¡ÖÄ¶¹¶·â·¿¤ÇÍ¥¾¡¡×¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿¿¿ñ¤ò¸«¤¿
¡È¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¡É¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼
Àµ·î¹±Îã¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬¼óÅÔ·÷³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î12Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ë¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6Ëü142¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê»þÂå¤«¤éÂç´Ñ½°¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°È¯Â¸å¤â¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤È°ñ¾ë¸©¤Î¼¯Åç³Ø±à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡¢Âç´Ñ½°¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¹¥¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î·è¾¡¤Ç¤³¤ì¤À¤±¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¹¶¤á¹ç¤¤¤ò¸«¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¾Þ»¿¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÆó´§¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤ËÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿»î¹çÆâÍÆ¤ò´Ó¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò·è¾¡Àï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡È¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¡É¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
³Ø¹»·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Íµ¤¶¥µ»¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹â¹»¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Æþ³Ø´õË¾¼Ô¤âµÞÁý¤¹¤ë¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¸½ºß¡¢³Ø¹»·Ð±Ä¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»äÎ©³Ø¹»¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥×¥í¤â´éÉé¤±¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¡¢Í¥¤ì¤¿»ØÆ³¼Ô¤ò¾·¤¤¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤À¡£¹â¹»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ÈÌ¿¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Âç²ñ¤«¤éÁ´¹ñÂç²ñ·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¼°¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ò¤È¤ÄÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤È°ã¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥¹¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÄÌ¾ï90Ê¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï80Ê¬¡£¤·¤«¤â¡¢·è¾¡¤ò½ü¤¤¤Æ±äÄ¹¤Ï¤Ê¤¯PKÀï¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¶¥µ»¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¶¯¹ë¹»¤¬³Î¼Â¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¶¯¹ë¹»¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¼ÔÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯¹ë¹»¤â°ÂÁ´Âè°ì¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼éÈ÷Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤Ð´±·³¡×¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡©
Áê¼ê¤Î¸Ä¿Íµ»¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤Îµ÷Î¥¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤òºî¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¼«¿Ø¤Ë°ú¤¤¤Æ¼éÈ÷¤ËÅ°¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÈô¤ÓÆ»¶ñ¡É¤ËÍê¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Êµç¶þ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤äµ»½Ñ¡¦Àï½ÑÏÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÊóÆ»¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊÊª¸ì¡Ë¤ò¹½À®¤·¡¢ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÉôÊ¬¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ð´±·³¡×Åª¤ÊÊóÆ»¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥×¥í¤Î»î¹ç¡ÊJ¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç·ë²Ì¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¥×¥í¤Î»î¹ç°Ê¾å¤Ë¥×¥ì¡¼ÆâÍÆ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¤À¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»È¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¹¶·â¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¡£
Á°Àþ¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤ÎÁÒÃæÍª²ï¤È¥·¥ã¥É¡Ý¤ÎÆÁÂ¼ÉöÂç¡¢¤½¤·¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Æü¹â¸µ¤Î3¿Í¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢Î®Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤ÆÍµ¡Åª¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤ËÍê¤ë¤³¤È¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¼«¸ÊËþÂ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹¶·â¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼éÈ÷¤Ç¤â¡¢Âç²ñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óDF¤ÎÃæÌîÍÛÅÍ¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¿¥Åª¤Ë¼é¤ê¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¶·â»²²Ã¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç´ÊÃ±¤ËÈ¿Â§¤ÇÁê¼ê¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤Ï2ÂÐ0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»þ´Ö²Ô¤®¤Ê¤É¤»¤º¤Ë¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¼¯Åç³Ø±à¤ÎÎëÌÚ²í¿Í´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤À¤ê¤»¤º¤Ë¡×¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î»ÑÀª¤ò¾Þ»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Ï½à·è¾¡¤Ç¤Ï¶¯¹ë¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÇð¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤¿¼éÈ÷ºîÀï¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¼éÈ÷Åª¤ÊÀï¤¤¤òÁªÂò¤»¤º¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬Ì¥¤»¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥ì¡¼
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»î¹ç¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢½à·è¾¡¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¶ìÀï¤ò¤·¤¤¤é¤ì¤¿¡£Ê¡Åç¸©ÂåÉ½¤Î¾°»Ö¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÃæ5Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÂ¼³Ø±àÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¤Î¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò½ÓÂ¤Î¥¨¡¼¥¹º¬ÌÚæÆÂç¤ËÅ°Äì¤·¤ÆÁÀ¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºîÀï¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¾°»Ö¤¬¼é¤êÀÚ¤ë¤«¤È»×¤ï¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹²¤Æ¤ºÈ¿·â¤òÂ³¤±¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢¾°»Ö¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤Î·ä¤ò¾×¤¤¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢PKÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê½à·è¾¡¤Ç¤Î¶ìÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢Æ±»þ¤Ë½à·è¾¡¤Ç¤Î¶µ·±¤âÀ¸¤«¤·¤ÆÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°Àþ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¤³¤¦¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢º£¸å¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Á´ÂÎ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
ºÇ¶á¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤Îµç¶þ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¤è¤êÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Á´¹ñ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤â¡¢ÃË»Ò·è¾¡¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÊ¬¸©¤ÎÌø¥ö±º¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¼éÈ÷ºîÀï¤Ë¹¶·â¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃË»Ò¥Á¡¼¥àÆ±ÍÍ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤¬¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
