¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¶á¤¯¤Î¹¥Î©ÃÏ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤¬ÇÑÔÒ¤Ë¡Ä130°Ê¾å¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿µðÂç»ÜÀß¤Î¡Ö°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡×

Ç¯´Ö2000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î800Ëü¿Í¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï2300Ëü¿ÍÂæ¤Þ¤Ç²óÉü¡£º£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Î2025Ç¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¶õ¹Á¤Î¶áÎÙ¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥Ô¥À¥¹¤Î¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¤¢¤ëÀéºÐ»Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯Å¸¤Î±¢¤Ç¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È²½¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
2024Ç¯11·î¤ËÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÇÑ»ß¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡ÖÀéºÐ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡¦¥ì¥é¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥é¡Ë¤À¡£
ÂçÈ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÃæ¡¢¸½ºß¤â3Å¹ÊÞ¤¬±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤ËÍè¤ëYouTuber¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
10Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¿Í¸ý¤òÍÊ¤·È¯Å¸¤ÎÂ³¤¯ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ç¡¢¤Ê¤¼µðÂç¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
ÆîÀéºÐ±ØÁ°¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
2025Ç¯12·î²¼½Ü¤Î¸á¸å¡¢É®¼Ô¤ÏÆîÀéºÐ±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
¥ì¥é¤Ï¡¢JR¿·ÀéºÐ¶õ¹Á±Ø¤«¤é1±ØÀè¤Î¤³¤ÎÆîÀéºÐ±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡£Æ±±Ø¤Ï¡¢»¥ËÚ¡½¿·ÀéºÐ¶õ¹Á´Ö¤ò·ë¤Ö²÷Â®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¹æ¤Î¤Û¤«¡¢È¡´ÛÊýÌÌ¤äÂÓ¹¡¦¶üÏ©ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤¬Ää¼Ö¤¹¤ëÀéºÐÀþ¤Î¼çÍ×±Ø¤À¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹Á±Ø¤«¤é¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¡£¾ò·ï¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¹¥Î©ÃÏ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¤¬¤ë±ØÁ°¤Î·Ê¿§¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¼ä¤·¤¤¡£ÀéºÐ»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¤Ï±ó¤¯¡¢±ØÁ°¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë1Åï¤È¥ì¥ó¥¿¥«¡¼±Ä¶È½ê¡¢¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤¿¥ì¥é°Ê³°¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡£
ÆîÀéºÐ±Ø¤ÎËÌ¸ý¤ò½Ð¤ë¤È¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¿Í¤Î»Ñ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
12·î¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤È¿åÊ¬¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á³ê¤ê¤ä¤¹¤¤É¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ì¥é¤Ø¤ÈÂ³¤¯JRÀéºÐÀþ¤ÎÀþÏ©±è¤¤¤ÎÆ»¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¾õÂÖ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÉ®¼Ô¤Ç¤µ¤¨Â¸µ¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¾ÅÝ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖRera¡Ê¥ì¥é¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Ìö¤ë¥²¡¼¥È1¤Ï¡¢¤³¤Î°Ï©¤ò5Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿Àè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¡¢¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ï¥ì¥é¤ò²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐÃó¼Ö¾ì¤Ïº®»¨¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥²¡¼¥È¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¿Í±Æ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Æþ¤ê¸ý¤¹¤éÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼þÊÕ¤Ë½»¤àËÌ³¤Æ»Ì±¤Ê¤é¤Ð¤³¤Î»´¾õ¤ÎÌõ¤Ë¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ì¥é¤Ï¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤À¡£
±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï3Å¹ÊÞ¤Î¤ß
¥ì¥é¤ÎÃÂÀ¸¤ÈÃüÍî¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤³¤ÎÃÏ¤Î³«È¯¤ÏÀéºÐ¶õ¹Á¤òÃæ¿´¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ¹Á¤Îµì¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë°Ê³°²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢ÆîÀéºÐ±Ø¤ÎÁ°¿È¤Ë¤¢¤¿¤ëÀéºÐ¶õ¹Á±Ø¤¬³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢1992Ç¯¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î³«¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¤ËÄ¾ÀÜ¾è¤êÆþ¤ì¤ë¿·Àþ¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢¡È¿·¡ÉÀéºÐ¶õ¹Á±Ø¤¬³«¶È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀéºÐ¶õ¹Á±Ø¤ÏÆîÀéºÐ±Ø¤Ø¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢°Ê¹ß30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¾è´¹±Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆîÀéºÐ±Ø¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä²ñ¼Ò¡Ö¥é¥µ¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£±ØÁ°¤ò³«È¯¤·¤¿Æ±¼Ò¤Ï2005Ç¯4·î¡¢90Å¹ÊÞ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤ë²°³°·¿¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÀéºÐ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡¦¥ì¥é¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò50Å¹ÊÞÁý¤ä¤·¡¢¥ì¥é¤ÏÅö»þ¡¢ËÌ³¤Æ»ºÇÂç¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀéºÐ»Ô¶áÎÙ¤ÎËÌ¹Åç»Ô¤Ë²°Æâ·¿¤Î¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯»¥ËÚËÌ¹Åç¡×¤¬2010Ç¯¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥é¤Î¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤³¤ÎÀïÎ¬Å¾´¹¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯1·î¡¢¥ì¥é¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ï´ûÂ¸¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òº£¸å¹Ô¤ï¤º¡¢»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤ËÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÇÑ»ß¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢¥ì¥é¤Ç±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï3Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤À¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥²¡¼¥È1¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é±ó¤¤¤¿¤á¤ËÉõº¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Û¤«¤ËÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¼þ°Ï¤ò¾¯¤·»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÇÑÔÒ¤Ë¶Á¤¯¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê
É®¼Ô¤ÎÆ¬¾å¤ò¡¢¹ì²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÈô¹Ôµ¡¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤Ó¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤³¤¬¶õ¹Á¶á¤¯¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥²¡¼¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥ì¥é¤ÎÆâÉô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¢¤¿¤ê¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¡£ÂçÈ¾¤ÎÅ¹¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÄÌÏ©¤ÎÃæ±ûÉô¤Ï½ê¡¹¡¢½üÀã¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤Î´ÉÍý¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢É®¼Ô°Ê³°¤ËµÒ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥â¡¼¥ëÆâ¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤µ¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦Çï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ì¥é¤Î¼åÅÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Åß¤Î´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÈË¼¤ò´°È÷¤·¤¿²°Æâ·¿¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¥ì¥é¤ÎÄÌÏ©Î¾ÏÆ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢°ì±þ¤Ï±«É÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²°³°·¿¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨ËÌ³¤Æ»ÆÃÍ¤ÎÅß¤Î³°µ¤¤Ë¤Ï»¯¤µ¤ì¤ë¡£Àã¤¬¹ß¤ì¤ÐÂ¸µ¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë2Å¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ê»Ä¤ë1¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÏÊÝ°é½ê¤Î¤¿¤á½ü³°¤·¤¿¡Ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅìÂ¦¤ÎÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£³°¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÒ¤ÎÆþ¤ê¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
½üÀã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ»¤ÎÀè¤Ë¤â¡Ä
°ìÊý¡¢¥ì¥é¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê±ü¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÅÚ»ºÊªÅ¹¤â±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Íè¤¿Æ»¤òÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌá¤ê¡¢¤Þ¤ÀÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÌÏ©¤ò¶²¤ë¶²¤ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½üÀã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ»¤ÎÀè¤Ë¡Ö±Ä¶ÈÃæ¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤¿Å¹¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Ãæ¤òÇÁ¤¯¤ÈµÒ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥Ê¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÇÑÔÒÆ±Á³¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç3Å¹ÊÞ¤À¤±±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÍè¤ëYouTuber¤â¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Æ°²è¤Î±Æ¶Á¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÁ´¤¯¤ÎÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¹¹¿·¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
つづく記事『新千歳空港のすぐ近くなのに…〔北海道の廃墟アウトレット〕が三井アウトレットパークに大敗した「シンプルな理由」』では、競合の三井アウトレットパーク札幌北広島と比較しながら、レラの敗因をさらに分析する。
【つづきを読む】新千歳空港のすぐ近くなのに…〔北海道の廃墟アウトレット〕が三井アウトレットパークに大敗した「シンプルな理由」
