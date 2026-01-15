¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»14¡Û²¿¤«¤ËÍê¤é¤º¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÇÀï¤¦¡¡º¸¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤ËËä¤á¹þ¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥È½üµî¤·¤Æ¡Ä
¡¡º¸¼ê¤Î¿À·Ð¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È°å¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¸¼êÃæ»Ø¤Î·ýÉôÊ¬¤È¡¢¹üÀÞ¤·¤¿¿Í¤µ¤·»Ø¤Î¿À·Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄË¤ß¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î¿À·Ð¤À¤±¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡£º¸¼êÁ´ÂÎ¤Î¿À·Ð¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢·ý¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ê¡£°å¼Ô¤âº¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÍê¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤´¤È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ï¡×
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊÄ¹Ìî¥Ï¥ë¤µ¤ó¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£4ÅÙ¤â¹üÀÞ¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ¸å¤â2ÅÙ¡¢µµÎö¹üÀÞ¤ò¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡¢²¿¤«¤ËÍê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÇÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°å¼Ô¤È¤·¤¿¤éÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤í¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤Î¤Ï¡¢°å¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Ìô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢»þ´Ö¤À¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë3·î7Æü¡¢º¸¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤ËËä¤á¹þ¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥È¤Î½üµî¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ãæ»Ø¤Î·ýÉôÊ¬¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿ç§¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Î¸ÇÄê¤Î¤¿¤á¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿4ËÜ¤Î¥Í¥¸¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Î¹ü¤Ë¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º¸·ý¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Îý½¬ÎÌ¤â°ìµ¤¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ï10¥¥í¤ò15¥¥í¤Ë±ä¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÌç»þ¤Ë¡ÖºÙ¤¤¤«¤éÃÃ¤¨¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¼ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ä¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»õ¤Ç¤«¤ó¤Ç¡¢¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹Îý½¬¤ò¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÄ«¤Î¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¸å¤Ë¤â¤ä¤ê¡¢»Å»öÃæ¤ÎÃëµÙ¤ß¤Ë¤âµÕÎ©¤Á¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÇÃÃ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¢¶Ú¡¢ÇØ¶Ú¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¦·ý¤Î¶¯²½¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿KK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¡¢Å´¹ü¤ÎÃì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡¢ÃëµÙ¤ß¤ËÁÇ¼ê¤Ç²¿È¯¤âÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦·ý¤Ï²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡£
¡¡ÌøÀ¸½½Ê¼±Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º¸ÌÜ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤é¡¢º¸ÌÜ¤ò¤«¤Ð¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦ÌÜ¤ò¼é¤ë¡£Î¾ÌÜ¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡¢Àï¤¨¤Ê¤¤¡£º¸·ý¤òÀÞ¤Ã¤¿¥ª¥ì¤Ï¡¢±¦·ý¤â²õ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡2Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ÏºÒÆñ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤È¶¯¤¤±¦¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö±¿¡×¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£