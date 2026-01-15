À¾Èø½á»á¡Ø¿³Èþ¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡ØÈþ¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¿³Èþ¤È¤Ï¡ÖÈþ¤ò¿³¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¸µ¤Ï¶áÂåÅ¯³Ø¤Î°ìÊ¬Ìîaesthetics¡ÊÈþ³Ø¡Ë¤Ë¿¹²ª³°¤¬¤¢¤Æ¤¿Ìõ¸ì¤é¤·¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤Ï¤Ê¤¼Èþ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Èþ¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¦¤³¤È¤ÎÅÓÊý¤Î¤Ê¤µ¤ò¤³¤ì¤Û¤ÉÅê±Æ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡À¾Èø½áÃø¡Ø¿³Èþ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Òµ±»³¥Þ¥à¡Ó¤³¤È¡ÒÀ¥ÀîµÆÃË¡Ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎËâÊª¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿1¿Í¡£Êª¸ì¤ÏËÁÆ¬¡¢µýÇ¯91¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥¥¶¥ó²½¾ÑÉÊ²ñÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ëë¾Êó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Âè°ì¾Ï¡Ö¥Ê¥¬¥µ¥¡×°Ê¹ß¡¢Åö»þ12ºÐ¤ÎÈà¤¬ÁÄÊì¤Î²È¤ÇÁ®¸÷¤òÌÜ·â¤·¡¢¡ÒÂÀÍÛ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤È¡©¡Ó¤ÈËå¤ÈÏÃ¤·¤¿¡¢1945Ç¯8·î9Æü¤«¤é¤Î½ÐÍè»ö¤¬½ç¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡¤½¤ÎÇÈßÑ¤Ë¤ß¤Á¤¿À¸³¶¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÀï¸å»Ë¤ÈÊâ¤ß¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¸¶Çú¤ÇÊì¤ä·»¤òË´¤¯¤·¡¢6ºÐ¤ÎËå¡Ò¥µ¥¿¥è¡Ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÄÊì¤¬°ä¤·¤¿¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¶â¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¡¢¿È¤°¤ë¤ß¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¾åÌî¤Î¿¹¤Ç¿È¤òÇä¤ëÃËÃ£¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¿©¤¦¤¿¤á¤ËÃË¾«¤ÎÆ»¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤â±ï¤¬±ï¤ò¸Æ¤Ö·Á¤ÇÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ø¤È¾å¤ê¤Ä¤á¤ë´Ö¡¢µÆÃË¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿À®¸ù¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºò½©¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤¬±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¡¢¸þ°æ¹¯²ðµÓËÜ¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢Â³ÊÔ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·Ê¸¸Ë¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¼ÀÁö¡Ù¶¦¡¹¡¢¹¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀ¾Èø»á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÈà½÷¤¬¤½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ä¥¨¥¹¥Æ¤¬Æþ¸ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÃë¤ÏÀµ¼Ò°÷¡¢Ìë¤Ï¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î½¢¿¦Àè¤¬²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤ÎÈþÍÆ¶µ°éÉô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡Ø¿³Èþ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊÔ½¸¼Ô¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÁÏºî¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¤Î¤¬2022Ç¯7·î¡£¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤òÈþÍÆ²È¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤â½÷À¤«ÃËÀ¤«¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÈþÍÆ²È¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤¯Ãæ¤Ç¡¢µÆÃË¤ÎÁü¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ñÎÁ¤âÀï¸å»Ë¤äÈþÍÆ»Ë¤ä¸¶Çú¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡¢±ÇÁü»ñÎÁ¤âÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é´Ñ¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¡Ø±ÇÁü¤ÎÀ¤µª¡Ù¤È¤«¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥¨¥¹¥Æ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼Ç»³¤ß¤è¤«¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢ìÔÂô¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¤¬Å¨»ë¤µ¤ì¤¿»þÂå¤ò²¿¤È¤«ÃÄ·ë¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿ÈþÍÆ´Ø·¸¼Ô¤ÎÉ¾ÅÁ¤ä¡¢IKKO¤µ¤ó¤È¤«ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ë¤â¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡µÆÃË¤òÄ¹ºê½Ð¿È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÊì¤¬Åç¸¶À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀïÃæÀï¸å¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¸¶Çú¤Î¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆµÆÃË¤¬¸¶Çú¤ËÁø¤Ã¤¿Æü¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÄ¹ºê¤ò¸å¤Ë¤·¡¢Åìµþ¤Î¿ÆÀÌ¤È¤âÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢¿ÊÃó·³¤ÎÊÆÊ¼¤é¤Ë¿È¤òÇä¤Ã¤Æ²¿¤È¤«Ëå¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¡¢¡Ò½ý¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£½ý¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ó¤ÈÒì¤¯¡¢12ºÐ¤Î³Ð¸ç¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤Ë¤âËå¤ÈÄï¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬µÆÃË¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤É¤³¤Î±ØÁ°¤Ë¤âÀïºÒ¸É»ù¤¬°î¤ì¡¢±Ø¤Î»Ò¤ÈÊÎ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÔÀä¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼Â¤ò¸À¤¦¤Èº£²ó¤ÎµÆÃË¤Ï»ä¤¬º£¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬½ý¤Ã¤ÆÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï½ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬Ã£¤Î²È¤â¼Ú¤ê¡¢¹¬¤»¤òÄÏ¤ß¤«¤±¤¿ÌðÀè¡¢¥µ¥¿¥è¤¬ÆÍÁ³¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡£¤ï¤¶¤È¡Ò¼í¹þ¤ß¡Ó¤ò¼õ¤±¤ÆÍÜ°é±¡¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤¦¤Á¡¢µÆÃË¤Ï¡Ò»ü°¦¤Î²È¡Ó¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¦¡£¶äºÂ¤ÇÈþÍÆ¶È¤ò±Ä¤ß¡¢ÍÜ»Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Òµ±»³ÀéÂå»Ò¡Ó¤À¡£
¡¡ÈþÍÆ»Õ¤ÏË´¤Êì¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÒÈþ¾Ñ¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ó¤ÈµÆÃË¤â»×¤¦¡£Í£°ì¤Îµ¤¤¬¤«¤ê¤Ï¥µ¥¿¥è¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Ä¹ºê¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¼Â¤ÏÁÛ¤¤¿Í¤Î¡ÒµÁ¾¼¤µ¤ó¡Ó¤¬¡Ò¤è¤«±ï¤ÎÏÃ¤ä¤È»×¤¦¤Ð¤¤¡Ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ÒÈþÍÆ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ó¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£
ËÜÇ½Åª¤Ë¿Í´Ö¤ÏåºÎï¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤
¡¡²¿»ö¤Ë¤â¸·¤·¤¤´ã¤ò»ý¤Á¡¢¡ÒÈþ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¡Ó¤¬¸ýÊÊ¤ÎÀéÂå»Ò¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤âÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¡¢Ãæ¤Ç¤âÍÄ¤¯ÉÂ¼å¤Ê¡Ò¥ì¥¤»Ò¡Ó¤òÅ®°¦¡£¡ÒÅ·¾½¶µ¡Ó¤È¤¤¤¦¿·¶½½¡¶µ¤Ë¿´¿ì¤¹¤ëÃæ¡¢¥ì¥¤»Ò¤¬ÆÍÁ³»à¤·¡¢»äÃ£¤ÏµÆÃË¤Î½ÐÀ¤·à¤ÈÂè2¡¢Âè3¤Î»ö·ï¤ÎÅ¿Ëö¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼ã¤µ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ê¤éÏ·¤¤¤Ï±ø¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢Èþ¤Ï¿ô¼°¤Ë½É¤ë¤È¤«¡¢Èþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉý¹¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÏÈþ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¯¤é¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÈþ½¹¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¸ÄÀ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢°ìÊý¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¤ÏÂçÎ®¹Ô¤ê¤À¤·¡¢Ì·½â¤äµ½âÖ¤òÊªÀ¨¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ä¤í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤ÏåºÎï¤Ê¤â¤Î¤¬ËÜÇ½Åª¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤¦¤Á¤Î¸¤¤¬±ø¤ì¤¿¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÊý¤ä°Â¿´¤ÊÊý¤ò¹¥¤à¿´Íý¤¬¡¢Èþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤ÐµÆÃË¤¬µÁ¾¼¤Ë´ó¤»¤ë»×¤¤¤Ë¤â¡Ö¼Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÀ¾Èø»á¤Ï¸À¤¤¡¢Èþ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÆ®¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤òÄÏ¤ß¤È¤Ã¤¿¡×¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¤³¤½¡¢¤³¤Îµõ¡¹¼Â¡¹¤ÎÀï¸åÈþÍÆ»Ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÃ£¤¬¤¤¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶á¸½Âå»Ë¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢º£¤Ïº£¤À¤±¤¸¤ãÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤éÈþ¤·¤¯¤Æ°¥¤·¤¤¤Î¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
À¾Èø½á¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë¡¿ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå»ÔÎ©¹©·Ý¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡¢²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÎ±³Ø¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎËµ¤é¡¢¿¹Â¼À¿°ì¡¦»³Â¼ÀµÉ×µÇ°¾®Àâ¹ÖºÂ¤ËÄÌ¤¤¡¢2018Ç¯¤ËÂè2²óÂçé®½ÕÉ§¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÍâÇ¯¡¢¼õ¾Þºî¤ò´Þ¤à¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤Ïºò½©±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢Â³ÊÔ¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¼ÀÁö¡Ù¶¦¡¹Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£2021Ç¯¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥Á¤Î»Ò¡Ù¤ÇÂè4²óºÙÃ«Àµ½¼¾Þ¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ØÌµÇ¯¶â¼Ô¤Á¤È¤»¤Î¹ðÇò¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ï¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£153cm¡¢O·¿¡£
