Îé°á¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Îé°á¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Îé°á¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ä¥æ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¥Ä¥æ¡×¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô136Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô4.5²¯²óÄ¶¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤è¤ê¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£MAISONdes¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆüÍËÆü¤Î¥á¥¾¥ó¥Ç¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ãË¡·úÃÛ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤Îé°á¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡£¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
Îé°á
¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á
Pre-add / Pre-save¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/heartmark
£Ø¡§https://x.com/reibowwow
Instagram¡§https://www.instagram.com/reibowwow/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@reibowwow
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@reibow_wow
