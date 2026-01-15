IVE¡¦¥æ¥¸¥ó¡¢¥Õ¥¡¥óÌåÀä¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë»Ñ¸ø³«¡ª¡È¤Ø¤½¥Á¥é¡É¥ß¥Ë¾æ¤Ë¥É¥¥Ã¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
IVE¤Î¥æ¥¸¥ó¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¥æ¥¸¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¸¥ó¤Î¡È·ã¥ß¥Ë¥Á¥¢¡É°áÁõ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥¢¥¬¡¼¥ëÉ÷¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥æ¥¸¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤Î¤¾¤¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ø¤½¥Á¥éºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥¸¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢Íè¤ë4·î18Æü¡¦19Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ÖIVE WORLD TOUR ¡ÆSHOW WHAT I AM¡Ç IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥æ¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦ÂçÅÄ¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¢¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡£¿ÈÄ¹173cm¡£2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢IZ*ONE¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÊ£¿ô¤ÎCM¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È®Þã¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£