ÃæÅç·¼ÂÀ¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï²ñ¤¦¤À¤±¤Ç¡ÖÇ³¤¨¤ë¡×¿Í¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤ØÆ®º²¤â¤é¤Ã¤¿¡ÄÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ï£±£µÆü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¥ï¥¤¥¢¥é¥¨£Ã£Ã¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£º£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤ËËÜ³Ê»²Àï¤¹¤ëÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Ïºòµ¨²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°£±£´°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤ò½ü¤¯£±£°°Ì°ÊÆâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÎå¤ß¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Çµ±¤¯¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á¹âÌÚ¡¡·Ã¡Ë
¡¡²áµî¤Î£²ÅÙ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡££³Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¡¢ÃæÅç¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤à¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡££²·î¤Ë£²»î¹ç¤¢¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤âºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÏÂç»ö¡£Í½Áª¤Ï¡Ê£²£°£²£²¡¢£²£³Ç¯¤Î¡Ë£²²ó¤È¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é³¤³°»Ö¸þ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ê£Ð£Ç£Á¡Ë¤Ë¡¢²¤½£·ÐÍ³¤Ç¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¡Ö£Ð£Ç£Á¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡££Ð£Ç£Á¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡££²Ç¯´Ö²¤½£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£Ð£Ç£Á¤Ï¤¹¤´¤¤À¤³¦¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£²£³Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¡¢£²£´Ç¯¤Ï²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ç£±¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢Æü¡¹Á°¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÖËèÆüÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤º¤Ã¤È£Ð£Ç£Á¤Ë¤¤¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢ËèÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡£²£¶Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê¡Ö¤ª¿¬¡×¤À¡£
¡¡¡ÖÏ¢Àï¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖÈ´¤±¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¤ª¿¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£ËÍ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²ó¤ë¥¿¥¤¥×¡£²ó¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë±¦¤Î¤ª¿¬¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤Èº¸¸ª¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦¤Î¤ª¿¬¤ò´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ²ó¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¾Àï¤·¤¿£²Ç¯´Ö¤â¡¢»þº¹¤ËÉé¤±¤ºÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¡Ë¿ûÌî¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¿ûÌî¤âÃæÅç¤Î»î¹ç¤ò¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£Ãå¡¹¤È°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤Ãæ²Ú¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¸å¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë²¿¤«¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¡×¤ÈÇ®¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¿ûÌî¤Îº£µ¨½êÂ°Àè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÉÔÊÑ¤À¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¼«Ê¬¤â¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤âÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª·»¤µ¤óÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¿ûÌî¤È¤Î»þ´Ö¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£²ñ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤À¤±¤Ç¡ÖÇ³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£½éÀï¤Î³«ºÅÃÏ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Î¿ûÌî¤Î¸µ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò½É¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¢¡ÃæÅç¡¡·¼ÂÀ¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤±¤¤¤¿¡Ë£²£°£°£°Ç¯£¶·î£²£´Æü¡¢ºë¶Ì¡¦²Ã¿Ü»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡£ÆüÂÎÂçÂ´¡££¶ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¹â£³Ç¯»þ¤Î£±£¸Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡££²£±Ç¯¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢£²£²Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º½Ð¾ì¡££²£±Ç¯¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å£µ¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥ÞÍ¥¾¡¡££²£²Ç¯£¹·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢£²£³Ç¯¤Ë£³¾¡¤òµó¤²¾Þ¶â²¦¤Ë¡££²£´Ç¯£³·î¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç²¤½£¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡££±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£
¡¡¢¡ÃæÅç¤È¿ûÌî¤Î¸òÎ®¡¡¥×¥íÅ¾¸þÁ°¤«¤éÃæÅç¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¡×¤Ë¿ûÌî¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£²£²Ç¯£±£±·î¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤Æ²ñ¿©¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÀÊ¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é»Ïµå¼°¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¡££³¾¡¤·¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç£²½µ´Ö¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤À¡££²£´Ç¯£´·î¤Îµð¿Í¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÃæÅç¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ï¿ûÌî¤¬Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿ûÌî¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£