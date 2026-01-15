¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÓÉÛ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤ò¤¹¤ë¡Ø¹õÇ¤È¥µ¥ÓÇ¡Ù¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¤Ë£±Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖÂº¤¯¤Æ¥¬¥ó¸«¤·¤¿¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÓÉÛ¤ò¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÓÉÛ¤òÃçÎÉ¤¯¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤¬¤È¤Æ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢24.3Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£1.8Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÓÉÛ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤ò¤¹¤ë¡Ø¹õÇ¤È¥µ¥ÓÇ¡Ù¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¡Û
¤Õ¤ß¤Õ¤ß¥Çー¥È¤Á¤å¤¦
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤«¤ê¤È¤ó¡×¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¤¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ÓÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÆ±¤¸ÌÓÉÛ¤òÃçÎÉ¤¯¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¸å¤í¤Ç¡¢¥µ¥ÓÇ¤Á¤ã¤ó¤âÆ±¤¸Æ°¤¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤ß¤Õ¤ß¥Çー¥È¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬¡¢¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËËË¤â´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¤Õ¤ß¤Õ¤ß¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤ß¤Õ¤ß¥Çー¥È¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿XÌ±¤¿¤Á
Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¤Õ¤ß¤Õ¤ß¥Çー¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Õ¤ß¤Õ¤ß¥Çー¥È¡×¡Ö¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó2¿Í¤Ç¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÇ¹¥¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¤Õ¤ß¤Õ¤ß¥Çー¥È¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤«¤ê¤È¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤âÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤«¤ê¤È¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£