Éã¤ÏÅÁÀâ¤ÎÇÐÍ¥¡¡·ÝÇ½°ì²È¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬3ºÐ²¼¤Î¥À¥ó¥µー¤È·ëº§¡ª·»¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢ÇìÊì¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±(38)¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥À¥ó¥µー¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº(35)¤Ç¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¤½¤Ã¤¯¤ê¡ªÈþÃËÈþ½÷¤Ê£²¿Í♥
¡¡¤æ¤¦É±¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥êー¥¬ー¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÆó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¸åÆ£¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÄ¾¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÎÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤µ¤¨¤âÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤¢¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤ÎÉã¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡×¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¸Î¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Ç¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡¢·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤È¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¢ÇìÊì¤ÏNHKÄ«¥É¥é¡Ö¥Þー»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤¿·§Ã«¿¿¼Â¡¢æÆÂÀ¤ÎºÊ¤Ï¡È¾®¤µ¤ÊÂç²£¹Ë"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸ÎÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤ÎÌ¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î½©¸µ¾¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
