¡ÖÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×µðÂç¥¤¥Î¥·¥·¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÌîÀ¸¤Î¥È¥é
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤¬½»ÂðÃÏ¤«¤é¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Å¹¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ³°¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×Å¹Æâ¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬¿¯Æþ
¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¤ÎÊâÆ»¤òÁö¤ëµðÂç¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤Î»Ñ¡£
Ãæ¹ñËÌÅìÉô¤ÎµÈÎÓ¾Ê¤Ç£±·î7Æü¡¢°ìÆ¬¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë¿¯Æþ¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÂÎ½Å¤ÏÌó250¥¥í¤ËµÚ¤Ö¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½»ÂðÃÏ¤«¤é¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤¬Å¹¤Î±ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ³°¤ËÃ¦½Ð¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹¼ç¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤µ¤¨½ý¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤¬¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²èÌÌ±ü¤Ë°ÜÆ°¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï·úÊª¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥¤¥Î¥·¥·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ë½Ð¸½
°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÊ½¤Î¾å¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌîÀ¸¤Î¥È¥é¡£
Æ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¥Ü¡¼¥ë¹ñÎ©¸ø±à¡£À¤³¦°ä»º¤Î1¤Ä¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ü¡¼¥ë¾ë¡×¤ÇÍÌ¾¤À¡£
¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ë¥È¥é¤ÎÊÝ¸î¶è¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ä¥¢¡¼¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥¸¡¼¥×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤Ï¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¥Ü¡¼¥ë¾ë¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤ÎÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸îÅö¶É¤Ï¡¢¥È¥é¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼é¤ë¤è¤¦Íè±à¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
