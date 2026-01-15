¹â»Ô¼óÁê¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¤Ç¡Ö±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìË½Áö¡×¤ÎÂç¥¦¥½¡Ä¡ª¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹ÈãÈ½¤Ë·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹ÈãÈ½¡×¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡ª
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ë¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤ÎÈëÌ©¤Ï¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤¬¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤À¤«¤é¤À¡ªÆü¶ä¡ÖÍø¾å¤²¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤ÎÀµ¤·¤¤ÆÉ¤ß²ò¤Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ËÜ´Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ëºâÀ¯³ÈÂçºö¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÈãÈ½¤¬ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ºâÀ¯³ÈÂçºö¤ÎÈãÈ½¤ÎÍ×ÅÀ¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¼¡¤Î£²¤Ä¤Ë¤¢¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢ºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¡¢¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¡ÖºâÀ¯¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë¡×¡£ºâÀ¯ÉÔ°Â¤Ï»ñËÜÎ®¼º¤â¤¿¤é¤·¡¢±ß°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊª²Á¤ò°ú¾å¤²¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖºâÀ¯³ÈÂç¤ÏÊª²Á¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¸«²ò¤Ë²ûµ¿Åª¤À¡£°Ê²¼¤Ë¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎºâÀ¯³ÈÂçºö¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¡¢ËÜÍè¡Ö±ß¹â¡×Í×°ø
¤Þ¤º¤Ï°ì¤ÄÌÜ¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¤¬±ß°Â¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Î¸í¤ê¤«¤é»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ÄÌ¾ï¡¢ºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ï³¤³°»ñËÜ¤ÎÎ®Æþ¤ò¾·¤¡¢±ß¹âÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê·ÐºÑ³Ø¤ÎÍý²ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¢¥¦¥ÈÏÀ¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥ë¶µ¼ø¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¶ÈÀÓ¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥ë¡á¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¶µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¢¥¦¥ÈÏÀ¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£
À¯ÉÜ¤¬ºâÀ¯³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¹ñÆâ¤ÎÃùÃß¤¬¹ñºÄ¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃùÃßÉÔÂ¤Î·ë²Ì¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¹ñÆâ¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¡Ê²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡á¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¢¥¦¥È¡Ë¤Î¤À¡£
¥Þ¥ó¥Ç¥ë¶µ¼ø¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬¼«¹ñÄÌ²ß¹â¤ò¾·¤¡¢Í¢½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢ºâÀ¯¤Î·Êµ¤»É·ã¸ú²Ì¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºâÀ¯³ÈÂç¤Ï±ß¹â¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ê¥º¡¦¥È¥é¥¹¼óÁê¡ÊºßÇ¤2022Ç¯9·î6Æü¡Ý10·î25Æü¤Î49Æü´Ö¡Ë¤¬ºâÀ¯¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¾å¾º¡¢³ô°Â¡¢¥Ý¥ó¥É°Â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¿ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿®Íê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñºÄ¤Ï»ñ»º¤À¤¬¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ì¤ÐÉÔ²ÔÆ¯»ñ»º¡Ê¼Â¼ÁÅª¤Ë²ÁÃÍ¤ò¼º¤Ã¤¿»ñ»º¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¶âÍø¤¬¹â¤¤¶âÍ»»ñ»º¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¶âÍø¾å¾º¤È»ñËÜ¤Î³¤³°Î®½Ð¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ý¥ó¥É°ÂÍ×°ø¡Ë¤¬µ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤Ø¤Î¿®Íê¤Ë¤è¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐGDPÈæÎ¨¤¬¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î²¼¤Ç¡¢²£¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÆÅÙ³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯µÄÏ¢¡×¤¬È¯Â¤·¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤âÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾ÌÜGDP¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÀÇ¼ý¤âÁý²Ã¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÇ¼ý¤ÎÁý²Ã¤ÇÊ¬»Ò¤ÎºÄÌ³»Ä¹â¤Î¾å¾º¤¬Æß¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤ÇÊ¬Êì¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤À¡£
²¼¤Î¿Þ£±¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¡ÊÀÖ¤¤Àþ¡Ë¤Ï¼çÍ×7¤«¹ñ¤Î¤¦¤Á¥É¥¤¥Ä¤òÈ´¤¤¤Æ°ìÈÖ¾¯¤Ê¤¤¡£
¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÌ¾ÌÜGDP¾å¾ºÎ¨¡×
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡ÖºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬¶âÍø¾å¾ºÍ×°ø¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Î¶âÍø¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
²¼¤Î¿Þ£²¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¤Î¿ä°Ü¡×¤ÎÆüËÜ¡ÊÀÖ¤¤Àþ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤Î°²½¤È¤È¤â¤Ë¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¡¢²þÁ±¤È¤È¤â¤Ë¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºâÀ¯³ÈÂç¤·¤Æ¤â¡Ä
ºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢¿Þ¤«¤éÆÉ¤ß¤È¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·Ì©¤Ê¼Â¾ÚÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÄÌ³»Ä¹â¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ë¡ÊHeimberger, Philipp, ¡ÈPublic debt and r-g risks in advanced economies: Eurozone versus stand-alone,¡É Journal of International Money and Finance, Volume 136, September 2023¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¤È¤â¤Ã¤È¤â´Ø·¸¤¬¿¼¤½¤¦¤Ê»ØÉ¸¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤ÏÌ¾ÌÜGDP¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯³ÈÂç¤¬±ß°Â¤ÈÊª²Á¾å¾º¤òÍ¶È¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸åÊÔ¡ØÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Îº£¡¢¡Ö¸ºÀÇ¡×¤È¡ÖºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÅö¤Î¥ï¥±¡Ù¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Îº£¡¢¡Ö¸ºÀÇ¡×¤È¡ÖºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤¬Î¾Î©¤¹¤ëËÜÅö¤Î¥ï¥±
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
½»Âð,
¥Í¥¸,
³¤,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°