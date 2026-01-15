¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè16Àá ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î vs ¥ì¥Ã¥Á¥§ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè16Àá ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤È¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î15Æü04:45¤Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥Ü¥Ëー¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥ª¥à¥ê¡¦¥¬¥ó¥Ç¥ë¥Þ¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
56Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥Ü¥Ëー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ç¥£¥¦¥Õ¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æー¥¸¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
68Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥ª¥à¥ê¡¦¥¬¥ó¥Ç¥ë¥Þ¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Æ¥Æ¡¦¥â¥ì¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
72Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
78Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Ï17Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡ÊFW¡Ë¡¢90+4Ê¬¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï63Ê¬¤Ë¥À¥Ë¥í¡¦¤Ù¥¤¥¬¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
