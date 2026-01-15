¡Ö¤º¤È¤Þ¤è¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©·¿¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤º¤È¤Þ¤è¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¤º¤È¤Þ¤è¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÉÃ¿Ë¤ò³ú¤à¡×¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤º¤È¤Þ¤è¤³¤È¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎACA¤Í»á¤Ë¤è¤ë¡¢ÆÃÄê¤Î·Á¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤²»³Ú¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤È¡£
2018Ç¯¤ËYouTube¤Ë¤Æ½éÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÉÃ¿Ë¤ò³ú¤à¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·îÈ¯Çä¤ÎRADWIMPS¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ÖDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Örockin¡Çon sonic 2026¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÃíÌÜ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
