Ãæ¹ñ¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤â¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÖÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤é¤º¡×¡ÄÅßµ¨¤Î¹ñºÝÀþÁýÊØ¤¬µÕÉ÷¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿12·î·Ê¶·´¶¡Ú²òÀâ¡§¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÂð¿¹¾¼µÈ»á¡Û
12·î¤Î·Êµ¤Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Î¸«Êý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÏ©Àþ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ò´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦¥¿¥¤¤Ê¤É¤ÎÁýÊØ¤¬Êä¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÀè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ï¤à¤·¤í²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È·×¤Î½ÅÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª²Á¹â¤â¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡Ê¸ºÀÇ¡Ë¤¬²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤È¤Ê¤êÁê»¦¡£30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¶âÍø¿å½à¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤¬¿·¤¿¤Ê·üÇ°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¡Ö¥³¥í¥Ê¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÍø¡×¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¿ôÃÍ¤ò¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÂð¿¹¾¼µÈ»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õÈ½ÃÇDI¤Ï48.6¡¢3¥õ·îÏ¢Â³¤Ç·Êµ¤È½ÃÇ¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¡×¤ò°Ý»ý
12·î¸½¾õÈ½ÃÇDI¤Ï48.6¤Ç2¥õ·îÏ¢Â³¤Î¾®ÉýÄã²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤ª¤ª¤à¤Í²£¤Ð¤¤·÷¤ÎÆ°¤¡£48.6¤Ï1·î¤ÈÊÂ¤ó¤Ç2025Ç¯¤Ç3ÈÖÌÜ¥¿¥¤¤Î¹â¤¤DI¡£
12·î¤Î¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤Ç¡¢¸½¾õÈ½ÃÇDI¡Êµ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¡Ë¤ÏÁ°·îº¹0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤È2¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÄã²¼¤·¡¢48.6¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Î¸½¾õÈ½ÃÇDI¤¬Á°·îº¹0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·48.7¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Åý·×Åª¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í²£Çç¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÄã²¼Éý¤Ç¤¹¡£
10·î¤Î¸½¾õÈ½ÃÇDI49.1¤Ï¡¢24Ç¯3·î¤Î49.8°ÊÍè19¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£11·î¤Î48.7¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤DI¤Ç¤¹¡£12·î¤Î48.6¤Ï1·î¤ÈÊÂ¤ó¤Ç2025Ç¯¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤DI¡£2·î9Æü¤Ë¤Ïµ¨ÀáÄ´À°ÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì²áµî¤Î¿ô»ú¤¬¼ã´³ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12·î¤Î¸½¾õÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¡¢²È·×Æ°¸þ´ØÏ¢DI¤Ï48.2¤Ç2¥õ·îÏ¢Â³Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°û¿©´ØÏ¢¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢¤¬¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®Çä´ØÏ¢¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÆ°¸þ´ØÏ¢DI¤Ï49.2¤Ç2¥õ·îÏ¢Â³Äã²¼¡£À½Â¤¶È¤Ï¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈóÀ½Â¤¶È¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÛÍÑ´ØÏ¢DI¤Ï49.5¤Ç2¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¡¢2025Ç¯¤Ç¤Ï2·î¤Î49.9¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤DI¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢12·î¤Î¸½¾õ¿å½àÈ½ÃÇDI¤Ï46.5¤Ç¡¢11·î¤«¤é1.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¥õ·î¤Ö¤ê¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç¤Ï4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤DI¤Ç¤¹¡£
Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¡Êµ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¡Ë¤ÏÁ°·îº¹0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î50.5¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ç¤Ï10·î¤Î53.1¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤DI¤Ç¤¹¡£´ë¶ÈÆ°¸þ´ØÏ¢DI¤ª¤è¤Ó¸ÛÍÑ´ØÏ¢DI¤¬¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²È·×Æ°¸þ´ØÏ¢DI¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸¶¿ôÃÍ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¸½¾õÈ½ÃÇDI¤ÏÁ°·îº¹0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î48.5¤È¤Ê¤ê¡¢Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤ÏÁ°·îº¹0.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤Î48.1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¸«Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâ³ÕÉÜ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢3¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¡Ö·Êµ¤¤Ï¡¢»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢3¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¡Ö²Á³Ê¾å¾º¤Î±Æ¶ÁÅù¤ò·üÇ°¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»ý¤ÁÄ¾¤·¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡Ê25Ç¯11·î¡¦12·î¡Ë¡¦µ¨ÀáÄ´À°ÃÍ ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ
Ãæ¹ñ¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬É´²ßÅ¹¤òÄ¾·â¡¢12·îDI¤Ï44.9¤È5¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÊ¬´ôÅÀ³ä¤ì
¶È¼ïÊÌ¤Î¸½¾õÈ½ÃÇDI¡¢É´²ßÅ¹¤Ï5¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë50³ä¤ì¤À¤¬¡¢Î¹¹Ô¡¦¸òÄÌ´ØÏ¢¤¬5¥õ·îÏ¢Â³¤Ç·Êµ¤È½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Î50¤ò¾å²ó¤ë¡£
12·î¤Î¶È¼ï¤´¤È¤Î¸½¾õÈ½ÃÇDI¡Ê¸¶¿ôÃÍ¡Ë¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¾®Çä¤ê´ØÏ¢¤Î¶È¼ï¤Ç·Êµ¤È½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ50¤ò¾å²ó¤ë¶È¼ï¤¬5¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11·îÈ¾¤Ð¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ò½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¡¢12·îÉ´²ßÅ¹¤Ï44.9¤È5¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë50¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î¤ÎÂç¼êÉ´²ßÅ¹4¼Ò¤ÎÇä¾å¹â¡¦Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÎÃ±½ãÊ¿¶Ñ¤¬¡Ü0.4¡ó¤Ç¡¢10·î¡Ü7.1¡ó¡¢11·î¡Ü3.5¡ó¤ËÂ³¤¤¤Æ2¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÀ°¹çÅª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢12·î¤Ï°û¿©´ØÏ¢50.3¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢¤Ï52.4¤È50Ä¶¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢¤Î¤¦¤Á¡¢Î¹¹Ô¡¦¸òÄÌ´ØÏ¢¤Ï54.1¤È5¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¡¢Ê¬´ôÅÀ¤Î50¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡§Ê¬Ìî¡¦¶È¼ïÊÌ·Êµ¤¸½¾õÈ½ÃÇ¡ÊÊý¸þÀ¡¿¸¶¿ôÃÍ¡Ë ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ
²Æì¤¬52¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÀè¹Ô¤50Ä¶¤ò°Ý»ý¡¢Åì³¤¡¦»Í¹ñ¤âÊ¬´ôÅÀÄ¶¤¨¤ËÅ¾¤¸¤ë
ÃÏ°èÊÌ¤Î12·î¤Ç¤Ï²Æì¤Î¸½¾õÈ½ÃÇDI¤¬Á°·îº¹¤ÏÆß²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9¥õ·îÏ¢Â³¤Ç50Ä¶¡£Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤¬52¥õ·îÏ¢Â³¤Ç50Ä¶¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤ß¤¿12·î¤Î¸½¾õÈ½ÃÇDI¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤¬52.3¤È11·î¤Î55.7¤«¤éÆß²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î9¥õ·îÏ¢Â³¤Ç·Êµ¤È½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ50¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅìµþÅÔ¤¬51.4¤È5¥õ·îÏ¢Â³¤Ç50Ä¶¤Ë¡£¤Þ¤¿¡£12·î¤Ç¤ÏÅì³¤¤È»Í¹ñ¤¬50Ä¶¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤Ç¤Ï²Æì¤¬58.1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£21Ç¯9·î°Ê¹ß52¥õ·îÏ¢Â³50Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡§ÃÏ°èÊÌ·Êµ¤¤Î¸½¾õÈ½ÃÇDI¡ÊÊý¸þÀ¡Ëµ¨ÀáÄ´À°ÃÍ ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ
¡ÖÃæ¹ñ¥ê¥¹¥¯¡×¤ò´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦¥¿¥¤Ï©Àþ¤¬²¼»Ù¤¨¡¢Åßµ¨´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ñºÝÀþÁýÊØ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë
12·î¡Ö³°¹ñ¿Íor¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×´ØÏ¢È½ÃÇDI¡¢¸½¾õÈ½ÃÇ¤Ï5¥õ·î¤Ö¤ê¤Î50³ä¤ì¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ò½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¸²ºß²½¡£¤¿¤À¤·¡¢Àè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ï2¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë²þÁ±¡£¡ÖÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
12·î¤Î¡Ö³°¹ñ¿Íor¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×´ØÏ¢¸½¾õÈ½ÃÇDI¤Ï49.4¤Ç11·î¤Î53.2¤«¤éÄã²¼¤·5¥õ·î¤Ö¤ê¤Î50³ä¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ò½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢12·î¤ÎÀè¹Ô¤È½ÃÇDI¤Ï47.8¤È11·î¤Î42.1¤«¤é5.7¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ï10·î¤Î57.7¤«¤éµÞÄã²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï10·î¤Î42¿Í¤«¤é11·î¤Ï120¿Í¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬12·î¤Ï68¿Í¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅßµ¨¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñºÝÀþ¤Î½¢¹ÒÊØ¿ô¤¬Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Î±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾Ï©Àþ¤ÎÊØ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡¦½¾¶È°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê°ºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¡Ö³°¹ñ¿Íor¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×´ØÏ¢DI¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¡ÖÃæ¹ñ¡×´ØÏ¢È½ÃÇDI¤Ï¡¢10·î¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢¸½¾õ¡¢Àè¹Ô¤¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï1¥±¥¿¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤¬45¿Í¡¢Àè¹Ô¤¤¬125¿Í¤ÈµÞÁý¡£12·î¤Ï¡¢¸½¾õ¤¬53¿Í¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤¬68¿Í¤ÈµÞ¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î¤ÎDI¤Ï¸½¾õ39.6¤ÈÁ°·î¤«¤é°ìÃÊ¤ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤Ï43.8¤È2¥õ·îÏ¢Â³¤Î¾å¾º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡Ï25Ç¯9·î¡Á25Ç¯12·îÄ´ºº¡§¡ÖÃæ¹ñ¡×´ØÏ¢¥³¥á¥ó¥È½¸·×É½ ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¡ÊÃí¡Ë¡ý¡ÖÎÉ¡×¡¢¡»¡Ö¤ä¤äÎÉ¡×¡¢¢¢¡ÖÉÔÊÑ¡×¡¢¢¥¡Ö¤ä¤ä°¡×¡¢¡ß¡Ö°¡×
¼óÁê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡Ö·Êµ¤²þÁ±¡×¤ò´üÂÔ¡Ä12·î¤ÎÀè¹Ô¤È½ÃÇDI¤Ï60Âæ¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¯¸¢¤Ø¤Î¿®Íê¤¬·ÑÂ³
12·î¡Ö¼óÁê¡×´ØÏ¢Àè¹Ô¤È½ÃÇ¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢DI¤Ï62.5¤È¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¡£
12·î¡Ö¼óÁê¡×´ØÏ¢DI¤Ï¸½¾õ41.7¡¢Àè¹Ô¤È½ÃÇ62.5¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾õÈ½ÃÇ¤Ï¡¢Àè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ï¡¢10·î¤Î¡Ö¿·¼óÁê¡×´ØÏ¢Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤Î63.8¤«¤é11·î¤Ï58.3¤ËÆß²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢12·î¤Ï60Âæ¤Ë²óÉü¡£¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï2¿Í¤È¡Ö¿·¼óÁê¡×»þ¤ÈÈæ¤ÙÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼óÁê¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÊ¡¹¤È·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ð±Ä¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½6¡Ï25Ç¯10·î¡¦11·î¡¦12·îÄ´ºº¡§¿·¼óÁê¡¦¼óÁê´ØÏ¢¥³¥á¥ó¥È½¸·×É½ ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¡ÊÃí¡Ë¡ý¡ÖÎÉ¡×¡¢¡»¡Ö¤ä¤äÎÉ¡×¡¢¢¢¡ÖÉÔÊÑ¡×¡¢¢¥¡Ö¤ä¤ä°¡×¡¢¡ß¡Ö°¡×
Êª²Á´ØÏ¢¤Ï°ÍÁ³50³ä¤ì¤ÎÄãÌÂ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó´ØÏ¢¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤òÇØ·Ê¤Ë50Ä¶¤ØµÞÉâ¾å
12·î¡Ö²Á³ÊorÊª²Á¡×´ØÏ¢¸½¾õÈ½ÃÇDI¤Ï42.2¤È°ÍÁ³50³ä¤ì¤Ç·Ê¶·´¶¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ç12·î¤Î¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×´ØÏ¢DI¤Ï¸½¾õ¡¢Àè¹Ô¤¤È¤â50Ä¶¡¢·Ê¶·´¶¤Î²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤Ë¡£
12·î¤Î¡Ö²Á³ÊorÊª²Á¡×´ØÏ¢¸½¾õÈ½ÃÇDI¤Ï¡¢42.2¤È11·î¤Î43.8¤«¤éÆß²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤DI¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°ÍÁ³50³ä¤ì¤Ç·Ê¶·´¶¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤Ï44.5¤Ç¡¢11·î¤Î43.9¤«¤é¾å¾º¡£10·î¤Î47.4¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤DI¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½6¡Ï2023Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·îÄ´ºº¡§²Á³Ê¡¦Êª²Á´ØÏ¢¥³¥á¥ó¥È½¸·×É½ ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¡Ê25.1±ß/l¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ËÀµ¼°¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Êä½õ¶â¤¬11·î13Æü¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë³È½¼¤µ¤ì¡¢12·î11Æü¤Ë¤Ï25.1±ß/lÁêÅö¤ÎÊä½õ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12·î¤Î¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×´ØÏ¢DI¤Ï¸½¾õ54.8¡¢Àè¹Ô¤57.7¤Ç¤É¤Á¤é¤â50Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ê¶·´¶¤Î²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½7¡Ï25Ç¯11·î¡Á25Ç¯12·îÄ´ºº¡§¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×´ØÏ¢¥³¥á¥ó¥È½¸·×É½ ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¿å½à¤Ë·Ù²ü´¶¡Ä¸½¾õDI¤Ï37.5¤È·Ê¶·´¶¤Î½ÅÀÐ¤Ë
12·î¤Î¡Ö¶âÍø¡×È½ÃÇDI¤Ï¸½¾õ37.5¡¢Àè¹Ô¤42.6¡£Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬Áý²Ã¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï2025Ç¯12·î18¡Á19Æü¤Ë¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÌµÃ´ÊÝ¥³¡¼¥ëÍâÆüÊª¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ï2025Ç¯1·î°ÊÍè¡¢11¥õ·î¤Ö¤ê¡£0.5¡ó¤ò¾å²ó¤ëÀ¯ºö¶âÍø¿å½à¤Ï1995Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
12·î¤Î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶âÍø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¿ô¤¬¸½¾õ16¿Í¡¢Àè¹Ô¤34¿Í¤È11·î¤Î4¿Í¡¢10¿Í¤«¤éÁý²Ã¤·¡¢1·î¤Î¸½¾õ16¿Í¡¢Àè¹Ô¤48¿Í°ÊÍè¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤Î±Æ¶Á¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£12·î¤Î¡Ö¶âÍø¡×È½ÃÇDI¤Ï¸½¾õ37.5¡¢Àè¹Ô¤42.6¤Ë¡£50³ä¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤Ç¤Ï·Ê¶·´¶¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¾å¤²¤ËÈ¼¤¤½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢Í»»ñ³Û¤Î¸º³Û¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼õÃí¤ÎÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ë¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÌÎ¦¤Î½»ÂðÈÎÇä²ñ¼Ò¡¦±Ä¶È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡Ï ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ªßá¤«¡Ä·Êµ¤È½ÃÇ¤ÎÀè¹Ô¤¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹
11·î¤ÇÀè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ç¤Î¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬2020Ç¯°Ê¹ß½é¤á¤Æ0¤Ë¡£12·î¤â2¥õ·îÏ¢Â³¤Ç0¤Ë¡£
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢2020Ç¯1·î¤«¤é25Ç¯10·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õÈ½ÃÇ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Þ¤À4¿Í¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë0¤Ë¡£12·î¤Ç¤â¡¢¸½¾õÈ½ÃÇ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï4¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ç¤Ï0¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Î·Ê¶·´¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½9¡Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦Àè¹Ô¤È½ÃÇ¥³¥á¥ó¥È¿ô ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÄ¾Á°Ä´ºº¡Ä´üÂÔ´¶¤Ï41.7¡¢¥Ñ¥êÂç²ñ¤Î55.0¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë
·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¡¦´üÂÔ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÎÄ¾Á°Ä´ºº¤ËÈæ¤Ù¡¢Äã¤¤¾õ¶·¡£
2026Ç¯2·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È·îÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯12·îÄ´ºº¤ÎÀè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë´Ø¤·¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï3¿Í¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×´ØÏ¢Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤Ï41.7¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î²Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥êÂç²ñ¤Î¤Ò¤È·îÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿2024Ç¯5·îÄ´ºº¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï10¿Í¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×´ØÏ¢Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤¬55.0¤È50Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´üÂÔ´¶¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸º¾¯¤Ï²óÉü¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤º¡¢Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎË¬Ìä¼ûÍ×¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ûÍ×²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶áµ¦¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡¦»ÙÅ¹Ä¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½10¡Ï·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¼ç¤ÊÍ×°øÊÌDI ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¢¨¤Ê¤ª¡¢ËÜÅê¹Æ¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»¼è°ú¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âð¿¹ ¾¼µÈ¡Ê·Êµ¤Ãµ¸¡²È¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ë
»°°æ¶ä¹Ô¤ÇÅìµþ»ÙÅ¹¶ÐÌ³¸å¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶ÈÌ³¡£¤µ¤¯¤é¾Ú·ôÈ¯Â»þ¤Ë¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡£¤µ¤¯¤éÅê¿®Åê»ñ¸ÜÌä¡¢»°°æ½»Í§¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡£23Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¡£·Êµ¤Ãµ¸¡²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¡¢ESP¥Õ¥©¡¼¥¥ã¥¹¥ÈÄ´ºº°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Åù¡£