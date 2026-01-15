2025Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤ËºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤¬»ØÅ¦¡ÄÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¶âÍøµÞÆ¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÎû¹ö¤Î¡Ö¶âÍ»Êø²õ¡×¤ÎÁ°Ãû
¡Ö¥É¥ë´ð¼´¤Î½ª¤ï¤ê¡×
¡Ò¼óÁê¡¢½°±¡²ò»¶¸¡Æ¤¡½2·î¾åÃæ½Ü Åê³«É¼¡¢23ÆüÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×Ìä¤¦¡Ó¤ÎÂç¸«½Ð¤·¤ò·Ç¤²¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¡Ê£±·î10ÆüÉÕÄ«´©¡Ë1ÌÌ¤Î¾×·â¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍâÆü¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ê11ÆüÉÕÄ«´©¡Ë¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²ò»¶¤Î¸«Î©¤Æ¤ò½ñ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆü·Ð¡×5ÌÌ·ÇºÜ¤ÎÌ¾ÊªÏ¢ºÜ¡ÖÉ÷¸«·Ü¡×¤Î¤³¤È¤À¡£Æ±»æ²¤½£ÃóºßÊÔ½¸°Ñ°÷¤ÎÀÖÀî¾Ê¸ã»á¤Î¡Ö¡ØÀ¾Â¦¡Ù¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò²¤½£¤ÎÂÐÊÆÉÔ¿®¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦°Ê³°¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¸º¤é¤¹¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ø¤Î²óµ¢¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¤Ç»Ï¤Þ¤ëÆ±»á¥³¥é¥à¤Ë¤¢¤ë»ØÅ¦¤ËÌÜ¤¬Î±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÄÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤ò¶¼¤«¤·¡¢µÄ²ñ¤ËÀâÌÀ¤»¤º¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£¤¤¤Þ²¤½£¤ÎÃæ¶ä¼óÇ¾¤È²ñ¤¦¤È¡Ö¥É¥ë´ð¼´¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤ÎÏÃÂê¤À¡Ó¡£¤³¤Î¡Ö¥É¥ë´ð¼´¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤¬É®¼Ô¤ÎÇ¾¤Î³¤ÇÏ¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö¡¢ÊÆ»ï¡ØFOREIGN AFFAIRS¡Ù(September/October 2025¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¡ÖAmerica¡Çs Coming Crash¡ÝWill Washington¡Çs Debt Addiction Spark the Next Global Crisis?¡×¡ÊÇ÷¤êÍè¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÊøÍî¡½¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎºÄÌ³°ÍÂ¸¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¤³¦´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«¡©¡Ë¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥óºß½»¤Î³Øµæ¤ÎÃÎ¿Í¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Ãø¼Ô¤Î¥±¥Í¥¹¡¦S¡¦¥í¥´¥Õ»á¤Ï¡¢ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø·ÐºÑ³Ø¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¸òÌäÂêÉ¾µÄ²ñ¡ÊCFR¡Ë¤Î¾åµé¥Õ¥§¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤âÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¸åÈ¾¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¡¦´±¡¦³Ø³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤È¡¢¤½¤ÎÃÎ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£
°¦ÍÑ¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ÇÀþ°ú¤¤·¤¿Æ±ÏÀÊ¸¤Î²Õ½ê¤ò¡¢°Ê²¼¤ËÎóµ¤¹¤ë¡£
¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥À¥¤¥â¥ó»á¤â·Ù¹ð
¡Ò¡ÊÁíºÄÌ³¤¬37Ãû¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ï¡Ë2024²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñËÉÈñ»Ù½Ð8500²¯¥É¥ë¤ò¾å²ó¤ë8800²¯¥É¥ë¤òÍøÊ§¤¤¤ËÈñ¤ä¤¹¡Ó¡¢¡ÒÊÆ¹ñºÄ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ë²ûµ¿¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÏ¢¤·¤¿µ¿Ç°¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ó
¡Ò¹â¶âÍø¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÜ¤â¤¯¤é¤à¤è¤¦¤Ê¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëºÄÌ³¡¢À¯¼£º®Íð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬½Å¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÊø²õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸½¼ÂÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡ÒÊÆ¹ñºÄ¤¬¶âÆ±ÍÍ¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÁ°Äó¤Ç¤½¤ì¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1933Ç¯¤Î¤³¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñºÄ¤Î¶â¾ò¹àÇË´þ¡Ë¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÄË¤ß¤òÈ¼¤¦½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ó
¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£
¡Ò16À¤µª¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢17À¤µª¤Î¥ª¥é¥ó¥À¡¢19À¤µª¤Î±Ñ¹ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¶áÂå»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¶Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤Ë´ð¼´ÄÌ²ß¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¹ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¡Ä21À¤µª¤ÎºÇ½é¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶¦ÏÂ¡¢Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ºÄÌ³À¯ºö¤Ï¡¢¾¡»»¤ÎÄã¤¤µðÂç¤ÊÅÒ¤±¤ËÅù¤·¤¤¡Ó
¡ÒºÄÌ³´íµ¡¤ÏÊÆ¹ñ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¡¢¤½¤·¤Æ´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°ÂÄê²½Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤Ï½ù¡¹¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ó
Æ±ÏÀÊ¸¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¶âÍ»ºÇÂç¼êJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥À¥¤¥â¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬ºòÇ¯5·î¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡ÖºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎµµÎö¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁºÄÌ³´íµ¡¤ÏÊÆ¹ñºÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Î¿®Ç§¤ÎÊø²õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Î¶âÍøµÞÆ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¹â¶âÍø¡¦¹âºÄÌ³¤ÎÎû¹ö¾õÂÖ¤È¡¢¥í¥´¥Õ¶µ¼ø¤Ï·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÖNSS2025¡×¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡Ö¿¯¹¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡ÄÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÃæ¹ñ¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖNSS2025¡×¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡Ö¿¯¹¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡ÄÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÃæ¹ñ¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
ÂçÁ¥,
Áòµ·,
¾²ÃÈË¼,
Áòº×,
¾åÅÄ,
¹©¾ì,
Åìµþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à