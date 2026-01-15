¡Ö¿·º§¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×Ãæ¹ñÎ±³Ø¤ÇÊÌµïº§ ¸µ¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÖÆîµþ¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ò¤È¸À¡×
2024Ç¯9·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¡¢Ìó5Ç¯È¾¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿ÃÓÃ«¼ÂÍª¤µ¤ó¡£¼¡¤ËÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃæ¹ñÎ±³Ø¡×¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¼Î¤Æ¤ÆÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¡×Ãæ¹ñ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò¤â¤ÄÉ×¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È ¤Û¤«¡Ê5ËçÌÜ/Á´8Ëç¡Ë
¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è É×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¨¡¨¡ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¿¦¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤âÅö»þ¤´¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾õ¶·¤ÇTVer¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤¿¤Þ¤Ë»ä¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Î¾¿Æ¤ä¸åÇÚ¤«¤éÊó¹ð¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤È¤¤É¤¤ªÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Æ¥ìÅì¤òÂà¿¦¤¹¤ëÈ¾Ç¯Á°¤Î2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®ÌîæÆÊ¿¤µ¤ó¤È¤´·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ìî¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥Ä¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Î±³Ø¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤½¤ì¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢»ä¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ëÍ§¤À¤Á¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ëº§¤Î»þÅÀ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤äÃæ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¯¤é¤¤¤«¤éÃæ¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ×¤Ë¤â¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¾®Ìî¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤¹¤°¤Ë¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¼«¿È¤â¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£»ä¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¨¡¨¡ ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î±³ØÃæ¤Ï¡Ö±óµ÷Î¥¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡ÖÆóµòÅÀÀ¸³è¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº£¡¢6·î¤ÎÂ´¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂ´ÏÀ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¼ø¶È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â´ÏÀ¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤±Ãæ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤â¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Á¡Ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿½ÐÍè»ö
¨¡¨¡ Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÖÁÈ¤äSNS¤Ç¡Ö¥Î¥í¥±¡×¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Ãæ¹ñÎ±³Ø¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§Âç³Ø¤ÇÃæ¹ñ»Ë¤Î¥¼¥ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤È¤«¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Â´ÏÀ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Æ¼ÂºÝ¤ËÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ãæ¹ñ¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤É¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤½¤Î¤È¤¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆîµþ¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æîµþ¤Ï¡¢Îò»ËÇ§¼±ÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÅÚÃÏ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÆüËÜ¤«¤é¼ã¤¤»Ò¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ªÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãç¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ä¡£
Åö»þ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç²ñÏÃ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¿¿¼Â¤Ë¶á¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç²ñÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²þ¤á¤ÆÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤âÃæ¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈ³Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÉ¤ß½ñ¤¤Ï¾åÃ£¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤í¡ØÆü·Ð¥Æ¥ìÅìÂç³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Æ´õ¾¯²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤òÆÍ¤¤Ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÀ¸³è¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï·ëº§¤â¤·¤¿¤¤¤·»Ò¤É¤â¤â¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¾å¡Öº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤Ãæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§Á´Á³¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Á¤ª¤¦HSK¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î»ñ³Ê¤Ï¡¢6µé¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î5µé¡Ê¾å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÆñ°×ÅÙ¡Ë¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¼è¤ì¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ËÃ±¸ì¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢À°Íý¤·¤ÆÊ¸¤Ë¤·¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤¹·±Îý¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÂç¶ìÀï
¨¡¨¡ ¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÏÃ¤¹½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¶Î±³Ø¤·¤¿¤éº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ØÄê¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òºî¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤Ã±¸ì¤¬·ë¹½½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤«¤Ê¤ê¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£Ãæ¹ñ¸ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áë¸ý¤Î¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤Ë¤«¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë°Å¾§ÈÖ¹æ¤ÎÆþÎÏ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºî¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áë¸ý¤Î¿Í¤âÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â´Ö°ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ù¤·¤¯¤Æ½é¤á¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡Ä¡£Âç³Ø±¡¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤½¤³¤Ï¤¢¤ó¤¬¤¤Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüÃæÄÌÌõ¤ÎÁª¹Í¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜ¸ì¤â¥Ú¥é¥Ú¥é¡£°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ëÍ§¤À¤Á¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Î½ÉÂê¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ø¶È¤è¤ê¤â¤½¤Ã¤Á¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡£ºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢AI¤È¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¥º¥ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ù¤Ç¡£Í§¤À¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥«ÀµÄ¾¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê½ÉÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§´ðËÜÅª¤Ë¤ÏËÝÌõ¤Ç¤¹¡£²ÝÂê¤È¤Ê¤ë²»¸»¤¬¡¢³°¸ò´±¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖAPEC¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÇÍÌ¾»ì¤â¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë²¿¤¬²¿¤À¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¡¢À¯¼£Åª¤Ê²ñ¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤¿¤ÀËÝÌõ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¸»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1Ê¸¤º¤ÄÄÌÌõ¤ò¤·¤¿²»À¼¤òÏ¿²»¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¨¡¨¡ ¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡Ä¡£
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¡Ö¹¥¤¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¶ìÏ«¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ²ñ¼Ò°÷¤À¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÃÓÃ«¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤¤É¤Çº¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£º£¤Î»ä¤Ï¡Ö³ØÀ¸¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÖÆ¯¤«¤¶¤ë¤â¤Î¿©¤¦¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºá°´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤âÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü½Ð¼Ò¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é²È»ö¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÎ±³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬Âç»ö¤È¤«¡¢²¿¤¬¹¬¤»¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ËÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓÃ«¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÂç³Ø±¡¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â¡¢»Ä¤êÌóÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢É×¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿髙ÌÚ¾Ï·½¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÃÓÃ«¼ÂÍª