¡Ö¿Í¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬µÉ²»¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×Åá¡¦¿¹²¬µ£¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥Èー¥¯¤Ï¡¢µÉ²»ÂÐºö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿
Î¾¿Æ¤ä³Ø¹»¤¬¤Ä¤¯¤ë¡Ö»Í³Ñ¤¤ÏÈ¡×¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ý¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£À¸¤¤¿¥«¥¨¥ë¤Ç¡Ö¤æ¤Ç¥¬¥¨¥ë¡×Àâ¤ò³Î¤«¤á¡¢¼¸¤é¤ì¤¿¼«Í³¸¦µæ¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤µÉ²»¤Ø¤Î¶ìÇº¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤À¤±¤¬Î¢ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü――¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Þー¥±¥¿ー¡¦¿¹²¬µ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÖÏÈ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ëÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î°ãÏÂ´¶¤È¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£½ñÀÒ¡Ø¿¹²¬µ£¸ìÏ¿¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¤æ¤Ç¥¬¥¨¥ë¡×»ö·ï
ÍÄ¾¯´ü¤Î¿¹²¬¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡Ö»Í³Ñ¤¤ÏÈ¡×¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¤¢¤ëÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¤æ¤Ç¥¬¥¨¥ë¡×»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÀèÀ¸¤¬¶µ¼¼¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ®Åò¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥«¥¨¥ë¤Ï¤¹¤°¤ËÈô¤Ó½Ð¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÆþ¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¿Í´Ö¤â¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¿¹²¬¤Ï¡ÖËÜÅö¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤ÇÀ¸¤¤¿¥«¥¨¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Â¸³¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢Ç®Åò¤ËÆþ¤ì¤¿¥«¥¨¥ë¤Ï¤ß¤Ê°ì½Ö¤Ç»à¤ó¤À¡£¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÆþ¤ì¤¿¥«¥¨¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±Ä¹À¸¤¤¹¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¿¹²¬¤¬²¼¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡Ö¤æ¤Ç¥¬¥¨¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¡×¡£
¥È¥Î¥µ¥Þ¥¬¥¨¥ë¤â¥¢¥Þ¥¬¥¨¥ë¤â¡¢¤É¤Î¼ï¤âÆ±¤¸¡ÖËüºÐ¥Ýー¥º¡×¤Ç»à¤Ì¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥¨¥ë¤Ï¼ïÎà¤äÂç¤¤µ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¶ÚÆù¤Î¹½Â¤¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¡¢¤È´¶Æ°¤¹¤é³Ð¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿¹²¬¤ò¼¸¤Ã¤¿¡£Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤Î¤ßÃÇºá¤·¡¢¡Ö¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ãÁ³¤¿¤ë¹¥´ñ¿´¤Þ¤ÇÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏËÍ¤¬À¸¤¤ë¤Ë¤Ïµç¶þ¤¹¤®¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤»×¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤È¿ô»ú
¿¹²¬¤¬À¤³¦¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤äÀ³Ê¤ò´è¸Ç¤Ë¤·¤¿Í×°ø¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¾¯Ç¯´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¿¹²¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤ÏµÉ²»¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Èà¤Î¼Ò¸òÀ¤ò¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿¹²¬¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹Ö±é²ñ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤ÎÈà¤Ï¼«Àâ¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÏÃ¤·Â³¤±¡¢¤Þ¤µ¤Ë〝¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥Èー¥¯〞¤Î¤´¤È¤¯¼«ºß¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤é¤¹¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¿´¤òÄË¤á¤¿¡£
¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤»Ò¶¡¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¿¤É¤¿¤É¤·¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ë¤Ï¸À¸ì¾ã³²¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÃý¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¿Í¤Èµ¤·Ú¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Ï°°Õ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â»Ä¹ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤Ç¤·¤¿¡×
µÉ²»ÂÐºö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿¹²¬¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥Èー¥¯
µÉ²»¤Î¹îÉþË¡¤ò¡¢¿¹²¬¤Ï¤Ê¤ó¤È»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¼«Ê¬¤ÇÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¿¹²¬¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½Ð¤Ë¤¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á²óÈò¤Ç¤¤ëÇ¾¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖµÉ²»¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤ËÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÊýË¡¡×¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤ÈÃ»¤¤´Ö¤Ë¸ÀÍÕ¤òµÍ¤á¹þ¤à¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤ê¤â²¿ÇÜ¤âÁá¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤ò¥¹¥¿¥Ã¥¯¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆÈÆÃ¤ÎÃý¤êÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹²¬¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥Èー¥¯¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈµÉ²»ÂÐºö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¿Í¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬µÉ²»¤Ë¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ãý¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
º¤Æñ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¥Þー¥±¥¿ー¿¹²¬¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤Î¸¶ÅÀ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Âå¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Á°¤«¤é¿ô»ú¤Ë¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤ª¤¸¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¿ô³Ø¥Ñ¥º¥ë¤ÎËÜ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¿ôÍ·¤Ó¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡£4¤Ä¤Î¿ô»ú¤ò»ÍÂ§±é»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100¤ä150¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¿ô¤òÆ³¤½Ð¤¹¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö0¤«¤é9¤Þ¤Ç¤Î10¸Ä¤Î¿ô»ú¤ÇÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÈþ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿ô»ú¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤è¤ê¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¿ô³ØÅª»×¹Í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿¹²¬¤ò¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Þー¥±¥¿ー¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¿ô³Ø¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ä¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢À¤³¦¤Î¹½Â¤¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USJの再建に始まり、自身が立ち上げたマーケティング会社、刀では、テーマパーク、食品、金融など多彩な領域で成果を挙げ、2025年7月には悲願の「ジャングリア夏島」開業を成し遂げた森岡毅氏。しかし、ここまでの道のりは決して平坦なものではなかった。 吃音を抱えた幼少期、自分の弱点に思い悩んだP&G時代、そして、開業初日から予期せぬトラブルに見舞われたジャングリア夏島――幾多の困難に直面しながらも、目標達成に向かって突き進んでいた森岡氏は、何を支えとしていたのか。