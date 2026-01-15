¡Ú¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡Û4¿Í¤Ë3¿Í¤¬ÍøÍÑÅÐÏ¿ºÑ¤â¡ÄÍøÊØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¡©
½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¤¬¸¶Â§½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯12·î2Æü¤«¤é¤Ø´°Á´°Ü¹Ô¡Ê»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤¢¤ê¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¡£¥¸¡¼¡¦¥×¥é¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó4¿Í¤Ë3¿Í¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Á¡¢ÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑÅÐÏ¿¤âºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤À¡¦ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡ØG¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤Î50Âå°Ê¾å¤Î²ñ°÷1Ëü1536¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Á¡¢ÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑÅÐÏ¿¤âºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î75.3%¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÊÝ¸±¾ÚÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï9.8%¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¼«ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï13.1%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡ÊÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¡¦¥«¡¼¥É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡ËÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×À¡¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê670·ï¡Ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ê609·ï¡Ë¡¢¡Ö¹ñ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡×¡Ê575·ï¡Ë¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¢¤¨¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ï½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤¬»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÍý²ò¤·¡¢¡Øº£¤Ï¤Þ¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤À¡¦ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÊÝ¸±¾Ú¤¬ÊÌ¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1Ëç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡Ê1837¿Í¡Ë¡¢¡ÖÆþ±¡¤ä¼ê½Ñ¤ÎºÝ¡¢¡Ø¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¡Ù¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤·¤Ç¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤¬»È¤¨¤¿¡×¡Ê914¿Í¡Ë¡¢¡Ö¤ªÌô¼êÄ¢¤òËº¤ì¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤Ë²áµî¤ÎÌô¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡Ê737¿Í¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê3705¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ËÈ¿ÂÐ¡¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥É¤ÎÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¤Ë¤è¤ë°ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡×¡Ê6073¿Í¡Ë¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ä¥¨¥é¡¼¤Ç¼õ¿Ç¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ê5995¿Í¡Ë¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤Ë¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¡×¡Ê3013¿Í¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£