2»ù¤ÎÊì¡¦ÀÄÌÚÍµ»Ò¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÎ¹¹Ô¤Ç¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡Ö¿Æ¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡×¡£»Ò¤É¤â¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö

²ÈÂ²¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÎ¹¹Ô¤Ø¡ª
¤µ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£²æ¤¬²È¤Ï¡¢ÅßµÙ¤ß¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥¹¥¡¼¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¡ª
²¿ÅÙ¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÏÂç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¹¥¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ª¥¿¥¯¤Î°è¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î°¦¤ÏÇ®¤¯¿¼¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ø¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ö°ìÅÙ»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈà¤ÎÇ°´ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤ÏÎ¹¹Ô¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÆîÊÆ¤Þ¤Ç¡¢³Ê°Â¹Ò¶õ·ô¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Û¹ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÎÁÍý¤ä¤ª¼ò¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£µ¤¤¬¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë³¹Êâ¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢º£¤âÎ¹¹Ô¹¥¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸Î¹¹Ô¤Ç¤â¿ïÊ¬¤È¼ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¡Ê¥¹¥¡¼¤Ê¤Î¤«¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤«»³ÅÐ¤ê¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ë¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥×¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¿¤ë¤ä¡ª
¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿·Á¯¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¹¤ò²û¤«¤·¤àµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°ì¿ÍÎ¹¤«¤Ê¡£¥Þ¥ÞÍ§Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿º£²ó¤ÎÎ¹¹ÔÏÃ¡£¤Þ¤µ¤«²ÈÂ²¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡ª
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç´ÑÀï¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¥×¡¼¥ë¤Ê¤¤¤è¡©¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡Ä¹¤¤¤è¡©¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â°Õ»×³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢¶²¤ë¶²¤ë·è¹Ô¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¡Ä¤Ç¡¢´¶ÁÛ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
Î¹Àè¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È»þ´Ö¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜÅª¤Î¤Ê¤¤³¹Êâ¤¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Õ¤È¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãë¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¡¢¥µ¥¯¥Ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¥é¥ó¥Á¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤ò°ì½ï¤Ë´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÈÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï´ò¤·¤¯¤Æ¡¢»þº¹¥Ü¥±¤Ê¤ó¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·ä¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ËþµÊ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤Ï³¹Êâ¤¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢»ä¤¬Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÌÜÉ¸
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤â¡¢¡È»Ò°é¤Æ¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡É¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤Ë¾å¼ê¤¯ÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤º¡¼¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï»Ò¤É¤â¡É¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î·ù¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤â¤Î¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦Âç¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤Äµ¤¸¯¤¤¤â¡¢¿Æ¤¬»Ò¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀè²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î»Ò°é¤ÆÌÜÉ¸¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÇÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£º£¤ÎÈà¤é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤âÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤¢¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ï43ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤°¤ó¤°¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤à¤¯¤à¤¯Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡¢Ä¹ÃË¤¬Ç¯ÃË¡ª ¤½¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¡ª ¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Çº¤ß¹Í¤¨¤ë°é»ù¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³¥é¥à¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä2»ù¤ÎÊì¡¦ÀÄÌÚÍµ»Ò¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
