¥Ñ¥ó¥Á¥é±éµ»¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î²áµî¤â¡Ä¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù16Ç¯¤Ö¤êGPÂÓ¼ç±é¤Î²ÆÈÁ¤¬ºÆÉ¾²Á¡¢Àä»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¤«¤Ä¤Æ¤Î»ÐËåÌò2¿Í¤¬¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¼ç±é¥ê¥ì¡¼
20Ç¯°Ê¾åÁ°¤È¤Ê¤ë2005Ç¯¤Î¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»ÐËåÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¤È²ÆÈÁ¤µ¤ó¡£
ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¿ÆÍ§Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬TBS·Ï¡¦²ÐÍË22»þÏÈ¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤È¸À¤¨¤Ð2016Ç¯¤Ë¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÏÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¥¯¡¼¥ë¤Ï²ÆÈÁ¤µ¤ó¡ßÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¤½¤·¤Æº£¥¯¡¼¥ë¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬1·î13Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬²ÆÈÁ¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ëÃç¤è¤µ¤²¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤«¤È±ï¤¬¤¢¤ë²ÆÈÁ¤µ¤ó¤È»ÖÅÄ¤µ¤ó¡£
¤ªÆó¿Í¤È¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¤æ¤¨¤Ë°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤È¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤¬½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ÎGP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê20Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
16Ç¯¤Ö¤êGPÂÓÏ¢¥É¥é¼ç±é¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤¿²ÆÈÁ
1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß34ºÐ¤Î²ÆÈÁ¤µ¤ó¡£
¾®³Ø5Ç¯»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿Èà½÷¤Ï2004Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÅ·Á³¥³¥±¥Ã¥³¡¼¡Ù¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø4»ÐËåÃµÄåÃÄ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇGPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò¼Í»ß¤á¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¿¼ÌëÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤½¤Î¸åGPÂÓ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥ó¡Ê²µÃË¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤È¼Â¼ÁÅª¤Ê¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·½é¼ç±éºî¤À¤Ã¤¿¡Ø4»ÐËåÃµÄåÃÄ¡Ù¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¡¢2ÈÖ¼ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢GPÂÓ¼ç±é¤«¤é¤ÏÄ¹¤é¤¯±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥ó¡Ê²µÃË¡Ë¡Ù¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎGPÂÓÏ¢¥É¥é¼ç±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Ï¡¢Âè7ÏÃ¤ÇTVer¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬8Æü´Ö¤Ç522Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢TBS¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò´Þ¤àÁ´ÈÖÁÈÃæ¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£º£¸å¤â²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ë¼ç±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÉñ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿ÌäÂêºî
¤µ¤Æ¡¢½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÇÂç¥³¥±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÆÈÁ¤µ¤ó¤¬¡¢½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ÎGPÂÓÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ë²Ì¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Î¼ç±é¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²ÆÈÁ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤Ë»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë½Ð±éºî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2013Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ß¤ó¤Ê!¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤À¤è!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¼ç±é¡¢±à»Ò²¹»á´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï2ÈÖ¼ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¶½ãÇÉ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹ÁÆË½¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¾¯½÷¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÎÀ¶½ãÇÉ¥¥ã¥é¤â¥Þ¥ó¥Í¥êµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¿·¶ÃÏ³«Âó¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥é¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2015Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¤Ë²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤»¤º¡¢Èà½÷¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¥ã¥é¤ËÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤â¡£
¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤¬Áý²Ã
¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â2010Ç¯Âå¤Ï¡¢GPÂÓÏ¢¥É¥é¤Ç2ÈÖ¼ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤ä¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Î¿¿²Á¤¬È¯´ø¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë4¡¢5ÈÖ¼ê¤Î¥¥ã¥é¤Ç½Ð±é¡£Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤ÈSnow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤ÎÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤ËÊÒÁÛ¤¤¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢¼»ÅÊ¤«¤é½¹¤¤´¶¾ð¤òÏªÄè¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2017Ç¯¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²Í¶õOLÆüµ¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿¼ÌëÏÈ¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¼ê¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤âÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥àºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ë¡£2023Ç¯¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2025Ç¯¤Î¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿GPÂÓÏ¢¥É¥é¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCLASSY¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡ÔÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå¤Ë¤Ê¤ê¼«Ê¬¤ÇºîÉÊ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨Æ±¤¸»Å»ö¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¡¢±é¤¸¤ëÌò¤É¤³¤í¤ò¼«¿È¤Î´¶À¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î³èÌö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Øsilent¡Ù¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê±éµ»¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¤È¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤È¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ê¤¬¤é¶áÇ¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¹ÅÆð¤É¤Á¤é¤Î±éµ»ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¼ç±é¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ»ö¸åÊÔ¤Ï¡Ú¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¼ç±éÏ¢Â³¤Î10Âå¤«¤é¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÏÆÌò¤Ë¡Ä¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¤Ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥ï¥±¡Û¤«¤é¡£
