¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¥ºÌ¤È¯É½²»¸»¸«¤Ä¤«¤ë¡Ö±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎËº¤ì¤Æ¤¤¤¿²»¸»¡×ÆüËÜ¿Í¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬³ÎÇ§
·»Ëå¥Ç¥å¥ª¡¢¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¥º¤Îµ®½Å¤ÊÌ¤È¯É½²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥É2Ëç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥å¥ª¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¾®³Þ¸¶¸°ì¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢·»¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê79¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¡¢³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
1Ëç¤Ï83Ç¯¤Ë32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ëå¥«¥ì¥ó¤µ¤ó¤Î¥½¥í²Î¾§¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¼ýÏ¿¤Ï1969Ç¯11·î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ÖGood Night¡×¤ä¼«ºî¶Ê¡ÖCrescent Noon¡×¤Ê¤É3¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿²ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤¿LPÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦1Ëç¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿67Ç¯¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤¢¤Æ¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡ÖThe Lord¡¤s Prayer¡×¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê¤â°Â²Á¤ÊÁÇºà¤Î¥¢¥»¥Æ¡¼¥ÈÈ×¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö2Ëç¤È¤â»ÔÈÎ¤äÎ®ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²»¸»¤ò´Þ¤àµ®½Å¤Ê°ì¼¡»ñÎÁ¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬23Ç¯¤ËÍèÆü¸ø±é¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÄó¼¨¤ò¤·¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥»¥Æ¡¼¥ÈÈ×¤Ï´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë1Ëç¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿²»¸»¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¥º¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤È¥«¥ì¥ó¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î·»Ëå¥Ç¥å¥ª¡£1969Ç¯11·î¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÎÞ¤Î¾è¼Ö·ô¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯È¯Çä¤Î¡ÖÍÚ¤«¤Ê¤ë±Æ¡×¤¬Á´ÊÆ1°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê°ìÌö¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¾åËç¿ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç1²¯Ëç°Ê¾å¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò3²ó¼õ¾Þ¡£83Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¤µ¤ó»àµî¸å¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£