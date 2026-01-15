¤Ò¤í¤æ¤¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¡É¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏSF¡×¡¡±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆüÊ©¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¸ì¤ë
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²èº×¡ÖHANABI¡×¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ÖHANABI PRESENTS THE JAP'N POP EVENING¡×¤Ç¡¢±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Î¾å±Ç¸å¥È¡¼¥¯¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ä¼ã¼ÔÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¥Ñ¥êÀè¹Ô¾å±Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»³²¬¿¿°á¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤¬¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡×¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤òÄÌ¤·¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ä¤½¤ÎÏÄ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¼ç±é¤ÎóîÆ£¤È¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥êºß½»¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤«¤é¸«¤ë¤ÈSF¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬Ï«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ÐºÑ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤â»É·ãÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢´Ø·¸À¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬·è¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿óîÆ£¤â¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤äSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£·î23Æü¤Ë¸ø³«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â2·î°Ê¹ß¡¢100´Û°Ê¾å¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ò¤á¤°¤ëÌä¤¤¤«¤±¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
