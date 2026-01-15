´äºê¹¨Èþ¡¢¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¡×¡¡¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À°¦¸¤¤Î»Ñ¤â
¡¡²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤Æ¤¡×´äºê¹¨Èþ¤¬¸ø³«¤·¤¿¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡´äºê¤Ï¡Ö16Æü¥ë¥Í¤³¤À¤¤¤é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é¡¤º£Ç¯¤Î50¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á50¼þÇ¯¤ÎBlu-ray¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´äºê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼Ì¤ë¡¢¼«Âð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¾þ¤êÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂô»³²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡Á4¤Ä¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤¤¤ì¤Æ38¶Ê²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤í¡¼¡¼¡¼¡¼!!¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤ò¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊâ¤¯°¦¸¤¤Î»Ñ¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¡Á¤¹¡×¡ÖºÆ¤Ó¹¨Èþ¤µ¤ó¤Î²Î¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¨Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î²ÎÀ¼¤ÏËÜÅö¤Ë¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
