»¥ËÚ¤Î¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¿ùËÜºÌ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª»ÜÀß¤Î¿Í´Ö¤Î¿È¾¡¼ê¤¹¤®¤ë¿´Íý¡×
¡ÖÌÀ¤ë¤¤¾ÈÌÀ¤Î²¼¡¢¼¼Æâ¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤ÎÂ²»¤äÀ¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤Õ¤ì¤¢¤¤¥«¥Õ¥§¡Ù¤ä¡Ø¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¡£Æ¨¤²¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¤¿¤À¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÏÂ¾¤ÎÆ°Êª¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¹¥¤Þ¤º¡¢Ãæ¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÅ·Å¨¤Ç¤¢¤ë¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ¤äÁð¤Î´¶¿¨¡¢É÷¤äÆ÷¤¤¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÌ¿¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï»Íµ¨¤âÀÅ¤±¤µ¤â¤Ê¤¯¡¢Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÁª¤Ö¼«Í³¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¡ØÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È´î¤Ó¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ÎÆ°Êª¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢º£¤Î»ô°é´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Þ¤Ç»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¿Í¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎÈË¿£»ö¶È¼Ô¤Î»ö·ï¤Ê¤É¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ»ö°Æ¤Î¹ðÈ¯¤ä¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÉáµÚ·¼È¯³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆ°Êª´Ä¶¡¦Ê¡»ã¶¨²ñEva¡Ù¤Î¼çºË¤Ç¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜºÌ¤µ¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¿ùËÜ¤µ¤ó¤¬¼«¤é¼¹É®¤·¡¢Æ°Êª¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤òÅÁ¤¨¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè11²ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¹«¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª»ÜÀß¡×¤ÎÌäÂê¤«¤éSDGs¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¹É®¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤è¤ê¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î¼¹É®¤Ç¤¹¡£
Ì¤¤À²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¡¢»¥ËÚ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª»ÜÀß¤ÎÌäÂê
2025Ç¯9·îËö¡¢Ž¢ÆüËÜ°ì´í¸±¤ÊÆ°Êª±àŽ£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Î¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¤¬ÊÄ±à¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆ°Êª¤ÈÄ¶¶áµ÷Î¥¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡É¤³¤È¤òÇä¤ê¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ø¤Î±Â¤ä¤ê¡¢¥Ø¥Ó¤ä¥ï¥Ë¤Ê¤É¤ÎÌÔ½Ã¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¡¢¥¾¥¦¥¬¥á¤ÎÇØ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ ¡ÈÆ°Êª¤ÈÄ¶¶áµ÷Î¥¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡É¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¸¼¨¤Ï»É·ã¤òµá¤á¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¶¥é¥·¥³¥Æ¡¼¥¸¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¶¥é¥·¤¬½»¤à¥×¡¼¥ë¤È¥¬¥é¥¹°ìËç¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½ÉÇñ¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ä»É·ã¤òµá¤á¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È³«±à°ÊÍè200Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Î11·î°Ê¹ß¡¢¡Ö¥¢¥¶¥é¥·¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë¥³¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¾Ò²ð¤ä¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Î¾õ¶·¤ò¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿µ»ö¤Ê¤É¤ò¸«¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ö»ôÍÜ´Ä¶¤¬Æ°ÊªµÔÂÔ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç±ê¾å¤·¡¢¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¤ä»¥ËÚ»Ô¤ËÈãÈ½¤ä¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¡¢»Ô¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Æ°Êª¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÀÜ¿¨¤ä´ÑÍ÷·ÁÂÖ°Ê³°¤Ë¤âÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ÜÀß¤ÏÌµµö²Ä¤Î¤Þ¤Þ»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ë»¥ËÚ»Ô¤Ï¡¢ºÆ»°·«¤êÊÖ¤·¤Æ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Ç¤Ï¡¢Ìµµö²Ä¤Ç½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Ï¡¢³«¶ÈÁ°¤Î2004Ç¯¤«¤éÌµµö²Ä¤ÇÆ°Êª±à¤ò·úÀß¤·Ìó20Ç¯¤â±¿±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ô³¹²½Ä´À°¶è°èÆâ¤ÎÌµµö²Ä·úÀß¤ÎÅÔ»Ô·×²èË¡°ãÈ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÅÚÍøÍÑ·×²èË¡¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÉáÄÌ²ÏÀî´ÉÍý¾òÎã¡¢´Î¿´¤ÎÆ°Êª°¦¸îË¡¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤ÏÊÄ±à¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9·îËö¤Ë±à¤Î±Ä¶È¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢ÊÄ±à»þ¤ÇÌó640Æ¬¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾¿ô¤ÎÆ°Êª¤Î¹Ô¤¾ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê»ô°é´Ä¶¤Ø¤ÎÌäÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î»àË´»öÎã¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°Êª¤Î°ú¤¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÊóÆ»¤âÁê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢ºÇ¿·¡Ê2025Ç¯12·î25Æü¡Ë¤Î»¥ËÚ»Ô¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤«¤é±àÆâ¤Ë»Ä¤ëÆ°Êª¤Î»ô°é¿ô¤Ï246¸ÄÂÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾õ¤«¤éSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÄº¿¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÆ°Êª¤È°ì½ï¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¨¤Æ³Ú¤·¤¤»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â°ãË¡¤Ê¾ì½ê¤ÇÌµËÅ¤ÊÆ°ÊªÅ¸¼¨¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ÎÌ¿¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢°ãË¡·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤¿»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¹Ç¯¸«²á¤´¤·´ÉÍý´ÆÆÄ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÔÀ¯¤À¡£20Ç¯´Ö¤Ç17²ó¤â¤Î»ØÆ³¤ä´«¹ð¡¢¹çË¡²½¤Ø¤Î¶¨µÄ¤Ï16²ó¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÆ³¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÌµµö²Ä·úÃÛ¤Ç¤Î»ÜÀß¤Î±Ä¶È¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤¢¤¤¤Î¤Ï¡£¡ÖÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à¤ÏÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª¤ò¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª»ÜÀß¤Î²ÝÂê
»¥ËÚ¤Î»öÎã°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ÜÀß¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à¡×¡Ö¡û¡û¥«¥Õ¥§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¡¢°ìÉô²°·ÁÂÖ¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿±Ä·ÁÂÖ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
2025Ç¯10·î¤ËWWF¡ÊÀ¤³¦¼«Á³ÊÝ¸î´ð¶â¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¥«¥Õ¥§¤Î²ÝÂê¤ÈÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥ì¥Ý¡¼¥È¡ØÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Î¸½ºßÃÏ¡§ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò°·¤¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥«¥Õ¥§¤Î¥ê¥¹¥¯¶ÛµÞÉ¾²Á¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¤¤äÇ¡¢²ÈÃÜ¤Ê¤É¿Í´Ö¤È¤Î¶¦Â¸¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ê¤¤ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò°·¤¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥«¥Õ¥§¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀäÌÇ´íµ¡¼ï¡Ê¡á¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤¬ºöÄê¤¹¤ëIUCN¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ÇCR¡¢EN¡¢VU¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÆ°Êª¤¬¡¢Å¸¼¨¸ÄÂÎ¤Î¤¦¤Á¤Î31¼ï¡Ê15¡ó¡Ë¡¢459Æ¬¡Ê27¡ó¡Ë¡¢ÈÎÇä¸ÄÂÎ¤Î¤¦¤Á12¼ï(12¡ó)¡¢308Æ¬(39¡ó)¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¦ºÝ¤Ë¡¢Æ°Êª¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦ºÝ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë±ÒÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌ¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æþ¼¼»þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼ê»Ø¾ÃÆÇ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë»ÜÀß¤Ï92¡ó¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ°Êª¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¡¢ÂàÅ¹»þ¤Ë¼ê»Ø¾ÃÆÇ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë»ÜÀß¤Ï56¡ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤âµºÜ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¦ºÝ¤Ë¡¢Æ°Êª¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤Ê¤¤»ÜÀß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¡£ËÜÍè¡¢Æ°Êª¤Ï¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¤Õ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤¬ËÜÇ½¤À¡£ÌîÀ¸²¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÌÚ¡¹¤Ë±£¤ì¤ÆÊë¤é¤¹½¬À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤·Ö¸÷Åô¤ÎÃæ¤Ç»ÍÏ»»þÃæ¿Í¤Ë¤¸¤Ã¤È¸«¤é¤ì¿¨¤é¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤À¡£¤â¤·¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤ËÂçÎÌ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤à¤ä¤ß¤Ë±Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¡Ö±Â¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖSNSÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»ëÅÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼«³Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥¤¥¤¥Í¡×¤Ï¡¢Æ°ÊªÌÜÀþ¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é·è¤·¤Æ¡Ö¥¤¥¤¥Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥¤¥Í¡×¤¬ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¼ûÍ×¤ò¹â¤á°ãË¡¼è°ú¤¬Áý¤¨¡¢·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èþ¤·¤¯Âº¤¤¡£¤¯¤¯¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤é¡¢±£¤ì¤¿¤êÃµº÷¤·¤¿¤ê¡¢Áã¤òºî¤ë¤Ê¤É¸Ä¡¹¤ÎÆ°Êª¤¬ËÜÍè¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌîÀ¸¤ÇÀ¸¤¤ëÆ°Êª¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÌîÀ¸Æ°Êª¤ÏÌîÀ¸¤ÇÀ¸¤¤ë»Ñ¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤Î¼ï¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÃÎ¤ë¿¿¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¢¨1¡§¡ØÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Î¸½ºßÃÏ¡§ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò°·¤¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥«¥Õ¥§¤Î¥ê¥¹¥¯¶ÛµÞÉ¾²Á¡ÙWWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÃÏµå¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»Ä¹ó¤Ê¤³¤È
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸¤¤äÇ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏŽ¤Ž¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬²÷Å¬¤Ê¼Ò²ñŽ£¤Ï¡¢·è¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Æ°Êª¤ä¼«Á³¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Ì¿¤Î½Û´Ä¤Þ¤Ç¤òÂº½Å¤·¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡È¤Þ¤Á¡É¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¤À¤È¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤Ï¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÌ©ÎÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÓ®ÆýÎà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾Ý²ç¼è°ú¤¬¤¢¤ë¡£°õ´Õ¤äÁõ¾þÉÊ¡¢ÏÂ³Ú´ï¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾Ý²ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£1979Ç¯¤ËÌó134ËüÆ¬¤¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÌó42ËüÆ¬¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¾Ý²ç¤Ï¼«Á³¤ËÈ´¤±Íî¤Á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¾¥¦¤Î²ç¤Ï»õ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌó3¡Á4³ä¤ÏÆ¬³¸¹ü¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¯Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ç¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¥¾¥¦¤ò»¦¤·¡¢Æ¬³¸¹ü¤ò³ä¤ê¡¢´é¤ÎÁ°Êý¤òÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ¬³¸¹ü¤òºÕ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ìµ»Ä¤Ê»Ñ¤ÇÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¾¥¦¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤ÀŽ¢¿Í´Ö¤¬»È¤¦¤¿¤áŽ£¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¿È¾¡¼ê¤µ¤ò¶¯¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤Ï³¤¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Ï³¤¤ØÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤ä³¤Ä»¡¢¥¯¥¸¥é¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÕ¤±¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ì¤é¤Ï¡¢µû²ðÎà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ë¤âÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢ÌµÎÏ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ï¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢¨2¡§¡ÖÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤¬ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤Ë¡×WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»ä¤¿¤Á¤Ë¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ï!?
¶áÇ¯Ž¤Ž¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëŽ£¤äŽ¢SDGsŽ£¤òÉÑÈË¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¼Â¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Ž¢¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñŽ£¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤À¡£
¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤È¤Ï¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¡¢Æ°Êª¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ö¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤¬Ž¤Ž¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥ÉŽ£¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Èº£¤µ¤é¡¢¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¤À¡£»ä¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÊª¤¬ÉÔÅö¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼è¤é¤ì¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤ºÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÎÌ¤ÎÇÀÌô¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢·ò¹¯¤ä´Ä¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ¸øÊ¿¤Ê¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¡¦À¸»º¼Ô¤ËÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ò»ÙÊ§¤¦
¡¦°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¼é¤ë
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡¦´Ä¶¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¤ë
»ä¤¿¤Á¤¬¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥ÉÇ§¾Ú¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÇÀ¸¤¤ëÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏŽ¤Ž¢°Â¤µ¤ÎÎ¢Â¦Ž£¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤òË¾¤à¤Î¤«¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â³Î¤«¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤¬Ã¯¤«¤ÎÉÔ¹¬¤»¤ÎËä¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÎ®ÄÌ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÌä¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÌ¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¨¥·¥«¥ë¤ÊÁªÂò¤ÎËÜ¼Á¤À¤È»×¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Ï¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤äÂçÎÌÀ¸»º¡¢Ì£¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Î¶Ñ°ì²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î¹çÀ®Åº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åº²ÃÊª¤½¤Î¤â¤Î¤ò°ì³µ¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÍèÉÔÍ×¤Ê¹©Äø¤ò¾Ê¤¯¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÅº²ÃÊª¤ä¡¢ÁÇºà¤Î¼Á¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÅº²ÃÊª¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ö¸½¾õ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤ËÍê¤é¤º¡¢ÁÇºà¤ò¿®¤¸¡¢»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÇÀºîÊª¤ä¡¢¿©ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤ä´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËŽ¤Ž¢À¿¼Â¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¡¢¿´¤«¤é¤Î±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò¤ò±Ç¤¹¶À¤À¡£Êª²Á¹â¤Î»þÂå¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°Â¤µ¤äÊØÍø¤µ¤À¤±¤¬Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢À¿¼Â¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ÓÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Î»ÑÀª¤â¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤â¡¢³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁªÂò¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤òÊÑ¤¨¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¤Ë¤âÆ°Êª¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¡È¤ä¤µ¤·¤¤ÁªÂò¡É¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¦À¸¤Î¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Þ¤Ç¡©¡¡ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥«¥Õ¥§¡×¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª»ÜÀß¡×Ä´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿´í¸±¤Ê¸½¼Â
