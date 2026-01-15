B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÃíÌÜ¥¹¥Æー¥¸¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¤¤¤è¤¤¤è16Æü¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー 2026¡×¡£
¤¹¤Ç¤ËÂç²ñ3Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026¡×¤¬¡¢½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢B¥êー¥°ºÇÂç¤Î¡Ö¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¥Öー¥¹¤â½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡16Æü¡Ê¶â¡Ë
16Æü¶âÍËÆü¤Ï¡¢Ä¹ºê½÷»Ò¹â¹»¤Ë¤è¤ë¡ØÎ¶ÍÙ¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸¡£
Ä¹ºê¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥È¥íー¥«¥ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤Þ¤Ä¤ª ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¡£
¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
17ÆüÅÚÍËÆü¤Ï¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸Çú¾Ð¥¹¥Æー¥¸¡×¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë¥À¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬Ä¹ºê¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡18Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆüÍËÆü18Æü¤Ï¡¢¸©ÆâºÇÂç¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸¤ä¡¢¡Ö¥è¥Í¥À2000¡×¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æー¥¸¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Õ¥§¥¹¤Ï3Æü´Ö¡¢½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£