¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê£´£³¡Ë¤ÎÈþ¤Ü¤¦¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÃåÊª¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤éÁÇÅ¨¡¡¥Û¥ó¥ÈåºÎï¡¡¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦´ñÀ×¡ª¤«¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÏÂ¡Ù¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ä¡Ö³¤±î¡¡£Õ£Í£É£Ú£Á£Ò£Õ¡¡£Å£Ö£Ï£Ì£Õ£Ô£É£Ï£Î¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¿Íµ¤¤Ë¡£¿ô¡¹¤Î¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¡¢£²£°£°£°Ç¯Á°¸å¤Ë¤Ï¡È£Ã£Í½÷²¦¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢£±£µÇ¯¤ËÂè£±»Ò¡¢£±£¸Ç¯¤ËÂè£²»Ò¡¢£²£²Ç¯¤ËÂè£³»Ò¤ò½Ð»º¡££²£´Ç¯£±£°·î¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£