ÌëÃæ¤Ë¡Ø½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿Ç¡Ù¢ª²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ù¤¬80ËüºÆÀ¸¡Ö¸À¤¤¤Ä¤±¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿£÷¡×
¿¿ÌëÃæ¤Ë°¦Ç¤µ¤ó¤«¤éSOS¡Ä¡ª¡©²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤ëÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡©
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç80Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Á´Éô°ú¤Ã³ç¤á¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ëw¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÌëÃæ¤Ë¡Ø½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿Ç¡Ù¢ª²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ù¡Û
½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¡Ä
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆñÉÂÊì¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó&Ç¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È²ð¸î¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÌëÃæ¤ËÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¡Ö¥¯¥í¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢2³¬¤Ë¤¤¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤óÌÜ³Ý¤±¤Æ³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²¿ÅÙ¤âÌÄ¤¯¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤Þ¤ë¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ê¤ó¤È¸áÁ°2»þ¤Î¿¿ÌëÃæ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©
²¿»ö¤«¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ëÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ê¤¤é¤º¤Ë¿ôÃÊÁ°¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ãー¤ó¡×¡Ö½õ¤±¤Æ¤è¤©¡×¤È¤¤¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌÄ¤Â³¤±¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ÉáÃÊ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¸å¤â¡Ä¡£
Éï¤Ç¤Æ¤¯¤ì¤ëÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë´Å¤¨¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥½¥ï¥½¥ï¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¬ÃÊ²¼¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Áû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¤ª·»¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ¤µ¤ó¤¬¡ØÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¼Â¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÌëÃæ¤Ëµ¢Âð¤·¤¿»þ¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤À¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤±¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËµÞ¤¤¤Ç³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤ä¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Îー¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ä¤±¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡©²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Êー²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¥¯¥í¤Á¤ã¤ó♡¡×¡Ö¥²¥ó¥¥ó¥¯¥í¤Á¤ã¤ó(¾Ð)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆñÉÂÊì¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó&Ç¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È²ð¸î¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ®ÉÂ¤ÎËö¤ËÎ¹Î©¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÊìÍÍ¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡:YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆñÉÂÊì¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó&Ç¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È²ð¸î¡×¤µ¤Þ
¼¹É®∶¤¯¤ë¤ß
ÊÔ½¸∶¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£