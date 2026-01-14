¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¼ç¤Ê3¤Ä¤Î¸¶°ø¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÀ³Ê¤â²òÀâ¡ª
Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ¡ÊÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2011Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2013Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³ØÆþ¶É¡£À±Áí¹çÉÂ±¡Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¡¢ÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê°åÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤è¤êÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆâ²Ê¼À´µ¤äÇ¾¿À·Ð¼À´µ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å¡¢¹³²ÃÎð°å³ØÀìÌç°å¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤È¤Ï¡©
Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ï¡¢µ²±ÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¡¢»×¹ÍÇ½ÎÏ¡¢¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹ÉÂÌ¾¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Ë±¿Æ°µ¡Ç½¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³°½ÐÀè¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤è¤¯¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¼À´µ¤ÎÂè°ì°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍýÍ³¤Ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤äÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤òÇØ·Ê¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÍÉÂ¼Ô¿ô¤ÏÌó700Ëü¿Í¡ÊÍÉÂÎ¨¡§20¡óÄøÅÙ¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¼ïÎà
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢µ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¡¢¸¸»ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÊÑÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡Ö¥ì¥Óー¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¡¢À³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡ÖÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ò¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¡Ö·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ê¤É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿åÆ¬¾É¤ä¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó·çË³¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÎÃùÎ±¡¢´Ä¶Í×°ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤»¤óÌÑ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê4¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¾É¾õ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Æ±È¼¤Ç¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¤äÇ¾¿À·Ð³°²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢Ç§ÃÎ¾É³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ï¡¢ÊÑÀ¤·¤¿¥¢¥ß¥í¥¤¥É(¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â)¤ä¥¿¥¦¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Ç¾¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ç¡¢ºÇ¤âÍÉÂÎ¨¤Î¹â¤¤Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Îµ²±¤ÏÈæ³ÓÅªÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¶á¤Îµ²±(Â¨»þµ²±¡¢Ã»´üµ²±)¤¬¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Äê¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Êª¤ò¤è¤¯¤Ê¤¯¤¹¡¢Æ±¤¸ÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½é´ü¤Ë¤Ïµ²±ÎÏ°Ê³°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾ã³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤âÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Êª¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Í½Äê¤òÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êª¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ËÅð¤é¤ì¤¿¡ª¡×¡¢Í½Äê¤òËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¾·ì´É·¿Ç§ÃÎ¾É
Ç¾·ì´É·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤äÇ¾½Ð·ì¤Ê¤É¤ÎÇ¾·ì´É¾ã³²¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¹¡£
Ç¾·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤éÆÍÁ³¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Î¾ã³²¤ò¼õ¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢·×»»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤ÆÈ¿±þ¤¬Æß¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÞ·ã¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬°²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿×Â®¤Ê¼£ÎÅ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î°²½¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë²þÁ±¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Óー¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É
¥ì¥Óー¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢¦Á-¥·¥Ì¥¯¥ì¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÎÃßÀÑ¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¡Ê¸¸»ë¡Ë¤ä¡¢¿²Áê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡Ê¥ì¥à¿çÌ²¹ÔÆ°°Û¾ï¡Ë¡¢Ãí°ÕÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ²áÅÙ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æ°ºî¤Î´ËËý¤µ¤ä´ØÀá¤ÎÆ°¤¤Î¸Ç¤µ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ(¥Ñー¥¥ó¥½¥Ë¥º¥à)¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¤Ë¤Ï»Å»ö¤ÎÇ½Î¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¡ÊÉ¸¼±¤Î¸«Íî¤¹¡¢Æ»¤ËÌÂ¤¦¤Ê¤É¡Ë¤ò¤¤¿¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬´í¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢¥¿¥¦¤äTDP-43¡¢FET¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°ÊÑ°Û·¿¤È¸¶È¯À¿Ê¹ÔÀ¼º¸ì¾É¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÊÑ°Û·¿¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÇÓÇ¢¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î»þ´Ö¤Ë»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¸¶È¯À¿Ê¹ÔÀ¼º¸ì¾É¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã±¸ì¤ÎÍý²ò¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¼º¸ì¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°ÊÑ°Û·¿¤ÏÀàÅð¤ä¶¯À©àÐêø¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼þ°Ï¤È¤â¾×ÆÍ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸¶È¯À¿Ê¹ÔÀ¼º¸ì¤â¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤È¤È¤â¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢²ð¸î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¡¢¥ì¥Óー¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÏÇ¾¼Â¼Á¤ËÆÃÄê¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°äÅÁÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬¼¨º¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê²òÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¤ÎÀ¸À®¡¢¶Å½¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï½üµî¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤ä¥¢¥Ý¥ê¥Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁE¤Ë¥¤¥×¥·¥í¥ó4ÂÐÎ©°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Óー¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤ÏSNCA°äÅÁ»Ò¤äAPP°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤¬¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤ÏMAPT°äÅÁ»Ò¤äGRN°äÅÁ»Ò¤Ê¤É¤ÎÊÑ°Û¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è½¬´·ÉÂ
¹â·ì°µ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¤äÇ¾·ì´ÉÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤äÈîËþ¤â¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¤äÇ¾·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¡¢¿©»öÎÅË¡¡Ê±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿©»ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬Éô³°½ý
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤Æ¬Éô³°½ý¤ÇÇ¾ºÃ½ý¤ä¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾ÅÝ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ÚÅÙ¤ÎÆ¬ÉôÂÇËÐ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥°¥Óー¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÆ¬Éô¤Ë¾×·â¤¬²Ã¤ï¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
ÃÎÅª¤Ê³èÆ°¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³èÆ°°ÕÍß¤ËË³¤·¤¤À³Ê¤Î¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³èÆ°ÅªÀ³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥é¥°¥Óー¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ÎÀÜ¿¨¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÆ¬¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¾ÍèÇ§ÃÎ¾É¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¤·ì±Õ·¿¤ä¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
AB·¿¤Î¿Í¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¸µ¤ËÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï·ì±Õ·¿¤´¤È¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤Ë°ã¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ·¿¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÏÇ¯¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤ÇÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ¸³è¤Ë²ð½õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä²ð¸î¼Ô¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄ¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤ò´°Á´¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ½ËÉ¤äÂÐºö¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤Ç¤ÏÊªËº¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÃ¯¤Ç¤âµ²±ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
