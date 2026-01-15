¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢DAIGO¤Î¡È°ì¸À¡É¤¤Ã¤«¤±¤ËSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¢ª½é¤ÎÃø½ñ½ÐÈÇ
¡¡¤¢¤¹16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡Ù¤ËDAIGO¤Î¡È¿ÆÍ§¡É¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Î¹â¶¶¤¬»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡18Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢DAIGO¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤Âç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Æ±¤¸¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¸÷¿Ã¡×¡¢¡Ö¤ª·»(¤ª¤Ë¤¤)¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¿ÆÍ§¡×¤Î¹â¶¶¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¤À¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ëDAIGO¡£¹â¶¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¤ª²Û»Òºî¤ê¡É¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢Éý¹¤¤¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ëÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï20Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤â½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶¡£¡ÖDAIGO¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë»þ¤ËÆÍÁ³¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¸÷¿Ã¡¢¥É¡¼¥Ê¥Äºî¤Ã¤Æ¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤é¤·¤¯¡¢ºî¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢Éð½Ñ¤È¤«¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÈ¿±þ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤é¤¹¤´¤¯È¿±þ¤¬¤è¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢¡Ö¥×¥ë¥³¥®É÷¥Á¡¼¥º¥í¡¼¥ë¡×¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢¡Ö¥×¥ë¥³¥®É÷¥Á¡¼¥º¥í¡¼¥ë¡×¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡£