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö·ÏÏÀ¡ÊCorollary¡Ë¡×¤È¤Ï°ì¼ï¤Î½¤Àµ¾ò¹à¤À¡£¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¼«¸ÊÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î·ÏÏÀ¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×Î®¤Î¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
NSS¤Ï¤Ê¤¼¡¢¡Ö·ÏÏÀ¡ÊCorollary¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Âè26ÂåÂçÅýÎÎ¤Î¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤ÈÂè47Âå¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¸°¤¬¤½¤³¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÅýÎÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡Ö·ÏÏÀ¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Î·ÏÏÀ¡ÊRoosevelt Corollary¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼À¯¸¢¤Î¹ñÌ³Ä¹´±¤À¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼¤¬1895Ç¯¤Ë¾§¤¨¤¿¡Ö¥ª¥ë¥Ë¡¼¤Î·ÏÏÀ¡ÊOlney Corollary¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¡¢1904Ç¯¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯¼¡¶µ½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê°è³°ÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÀ¾È¾µå¤Ø¤Î²ðÆþ¤ä¡¢²ðÆþ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤ÎÏ¤Î¶õÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¹ñºÝ·Ù»¡¸¢¤Î¹Ô»È¡Ê·³»ö²ðÆþ¡Ë¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃæÆîÊÆ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¼Ô¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Áê¸ßÉÔ²ðÆþ¤Î¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ò³ÈÂç²ò¼á¤·¡¢ÉðÎÏ¤ÇÇÓ½ü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ËÉ¸æÅª¸¶Â§¤À¤Ã¤¿¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¼Á¤·¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤È²½¤·¤¿¡£
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÅ¾´¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï19À¤µª¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄë¹ñ²½¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Î¡Ö·ÏÏÀ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÐ³°²ðÆþ¼çµÁ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¸ø¼°¤ËÀë¸À¤·¡¢¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ï¤½¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åªº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï1933Ç¯¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡¢Âè32ÂåÂçÅýÎÎ¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ç¥é¥Î¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡ÊFDR¡Ë¤¬ÆâÀ¯ÉÔ´³¾Ä¤ÎÁ±ÎÙ³°¸ò¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£º£Æü¡¢¸ÉÎ©¼çµÁ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ÏÊÆ¹ñ»Ë¤Î°ì»þ´ü¡¢Äë¹ñ¼çµÁ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë»×ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
