»Å»ö¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¿Êì¿Æ¤¬5ºÐÂ©»Ò¤ÎÄËÎõ¤Ê°ì¸À¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÀ¸³¶²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÃ»¤¤¡×¤³¤È
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç»Ò°é¤Æ¤Î»×¤ï¤º¥¯¥¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÐÍè»ö¤òÆü¡¹¥Ý¥¹¥È¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë ¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¡× ( @utuko_chan )¡£3.1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×1ËüÄ¶¤¨¤âÂ¿¿ô¡ª ¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Î¶¦´¶ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤«¤éÀì¶È¼çÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìó£±Ç¯Á°¤ËÉ×ÉØ¤Çµ¯¶È¤·»Å»ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¡ª¡¡¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤´¤â¤Ã¤È¤â²á¤®¤ë°ì¸À¡×¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤òÂçÈ¿¾Ê¤µ¤»¤¿½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡Ä¡Ä⁉
Àì¶È¼çÉØ¤â¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤â·Ð¸³¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È
¡Ö»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡Ö»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡È¥Þ¥Þ·ù¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ÆÈá¤·¤¤¡×
¡Öµ¤¤Å¤¯¤È»Ò¤É¤â¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡É¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡È¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡×
»ä¤ÏSNS¤Ç¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢°é»ù¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DM¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆü¡¹»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢É×¤È»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌÔÎõ¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤òÇ¥¿±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸ÅÌ¤Ø¤Î¥±¥¢¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÃ¶°é»ù¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìó4Ç¯´Ö¤Û¤ÉÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àì¶È¼çÉØ»þÂå¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¥à¥¡¼¤Ã¤È²×Î©¤Ä¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ºÇº¤àÆü¡¹¡Ä¡Ä¡£¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤Ê¤Î¤À¤«¤é»Ò°é¤Æ¤ä°é»ù¤Ï¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ×¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¬µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬»Ò¤É¤â¤È¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÃ²¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥Þ¥ÞÂÐÀì¶È¼çÉØ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÎ©¹½Â¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾ÊýÂÎ¸³¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÂÐÎ©¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼þ°Ï¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤Î°ì¸À¤Ë¡¢ÂçÈ¿¾Ê¤·¤¿½ÐÍè»ö
¤½¤·¤Æº£¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Â©»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼è¤ì¤º¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤È²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡×¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£Á°²óµ»ö¤Ë¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²æ¤¬²È¤ÏÉ×ÉØ¤Çµ¯¶È¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×¤¬ºßÂð¡¢»ä¤¬³°²ó¤ê¤òÃæ¿´¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÃæ¿´¤ÏÉ×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É×¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î»ö¾ð¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤Ç·è¤á¤¿»öÊÁ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤µ¤¡¡¢º£Æü¤«¤é¥Þ¥Þ¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥Ñ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É×¤È»ä¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ÎÊÑ²½¤âµÞ¤¤¤Ç¿Ê¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈæ½Å¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥Þ¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂ©»Ò¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¿Æ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢Â©»Ò¤Ï¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Ë¡¢¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¡¡Ä¡Ä¥Þ¥Þ¤Ï¤¼¤ó¤Ã¤¼¤ó¡¢¤Ï¤Ê¤·¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¡Ä¡Ä¡£
Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¡¢»Å»ö¤ÎÂçÀÚ¤ÊÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈPC¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢»ä¤Î¿´¤Ï´°Á´¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ËÂ©»Ò¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¹¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÂÖÅÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢5ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤¢¤¤é¤á¤¿¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÂ©»Ò¤ÎÆ·¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¡Ö¤¢¡Ä¡Ä¡¢»ä¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°²ó¤ê¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ï¤³¤ó¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö»Å»öºÆ³«¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¾¡ª¡¡¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¸«Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ»¤¤¡Ä¡Ä
¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤¦¤Ä»Ò¡ª¡×¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¡È¤¢¤Î¤È¤¡É¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤¦¤Ä»Ò¤È¡Ä¡Ä¡£
¡È¤¢¤Î¤È¤¡É¤È¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¤Þ¤À2ºÐ¤Î¤³¤í¡¢NHK¤Î¡Ø¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡ª¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤¬²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤ó¤ä¤í¤¦¤«¡£¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¤ï¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¸³¶¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ÏÌó65,700»þ´Ö¤Ç¡¢Ç¯¿ô¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¤¿¤Ã¤¿¤Î7Ç¯6¥õ·î¡Ê2747Æü¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡ª¤½¤ó¤Ê¤ËÃ»¤¤¤Î¡Ä¡Ä!?¡¡¤È¡¢¾×·â¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊòÁ³¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¼Ò²ñ³ØÉô¡¦ÊÝÅÄ»þÃË¶µ¼ø¤¬Ê¿À®23Ç¯ÅÙ¤ÎÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤òÁÛÄê¤·¤Æ·×»»¤·¤¿·ë²Ì¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÉã¿Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¡¢Ìó29,200»þ´Ö¤ÇÇ¯¿ô¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä3Ç¯4¥õ·î¡Ê1229Æü¡Ë¡£É×¤Ï¤â¤Ã¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¹²¤Æ¤Æ°é»ù¼êÄ¢¤Ë¥á¥â¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤½Ð¤·¡¢°é»ù¼êÄ¢¤òµ×¡¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä½¢³Ø´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤ÏÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Æ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤è¤ê¤â³Ø¹»¤äÍ§¤À¤Á¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·×»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢À¸³¶²á¤´¤¹18¡ó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï32¡ó¡¢¾®³Ø¹»Â´¶È»þ¤Ë¤Ï55¡ó¡¢¹â¹»Â´¶È»þ¤Ë¤Ï73¡ó¡Ä¡Ä¡£
ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢ÊÝ°é±àÆþ±àÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦18¡ó¤â²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î⁉¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Â©»Ò¤¬5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦32¡ó¤â²á¤®¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¤¦¤½¤¦¤½!!¡¡°é»ù¼êÄ¢¤Î¥á¥â¤ò¸«ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿Åß¤Ê¤Î¤Ë¥É¥Ã¤ÈÎä¤ä´À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤´¤á¤ó¡¢Â©»Ò¤è¡Ä¡Ä¡£À®Ä¹¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢Êì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Í¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É»Ò¤É¤â¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤È¥¿¥³Â¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ°Ê¾å¤Ë¡¢²¿¤¬Âç»ö¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Ë¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥é¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢LINE¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤½¤Á¤é¤Ë°Õ¼±¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤È¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£Â©»Ò¤È´Ø¤ï¤ë»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í·¤Ö¤È¤¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¥È¥³¥È¥óÃÆ¤±¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤¬³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤â¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î»þ´Ö¤È¡¢Â©»Ò¤Î»þ´Ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤Ê¤ê¤Ë¡¢¤¦¤Ä»Ò¤Ê¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤ò»ý¤Æ¤ÐÊÌ¤ÎÇº¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢Â©»Ò¤¬À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤¿Çº¤ß¤äÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÍßÄ¥¤é¤º¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÂè°ìÍ¥Àè¤ËÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼´¤À¤±¤Ï¡¢¼êÊü¤µ¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÀ¸³¶Â©»Ò¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢7Ç¯6¥õ·î¡ª¡×¤È¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¸ú¤¯¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡ª
ºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤«¤éÆ¯¤¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤¬¼çÉ×¤Ø¡£¡ÖÌò³ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿Åö»þ¤ÎÉ×¤Îµ¤»ý¤Á
