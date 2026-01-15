¡Ú¥³¥á¡ÛËºî¤Ç¤â²Á³Ê¤ò²¼¤²¤é¤ì¤º¡¡¿·ÊÆ¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Ï¹âÆ¡¡º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï
¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ94±ß¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢4396±ß¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢5¥¥í¤¢¤¿¤ê4396±ß¤ÇÁ°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ94±ß¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¹â»ß¤Þ¤ê¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤ÎÊÆ¹òÅ¹¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾±ÊÍªºîµ¼Ô
¡ÖÊÆ¹òÅ¹¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¤¬½ê¶¹¤·¤È¹â¤¯ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤ÆÎáÏÂ7Ç¯»º¤Î¥³¥á¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¤¤¤·¤Ì¤ÊÆ¹òÅ¹¡¦ÀÐ´ÓÅ°Ìé ÂåÉ½
¡ÖµîÇ¯9·î¡¢10·î¤Ë¿·ÊÆ¤Î»ÅÆþ¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÁÒ¸Ë¤ËÆþ¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤½¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×
º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥³¥á¤ÏËºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÊÆ¹òÅ¹¤Ç¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¡¢ÎãÇ¯¤Î1.3ÇÜ¤Û¤É¤Î¥³¥á¤ò»ÅÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Êºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÅÆþ¤ì¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÇö¤À¤Ã¤¿¥³¥á¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÍ¾¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡£
¢£ÀÐ´ÓÂåÉ½
¡ÖÄÌ¾ï¤À¤È¡¢Ëºî¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¡Ê»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¡ËÄã¤¯»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥áÉÔÂ¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î9·î¤È10·î¤Ï¹âÃÍ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ëºî¤Ç¤â¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¤¬¡Ë²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¡×
¿·ÊÆ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥³¥áÉÔÂ¤ò¼õ¤±¤Æ²·¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¹âÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÊÆ¹òÅ¹¤Ç¤Ï¡¢60¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬ÎáÏÂ5Ç¯»º¤Ï¤ª¤è¤½1Ëü3000±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ï2ÇÜ¤Î¤ª¤è¤½2Ëü5000±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯»º¤Ï¤ª¤è¤½3Ëü2000±ß¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÐ´ÓÂåÉ½
¡Ö¹âÃÍ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¤ò¡Ë²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Á´¹ñ180¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÆ¹òµ¡¹½¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¸å¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2026Ç¯1·î14Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷