45Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª ¡È·Ú¡É¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡ÖºÙ¡Á¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¢¥ó¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖEV-eCo¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¡¦¥¨¥³¡Ë¡×¡£
¡¡Æ±¼Ö¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀÇ½¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»Â¿·¤Ê¡ÖºÙ¡Á¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê38Ëç¡Ë
¡¡EV-eCo¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤±¤ë¡Ø¼«Í³¡Ù¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¾è¤ê¤ÎÄ¶¾®·¿ÅÅÆ°¥ß¥Ë¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Á´Ä¹2400mm¡ßÁ´Éý1125mm¡ßÁ´¹â1619mm¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁ´Éý¤ÏÌó1.1m¤È¥¹¥ê¥à¤Ê¤¿¤á¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãó¼Ö¤¬²ÄÇ½¡£°ìÊý¤ÇÁ´¹â¤Ï1600mm°Ê¾å³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¼Ö»þ¤ÎÆ¬¾å¶õ´Ö¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï310kg¡£Äê³Ê½ÐÎÏ0.59kW¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤È60V 58.2Ah¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¥×¥é¥°¤òº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï50km¡¿h¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ»þ¤ÎÏ¢Â³Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤ÏÌó40km¡ÊÁö¹Ô´Ä¶¤Ë¤è¤ë¡Ë¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÑÅÓ¤ä´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÙ¤¤Æ»¤Î±ü¤Ë²È¤¬¤¢¤ëÎ©ÃÏ¤À¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¡Ö»ý¤Á²È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤äÃó¼Ö¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Á´Éý¤Î¶¹¤µ¤æ¤¨¤Ë¡ÖºÙ¤¹¤®¤Æ¶¯É÷¿á¤¤¤¿¤éÅÝ¤ì¤½¤¦¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¸«¤¿ÌÜ¤¬ºÙ¤¹¤®¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ÂÄêÀ¤ò·üÇ°¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÖÌó40km¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï²ñ¼Ò¤È±Ø¤Þ¤Ç¤Î¿ôkm±ýÉü¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊØÍø¤À¤Ê¡×¡Ö¹ÒÂ³µ÷Î¥40km¤À¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤È¤«³¹¤Ç»È¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£3»þ´Ö¤â4»þ´Ö¤â¾è¤ë¤ï¤±¤¸¤ãÌµ¤¤¤·¤Í¡×
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä·è¤Þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òµá¤á¤ëÁØ¤«¤é¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤ÐÏ¢Â³Áö¹Ôµ÷Î¥ºÇÄã¤Ç¤â100km¤ÏÍß¤·¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö40km¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÊÒÆ»10kmÁÛÄê¤À¤í¤¦¤«¤éÌÀÆü¤ò»×¤¦¤ÈËèÆü½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÊÒÆ»20kmÎ¥¤ì¤¿Ä®Éô¤Ø½Ð¤ë¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º¸±¦Î¾Â¦¤Ë¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¼°¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥·¡¼¥È¸åÊý¤Ë¤Ï²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Ìµ¤¤¤È²Æ¤Ï¾è¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²ÙÊª¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÍ×Ë¾¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡EV-eCo¤ÎË¡Åª¶èÊ¬¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥«¡¼¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡ÊAT¸ÂÄê²Ä¡Ë¤Ç±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑµÁÌ³¤äÆóÃÊ³¬±¦ÀÞ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤âÉÔÍ×¡ÊÃÏ°è¤Ë¤è¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÁö¹ÔÉÔ²Ä¡Ë¡£
¡Ö¼Ö¸Ë¾ÚÌÀÉÔÍ×¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È°Â¤Ê¤É¡¢Îã¤¨¤ÐÅÔ»ÔÉô¤Î¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤ÇÃó¼Ö¾ìÉÕ¤»ý²È»ý¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿¼ûÍ×¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Ë»É¤µ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÉÂ±¡¤È¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤«½Ð¤«¤±¤Ê¤¤²áÁÂÃÏ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬ÉáÄÌ¼Ö¤ä·Ú¥È¥é¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°Ý»ýÈñ¤Î°Â¤µ¤ä¼ê·Ú¤µ¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÃ±¿È¼Ô¤äÃÏÊý¤Î¹âÎð¼Ô¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤¹¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡EV-eCo¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ß°Â¤ä¥³¥¹¥È¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¿·¼Ö¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ïºß¸Ë¥â¥Ç¥ë¡ÊÅ¸¼¨¼Ö¤ä»î¾è¼ÖÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¼Ö¡Ë¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¿·ÉÊ¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¾å¤Ç¡¢45Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¦2026Ç¯1·î6Æü¸½ºß¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡Ö2¿Í¾è¤ê¤Ê¤éº®»¨¤·¤¿Ä«Í¼¤ÎÁ÷·Þ¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×Ë¾¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤ë½ê¤¬ÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÖÅìµþ¤Ï°Õ³°¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ÉáµÚ¤Ë¤ÏÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ê·Ú¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿EV-eCo¡£ºß¸ËÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áµ÷Î¥°ÜÆ°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£