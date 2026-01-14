¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥ô ¡ß ¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤ÎAIÃ¼Ëö¡£º£Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó·¿¤ÇÈ¯Çä¡©
AirPods¥¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¡©
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÇÅÁÀâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇOpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤¿¤ÊAI¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ËÆ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍÌ¾¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÃÒ·ÅÈé卡µÖ¡ÊSmart Pikachu¡Ë¤«¤é¡¢º£Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¿·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó·¿¡©
¤É¤¦¤ä¤é¡ÖSweetpea¡×¤Î¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿AI¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇAirPods¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¨¥Ã¥°·¿¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Ëö¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤«¤é¿äÍý¤¹¤ë¤È¡¢¼ª¤Î·ê¤òºÉ¤°¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸å¤í¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ChatGPT¥Ù¡¼¥¹¤Î²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½©¤«¤éÂ³¡¹¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤«
Sweetpea¤Ê¤ëAI¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤ËÀµ¼°È¯É½¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂè1ÃÆ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢AppleÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëFoxconn¤ËÀ½Â¤°ÑÂ÷¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å3Ç¯¤Ç5¼ïÎà¤Î¿·À½ÉÊ·²¤¬Â·¤¦¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âSweetpea¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¾ÜºÙ¤Ï°ìÀÚÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢AirPods¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç²»³ÚºÆÀ¸¤«¤éÄÌÏÃ¡¢¾ðÊó¸¡º÷¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±ÂÎ¤ÇÂ¿µ¡Ç½¤Ë»È¤¨¤ëAI¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¤â¡£¤¤¤í¤¤¤í¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿AIÃ¼Ëö¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¶Ã¤¤Î¼¡À¤Âå¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£
Source: ÃÒ·ÅÈé卡µÖ