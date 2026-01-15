¹Ã»Ò±àÏ¢Â³½Ð¾ì¤â¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¡È°µ¡É¡¡¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Ë¿Ì¤¨¤¿ÅÁÅý¹»¤Î½ÉÌ¿
µªÆ£¿¿¶×»á¤Ï¹â¹»2Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´½à·è¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à½éÂÎ¸³¡ÖÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿±¦ÏÓ¡¦µªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï1982Ç¯¤ÎÃæµþ¹â2Ç¯»þ¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤ò¹µ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö½Õ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹µ¤¨Åê¼ê·ó³°Ìî¼ê¤Ç5ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¾åµéÀ¸¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë2Ç¯½©¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¶ÛÇ÷¥à¡¼¥É¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÆ£»á¤¬¹â¹»1Ç¯¤Î1981Ç¯½©¤ÎÃæÉôÂç²ñ¤òÍ¥¾¡¤·¤¿Ãæµþ¤Ï1982Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¹Ã»Ò±à¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤È¤«¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£Ãæµþ¤Ï1²óÀï¡¦ºùµÜ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë4-1¡¢2²óÀï¡¦ÂçÀ®¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤Ë1-0¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏÈøÆ»¾¦¡Ê¹Åç¡Ë¤ò5-3¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤âÆ±µéÀ¸¥¨¡¼¥¹¤ÎÌîÃæÅ°ÇîÅê¼ê¡Ê¸µºåµÞ¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹µ¤¨Åê¼ê¤ÎµªÆ£»á¤Ï1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿½à·è¾¡¡¦Æó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¡ÊÅìµþ¡ËÀï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡Ö²¿¤«Åê¤²¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ê¤ã¤¢¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é¤á¤Æ¤¬½à·è¾¡¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤âÃæµþ¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¡¢½Õ²ÆÏ¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÉ§ÌîÍø¾¡Áª¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤¬ÅêÂÇ¤Î¼´¤Î°¦ÃÎ¹â¤ò6-1¤Ç·âÇË¤·¡¢½à·è¾¡¤ÏÌ¾¸Å²°ÅÅµ¤¡Ê¸½¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ë¤ò8-3¡¢·è¾¡¤Ï2Ç¯À¸4ÈÖ¡¦Æ£²¦¹¯À²ÆâÌî¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëµý±É¤Ë6-3¤Ç²¼¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤³Ø¹»¤Ð¤Ã¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£¤½¤ì¤À¤±°¦ÃÎ¸©¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÅÝ¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈµªÆ£»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÏÌîÃæÅê¼ê¤¬´°Åê¤·¤¿¤¬¡Ö°¦ÃÎÂç²ñ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤ÌîÃæ¤È¸ò¸ß¤ÇÅê¤²¤¿¤È»×¤¦¡£¤è¤¯ÀèÇÚ¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄã¤¯Åê¤²¤í¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤¹¡£Ãæµþ¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤â½Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ4¶¯Æþ¤ê¡£1²óÀï¡¦´ØÀ¾¡Ê²¬»³¡Ë¤ò2-1¡¢2²óÀï¡¦º´À¤ÊÝ¹©¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ò3-0¡¢3²óÀï¡¦±×ÅÄ¤ò5-0¡¢½à¡¹·è¾¡¡¦ÄÅµ×¸«¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ò5-1¡¢¤½¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ï¹Åç¾¦¡Ê¹Åç¡Ë¤ËÀË¤·¤¯¤â0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
2Ç¯½©¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼±¦Íã¼ê·óÅê¼ê¤âÅì³¤Âç²ñ¤Ï½éÀïÇÔÂà
¡¡¤³¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤âµªÆ£»á¤Î½ÐÈÖ¤Ï3²óÀï¤Î±×ÅÄÀï¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤À¤±¡£ÀèÈ¯¡¦ÌîÃæÅê¼ê¤È¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤Ï¥¨¡¼¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°Åê¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤¬Áê¼ê¤È¤«¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÊÌ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î¡È°µ¡É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤¬°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ê¤ë2Ç¯½©¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µý±É¤Ë¤ÏÆ£²¦¤¬¤¤¤ë¡£ÅìË®¤Ë¤Ï»³ÅÄ¡ÊÏÂÍøÆâÌî¼ê¡¢¸µÃæÆü¡¢¹Åç¡Ë¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤¦¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÌîÃæ¤â¤½¤ì¤Ë¤ÏÀ¨¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2Ç¯½©¤«¤éµªÆ£»á¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼±¦Íã¼ê·ó¹µ¤¨Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï3ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é5ÈÖ¡£²¿¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¡3¡¢4ÈÖ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´Ô¤¹Ìò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤Îº¢¤ÏÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìî¼ê¤¬¥á¥¤¥ó¡£¡ÖÂç²ñ¤Ç¤ÏÌîÃæ¤È¸ò¸ß¤ËÅê¤²¤Æ¡¢ÌîÃæ¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¤ÄÊý¤Ç¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÌîÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤äÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡¤À¤¬¡¢3µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯½©¤Î°¦ÃÎÂç²ñ¤Ï2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡¢Åì³¤Âç²ñ¤Ï1²óÀï¤ÇÀÅÀ¶¹©¤Ë1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢2-3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ú¤Äù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤Þ¤¿¤ä¤êÄ¾¤·¡£µªÆ£»á¤Î¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë