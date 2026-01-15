¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Capitol Records¤è¤ê²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºÆ»ÏÆ°
¤Ê¤¨¤Ê¤Î
TikTok¡¢Instagram¡¢YouTube¤Ê¤ÉÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¡¢Ìó700Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¡È¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡É¤¬14Æü¡¢²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡È¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡É¤Ï¡¢2023Ç¯£¶·î¤Ë¡Ö¤¦¤¢¤Î¤½¤é¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£ºî¤«¤é¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ëCapitol Records¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¼Ì¿¿¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¡£
ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ä¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤¬ÉâÍ·¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡È¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡É¤Î²Ä°¦¤¤¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡É¥í¥´¤â¿·¤·¤¯ºî¤é¤ì¤¿¡£
¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤âÈ¯É½Í½Äê¡£