24Ç¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬14ÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î³¹¤Ï¤«¤Ê¤êºä¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢Â¹øÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡ª¾Ð¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö2Ç¯Á°¤È¤«¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ã¤Æ¡£Ï¢Æü¤Î¶ÚÆùÄË¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯10·î¤ËSNS¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£Æ±Ç¯6·î¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£