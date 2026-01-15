DeNA¡¦ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¡¢¹¶·â¿Ø¤Ë¼«¿®¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤ËDeNA¡¦ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÌá¤Ã¤Æ4Ç¯´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ·â¿Ø¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¥×¥é¥¹Åê¼êÎÏ¡¢¤³¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Í¥¾¡¤ËÆÏ¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÎÏ¤¬¤Þ¤¿¤â¤¦1¸Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÇË²õÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇÀþ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù