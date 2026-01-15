°ÂÉôÉÒ¼ù»á¡ÖÌä¤¤¤ÎÎ©¤ÆÊý¤¬°ã¤¦¡×23¶è¤´¤ßÍÎÁ²½¤Ë°ìÀÐ¡Ö¹ÔÀ¯¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾ÆµÑÈñÍÑ¤ÎÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡×
¡¡º£¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ23¶è¤Î¡Ö²ÈÄí¤´¤ßÍÎÁ²½¡×¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï¡¢¤¢¤È50Ç¯¤Û¤É¤ÇËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ëºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Î±äÌ¿¤È¡¢ÅÔÌ±¤Î¡Ö¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡×¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¸ºÎÌ²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û50Ç¯¤ÇËþÇÕ¤Ë¡ÄÅÔ¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Î¸½¾õ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Àè¹ÔÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Â¿ËàÃÏ¶è¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢40¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»ØÄê¤´¤ßÂÞ¤ò75±ß¡Á80±ßÄøÅÙ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢ÂçÉý¤Ê¤´¤ßºï¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»Üºö¤Ë¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤ÇÉéÃ´¤¬½Å¤¤¡×¡Ö23¶è¤Î½»´Ä¶¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿ÈÝÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÁ²½¤ÇËÜÅö¤Ë²ÈÄí¤´¤ß¤Ï¸º¤é¤»¤ë¤Î¤«¡¢»¿À®¡õÈ¿ÂÐ¤ÎµÄ°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¡Ö50Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤´¤ß¤¬°î¤ì¤ë¡×
¡¡Åìµþ23¶è¤Î²ÈÄí¤´¤ßÍÎÁ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾Åì¶èµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃæÅçÍºÂÀÏº»á¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤¬½áÂô¤ÊÀÇ¼ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò¼è¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÇ¼ý¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÍÎÁ²½µÄÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿¼¹ï¤ÊËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢ÅìµþÏÑ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿·³¤ÌÌ½èÊ¬¾ì¡×¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¤´¤ß¤¬Ëä¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¡¢ºÇ½ªºÇ¸å¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃæÅç»á¤Ï¡Ö¤¢¤È50Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¸«ÄÌ¤»¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¡¢Â¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤´¤ß¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÍÎÁ²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿ËàÃÏ¶èÅù¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¡¢¡ÖÀè¹Ô¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï1³ä¤«¤é3³ä¤°¤é¤¤¤´¤ß¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£23¶è¤Î1000Ëü¿Í¤¬¤Ò¤È·î¤Ç1.4ÂÞÊ¬ºï¸º¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ëè·î1400ËüÂÞ¤Î¤´¤ß¤¬¸º¤ë¡×¤ÈÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉÔË¡Åê´þ¤ä±ÒÀ¸°²½¡¢´ÉÍý¿Í¤ÎÉéÃ´Áý¤Ê¤É¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÍÎÁ²½¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹¡¢ÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¤µ¤ó¤Î¤Ø¤¢¤ä»á¤Ï¡Ö23¶è¤Î½»´Ä¶¤ÈÍÎÁ²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Á´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¿ËàÃÏ¶è¤Ï°ì¸Í·ú¤Æ¤¬5¡Á7³ä¤À¤¬¡¢23¶è¤ÏÌó7¡Á8³ä¤¬½¸¹ç½»Âð¡£¸ÄÊÌ¼ý½¸¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÍÎÁ²½¤ò23¶è¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤Î¤´¤ß¼ý½¸ÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½¸ÀÑ¾ì¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä1¤Ä¤ÎÂÞ¤¬ÍÎÁ¤ÎÂÞ¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ²ó¼ý¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡£ÉÔË¡Åê´þ¤ä±ÒÀ¸°²½¡¢´ÉÍý¿Í¤ÎÉéÃ´Áý¤Ê¤É¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢23¶è¤Î²ÈÄí¤´¤ß¤Ï´û¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÍÎÁ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È·Ï¤´¤ß¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òµó¤²¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï23¶èÁ´ÂÎ¤ÇÊ¬ÊÌ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¡¢°Õ¼±¤Å¤¯¤ê¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¢£¡ÖÌä¤¤¤ÎÎ©¤ÆÊý¤¬°ã¤¦¡×°ÂÉôÉÒ¼ù»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¹½Â¤ÅªÌäÂê
¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î°ÂÉôÉÒ¼ù»á¤Ï¡ÖÌä¤¤¤ÎÎ©¤ÆÊý¤¬°ã¤¦¡×¤È¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ÂÉô»á¤Ï¡ÖÅìµþ23¶è¤Î»ö¶È·Ï°ìÈÌÇÑ´þÊª¤Î¾ÆµÑÈñÍÑ¤Ï¡¢Â¿ËàÃÏ¶è¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î°Â¤µ¡£¤³¤ì¤ÏÀÇ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ÆµÑ¤è¤ê¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï°Â¤¤¾ÆµÑ¤ËÎ®¤¹¡£½þµÑÈñÍÑ¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤ò¸º¤é¤·¤Æ²Á³Ê¤òÅ¬Àµ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀß·×¤È¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¿Ê¤à¤Ï¤º¤À¡×¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ëÍÎÁ²½¤ÎµÄÏÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª»ñ¸»¤ò¤½¤³¤ËÅê¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡£¶µ°é¤Ê¤É¤Î¡Ø¤ª²ÖÈª¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÀ¯¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾ÆµÑÈñÍÑ¤ÎÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
