¥Õ¥¸Âà¼Ò¤ÎÀ¾²¬¹§ÍÎ¥¢¥Ê¡Ö£³£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡×Æ±µéÀ¸¤Ï¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡ª¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢´ñÀ×¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡©¾Ð¡×
¡¡ºòÇ¯£³·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾²¬¹§ÍÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦º´²ì¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡£°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡À¾²¬¥¢¥Ê¤Ï£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¡Úº´²ì»ÔÎ©ÆéÅçÃæ³Ø¹»¤Î´ñÀ×¡ÛºòÆü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Î£³£°¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î°ìÇ¯¸åÇÚ¡£º£¤äº´²ì¤¬¸Ø¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤ÎÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÈÆéÅç¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÇÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¡£ºòÆü¡¢£³£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ï¤Ê¤ï¤È¤ÎºÊ¡¦ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¡ÖÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤È¤Æ¤âºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬½ÐÍè¤ëÊý¤Ç¡¡»ä¤¬Â¾¤Î½÷»Ò¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¡¤È¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤Æ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº´²ì»ÔÎ©ÆéÅçÃæ³Ø¹»¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÎÄï¤Î¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¤µ¤ó¤¬»ä¤Î£²³ØÇ¯²¼¡£¤½¤ÎÈ¹¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¤ÎÃø½ñ¤ÇÍÌ¾¤ÊÄÚÅÄ¿®µ®¤µ¤ó¤âÆéÅç¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢´ñÀ×¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡©¾Ð¡×¤ÈÍÌ¾¿Í¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¹»¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤Ï£²£°£°£°Ç¯¤ËÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢£³¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£À¾²¬¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤ïÉ×ºÊ¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆéÅçÃæ³Ø¹»¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡À¾²¬¥¢¥Ê¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢£²£µÇ¯£³·îËö¤ËÂà¼Ò¡££Ó£Î£Ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ç¤Ï¡¢£±µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢Âð·ú»Î¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê£±µé¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£