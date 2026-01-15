²ìÍè¸¿Í¡ß¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë¿·²ñ¼ÒÂè1ÃÆ±Ç²è¡ØNever After Dark¡Ù6·î5Æü¸ø³«·èÄê¡¢SXSWÀµ¼°½ÐÉÊ¤Î²÷µó
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤È±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë¤¬¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿±ÇÁüÀ½ºî²ñ¼Ò¡ÖSIGNAL181¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆÄ¹ÊÔ±Ç²è¡ØNever After Dark¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬¡¢6·î5Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ë¤Ï°Ä¿Ë¤ÎÀµ¼¼¤È¤Ê¤ëÆ£Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÊæ»Ö¤â¤¨¤«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¤Ç¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿²ìÍè¤È¥Ü¥¤¥ë¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡£²ìÍè¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ´ë²è¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ÊÆÇÛµë²ñ¼ÒXYZ Films¤Ë¤è¤ë³¤³°ÇÛµë¤¬·èÄê¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃíÌÜºî¤À¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¤ÎÇ®±é¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¥É¥é¥ÞÉôÌç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Êæ»Ö¤â¤¨¤«¡£ÎîÇÞ»Õ¡¦°¦Î¤¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢°¦Î¤¤¬²ø¤·¤²¤Êµ·¼°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£¼ê¤Ë¤Ï²Ð¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¤ò°®¤ê¡¢¤¦¤Ä¤í¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¤½¤ÎÍÉ¤é¤á¤¯±ê¤òÂç¤¤Ê¥í¥¦¥½¥¯¤Ø¤È°Ü¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤Ï¡¢±ï¤ËÆÈÆÃ¤Ê±Æ³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ý¤¤ÃÖ¤¶À¡£ÉÔ²º¤Ç¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤¤¡¢Èþ¤·¤µ¤È¶²¤í¤·¤µ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÇÂçµé¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡Ö¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡ÊSXSW¡Ë2026¡×¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊºî¤ËÁª½Ð¡£¥Û¥é¡¼¤ä¥¹¥ê¥é¡¼ºîÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ì¾ÊªÉôÌç¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥¿¡¼¡ÊMidnighter¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í£°ì¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSXSW¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯3·î¤ËÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²»³Ú¡¦±Ç²è¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡£A24À½ºî¤Î¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾×·âºî¡¦ÏÃÂêºî¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¡×¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹±Ç²è¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥»¥Ã¥¿¡¼¤ä±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡È´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤¬¡¢¤³¤Î·ãÀï¶è¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î²÷µó¤È¸À¤¨¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó½Ð±é¤Î²ìÍè¡¢¼ç±é¡¦Êæ»Ö¡¢¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
¡¡²ìÍè¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤Ø¡£ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¡¢ËÜºî¤¬Ã±¤Ê¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
