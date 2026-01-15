Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬À¸Á°¤Ë¡Ö¤³¤È¤Ð¤Ï²»³Ú¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¶ÃØ³¤ÎÍýÍ³
現代の「国民的詩人」と呼ばれ、2024年11月に92歳の生涯を閉じた谷川俊太郎。その作品はなぜ、広く受け入れられているのか。難解ではない現代詩、平明であることを基調とする谷川の作品は、現代詩への問い、あるいは詩とは何か、ことばとは何か、というさらに高次の問いになっている。
谷川の作品をこよなく愛した日本語学者が、様々な角度から観察し、分析した、光文社新書『谷川俊太郎の日本語』。刊行を記念し、「第一章　音の詩人──耳をすまして音をいく」より一部を公開する。
¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²»³Ú¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤
1984Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Î¡Ø¼ê»æ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¹òÊª¤ÈÆù¤ò¿©¤¦¤è¤¦¤Ë¸ý¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¤È¤¡¿¤¹¤Ç¤Ë¤¤ß¤Î¼ª¤Ï²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡¿¤¿¤É¤ê¤¤ì¤Ê¤¤²áµî¤Î¤¯¤é¤ä¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¿¤ß¤Ä¤á¤¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Î¤Þ¤Ö¤·¤µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¿¤¤ß¤Î¤«¤é¤À¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀûÎ§¤È¤Ê¤ê¡¿¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÇÈÂÇ¤Ä¡¿¼ª¸µ¤ÇÓñ¡Ê¤µ¤µ¤ä¡Ë¤¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤â¤Ê¤¯¡¿±²´¬¤¯À±±À¤ò¤ß¤¿¤¹¿¿¶õ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤µ¤¨¡¿²»¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é±§Ãè¤Ø¤ÎÕ»¡Ê¤³¡Ë¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¿¸ÀÍÕ¤òÎù¡Ê¤¢¤ï¤ì¡Ë¤ß¤Ä¤Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶»Ï¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²»³Ú¡×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²»³Ú¡×¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¤òÎù¡×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö²»³Ú¡×¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ü¤¯¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ä¤Æ»í¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤¬²»³Ú¡¢»í¤è¤ê²»³Ú¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢²»³Ú¤Î¤Ê¤«¤Ë»í¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡×¡Ê466ÊÇ¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1993Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿»í½¸¡ØÀ¤´ÖÃÎ¥é¥º¡Ù¡Ê»×Ä¬¼Ò¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¼Î©¤ÎÁ°¡×¤È¤¤¤¦¸ÞÏ¢¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¤ÎÂè¸ÞÏ¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤Î±À¤«¤éÃÏ¾å¤Ø°ð¸÷¤ê¤¬Áö¤ê¡¿¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¹¤¯ÍëÌÄ¤¬Èø¤ò¤Ò¤¤¤¿¡¿¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿²»¤ò¡¿»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤Ê¤ªÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¹¤¯¡×Èø¤ò¤Ò¤¯¡ÖÍëÌÄ¡×¤¬¡Ö¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿²»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢º£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÍëÌÄ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿²»¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤ß¤ß¤ò¤¹¤Þ¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÀ¸Å¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¿´¤ò¤É¤³¤Ø¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÖÉáÊ×Åª¤Ê²»¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤¿¤·¤È¤¢¤Ê¤¿¡Ù¡Ê¥Ê¥Ê¥í¥¯¼Ò¡Ë¤Ë¤â¡¢¡Ö²»³Ú¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤¢¤¿¤·¤Î ²»³Ú¤Ï ¤¦¤ó¤È ±ó¤¯¤«¤é Ê¹¤³¤¨¤Æ ¤¯¤ë ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤«¤é ¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¤â¤Ã¤È ±ó¤¯ ¤¢¤Ê¤¿¤Î ¿åÊ¿Àþ¤ò ±Û¤¨¤Æ ¤¢¤Ê¤¿¤Î ¥ª¡¼¥í¥é¤â ±Û¤¨¤Æ °ÕÌ£¤Î Í×¤é¤Ê¤¤ ¸¸¤Î Áð¸¶¤Ç ¤¢¤¿¤·¤Ï ¥Á¥å¡¼¥Ð¤È »Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë µ´¤´¤Ã¤³
¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤â¤Ã¤È¡¿±ó¤¯¡×¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö²»³Ú¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÉáÊ×Åª¤Ê²»¡×¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²»¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö°ÕÌ£¤Î¡¿Í×¤é¤Ê¤¤¡¿¸¸¤Î¡¿Áð¸¶¡×¤Ï¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬Áö¤ê²ó¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤Í¤³¤í¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÁð¸¶¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2018Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¡Ê¥Ê¥Ê¥í¥¯¼Ò¡Ë¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤È¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦»°Ï¢¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¤ÎÂèÆóÏ¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤¹¤¤Ê¤Ï¤ä¤µ¤Ï¡¡¤¤¤Þ¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¿¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¥¤¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡¡¤Ï¤ä¤µ¡¿¤½¤ì¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¡¥³¥³¥í¤Ï¤à¤«¤·¤Ø¤â¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¥¤¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥³¥³¥í¡×¤ò¡Ö¤à¤«¤·¡×¤Ø¤â¡Ê¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤ÐÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ²»¤ò½Ð¤¹
¡Ø62¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ò¡Ö£±¡¡ÌÚ±¢¡×¤«¤éÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤³¤È¤Ð¤¬¹âÂ®¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸÷Â®¤Ç¹Ô¤¸ò¤¤¡¢¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¤Ç¹Ô¤¸ò¤¦¤³¤È¤ÐÆ±»Î¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤å¤Ã¡×¤È¤«¡Ö¤¤ã¤Ã¡×¤È¤«²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê²»¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê²»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤È¤Ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Î¡Ö¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢²¡±¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤È¤Ð¤Ï¹âÂ®¤Ç¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø62¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤«¤¤³¤È¤Ð¡×¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ï¤Ê¤·¤³¤È¤Ð¡×¤è¤ê¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤È¤Ð¤¬¸ìµÁ¡á°ÕÌ£¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ð¤òÊ¸Ë¡¤Ë½¾¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤«¤¤³¤È¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Î¡¢¤³¤È¤Ð¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤Î¤³¤È¤Ð¡¢¤Þ¤À¡¢±Ñ¸ì¤äÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌÅª¤Ê¸À¸ì¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¤ÆÌµ¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤æ¤¯
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤â¡¢»í½¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÍî¤ÁÃå¤»Ï¤á¡¢62¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£62¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¤³¦¤¬»ä¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ê¤à¤´¤¤»ÅÊý¤Ç¤Þ¤¿»þ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»ÅÊý¤Ç¡Ë»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸É¤ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»ä¤Ë»Ï¤á¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Î¤Ò¤È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤â»ä¤Ï¤¿¤ÀÀ¤³¦¤ÎÊª²»¤Ð¤«¤ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤ÏÃ±½ã¤ÊÈá¤·¤ß¤È´î¤Ó¤À¤±¤¬ÌÀ¤é¤«¤À»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÀ¤³¦¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¶õ¤Ë¼ù¤Ë¤Ò¤È¤Ë»ä¤Ï¼«¤é¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤ÎË¤«¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä»ä¤Ï¤Ò¤È¤ò¸Æ¤Ö¤¹¤ë¤ÈÀ¤³¦¤¬¤Õ¤ê¸þ¤¯¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
»³ÅÄ³¾¤Ï¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ä¤Æ»í¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ö62¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ôÂÎ¸³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¡×¤È¡Ö»ä¡×¤È¡Ö¤Ò¤È¡×¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ìµ¤Î¤Ê¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢À¤³¦´Ñ¤Î¹½¿Þ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê94ÊÇ¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢62¤Î¥¡¼¡¦¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¡×¡Ö»ä¡×¡Ö¤Ò¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦¡×¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Ò¤È¡×¡á¿ÍÎà¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÎà¡á¡Ö¤Ò¤È¡×¤ÎÃæ¤Ë¡Ö»ä¡×¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤ÎÍý²ò¤Î¤·¤«¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ä¡×¤ÏÆóÏ¢¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¤Ò¤È¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¡Ö»ä¡×¤Ï¡Ö¤Ò¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤È¡×¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡Ö»ä¡×¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡¢»ä¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¡¢±Ê±ó¤ÎÃæ¤Î¤¤¤Þ
Âè»ÍÏ¢¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡Ö»ä¡×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¡×¤Î¤¤¤Ê¤¤¡ÖÀ¤³¦¡×¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤â¤³¤â¤³¤â¤³¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î¸«³«¤ÊÇ¡Ê28¡¦29ÊÇ¡Ë¤â¡Ö¤·¡¼¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¸«³«¤¤Ï¡¢±üÉÕ¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÇ¤È¡¢Î¢É½»æ¤Î¸«ÊÖ¤·ÊÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢É½»æ¤Î¸«ÊÖ¤·ÊÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤â¤³¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¡×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¡Ö¤·¡¼¤ó¡×¤ÈÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤ë¡¢¤·¤«¤·¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¡¢¡Ö¤â¤³¡×¤È²¿¤«¤¬Æ°¤¤À¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¡×¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡ÖÀ¤³¦¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ø£ð£å£î¡ÙÄÌ´¬542¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ü¤¯¤ÏÎò»ËÅª¤Ê»þ´ÖÇ§¼±¤¬Çö¤¯¤Æ¡¢¶õ´ÖÅª¤Ê¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï²áµî¤Ë¤âÌ¤Íè¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï»þ·×¤Î¿Ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ÊÃ±°ì¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È±Ê±ó¤ÎÃæ¤Î¤¤¤Þ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÁØÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È»í¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê34ÊÇ¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õ´ÖÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤Ï±§Ãè¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
92ºÐ¤ÎÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ»×¤¦¡ÖÀïÁè¡×¡ÖÀäË¾¡×¡ÖÄü¤á¤¿¡×¤³¤È¡Äº£¤ä¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
