ÀèÆü¡¢µÙÆü¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÌÜ·â¤·¤¿´í¸±¤Ê¸÷·Ê¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ç¾³°²ÊÀìÌç°å¡¢¤³¤¦¡Ê@FPkinmui¡ËÀèÀ¸¡£
Ç¾³°²Ê°å¤¬·Ù¾â¡ÖÂç¿Í¤â¿©¤ÙÊâ¤¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡×
¡ÖµÙÆü¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÌ¤½¢³Ø»ù¤é¤·¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬³ä¤ê¤Ð¤·¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤Þ¤ÞÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´í¸±¤¹¤®¤ë¡£Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯¡¢ÌÊ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿Åö»þ4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Å¾ÅÝ¤·¤Æ³ä¤ê¤Ð¤·¤¬¤Î¤É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¾®Ç¾¤Þ¤ÇÃ£¤·¤ÆÍâÆüË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
Ç¾³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡ª¤É¤¦¤«¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤´»ØÆ³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤Ê¤É¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö°ÉÎÓÂçÉÂ±¡³ä¤ê¤Ð¤·»à»ö·ï¡×
¤³¤¦ÀèÀ¸¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö1999Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö°ÉÎÓÂçÉÂ±¡³ä¤ê¤Ð¤·»à»ö·ï¡×¤Î¤³¤È¡£
ËßÍÙ¤êÂç²ñ¤ÎÌë¡¢ÃË»ù¤¬ÌÊ²Û»Ò¤Î³ä¤ê¤Ð¤·¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤Þ¤ÞÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì½èÃÖ¸å¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«¤Ë»àË´¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¤Î¤É¤Î±ü¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ä¤ê¤Ð¤·¤ÎÇËÊÒ¤¬¾®Ç¾¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°åÎÅºÛÈ½¤È¤·¤Æ¤âÀ¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¾³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦ÀèÀ¸¡£
¡Öº£²ó¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÌÜ·â¤·¤¿Ì¤½¢³Ø»ù¤é¤·¤»Ò¤É¤â¤µ¤ó¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êº®»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï»ä¤«¤é¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¤³¤¦¡÷Ç¾³°²Ê°å¤µ¤ó¡Ë
¤Î¤É¤Î±ü¤Ë¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÇ¾¡×¤¬¤¢¤ë
Ç¾³°²ÊÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ú¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦ÀèÀ¸¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£
¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°Ø»Ò¤«¤éÍî¤Á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»õËá¤¤ò¤¹¤ë»þ¤â»õ¥Ö¥é¥·¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸ý¤ËËÀ¾õ¤Î¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¹ü1Ëç¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÂçÀÚ¤ÊÇ¾¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¤³¤¦¡÷Ç¾³°²Ê°å¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦ÀèÀ¸¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤·¤¿Êý¡¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Öº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ö·ï¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤À¤Ã¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿Íº®¤ß¤Ç¡Ö¶ú¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥Õ¡¼¥É¡×¤ò¿©¤Ù¤ÆÊâ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î»þ¡¢¡Ø³ä¤ê¤Ð¤·¤¯¤ï¤¨¤¿¤Þ¤ÞÁö¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤À»Ò¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¾×·âÅª²á¤®¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢º£»ä¤¬1ºÐ»ù¤ò°é¤Æ¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤³¤Î»ö¸Î¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï°åÎÅ¥ß¥¹¤ÎÊý¤Ð¤Ã¤«¤êÃ¡¤¤¤Æ¤Æ¡¢ËÀ¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÁö¤ê²ó¤ë´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ²±¡£¤´°äÂ²¤ËÊÜÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢°å¼Ô¤òÀÕ¤á¤ëÁ°¤Ë»ö¸ÎÍ½ËÉ¤·¤è¤¦¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö½é·Ø¤Ç¤âÏªÅ¹¤Î¶ú¾Æ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤¯»Ò¤É¤â¤ÎÂ¿¤¤¤³¤È¤è¡Ä¡£Âç¿Í¤Ç¤À¤Ã¤ÆÉÝ¤¤ÀèÃ¼¤ÎÀí¤Ã¤¿Ä¹¤¤¶ú¡ÊÆù¤ä¥Ý¥Æ¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡Ë»ý¤Ã¤ÆÂçº®»¨¤ÎÃæ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ÎÉÝ¤¹¤®¤ë¤è¡Á¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¡¢ÌÜ¶Ì¤òÆÍ¤»É¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢³ä¤êÈ¤¤ä¥Ï¥µ¥ß¡¢Àí¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤òÂç²ø²æ¡×¡ÖÀå¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¡×
¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»Ò¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¹¢¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¥¤¦¤Û¤É¤ÎÂç²ø²æ¤Ç¡¢µã¤¶«¤Ö»Ò¤Î¼êÂ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ÎÂçÊÑ¤Ê¼£ÎÅ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥Ã¥Þ¤Ë¡Ø¤ä¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë±ôÉ®¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤ÆŽ¤¸ý¤ÎÃæ¡Ê¾å³Ü¡Ë¤òÆÍ¤¤¤Æ¥®¥ã¥óµã¤¤·¤¿¥Ð¥«¥¬¥¤À¤Ã¤¿¤ï¤·¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÀ¾õ¤ÎÊª¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÊâ¤¯¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÀÉÕ¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤È¤«¡¢Ã»¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤ä¤í¡©¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤¿¤é¸ýÆâ¤ËÂç²ø²æ¤·¤Þ¤¹¤è¡£²¶¤ÎËå¤Ï¤½¤ì¤ÇÀå¤Ë·ê³«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
