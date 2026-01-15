¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¼»Î¤¿¤Á¤ÎµÙÂ©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò»Ù¤¨¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡
¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¡ÊÁýÅÄ¥æ¥ê¥ä/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¤ÎÈëÌô¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ï¥«¥Õ¥§¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Þ¤Ç¡£Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª ÆþÌç½ñ¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³«È¯
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ê´ï¶ñ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤ËÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£Ê´Ëö¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤Ï¡¢Ç»½Ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÇ®É÷¤òÅö¤Æ¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼±Õ¤òÅà·ë¤µ¤»¤Æ´¥Áç¤·ðùÎ³¾õ¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ïµ»½Ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¿Íµ¤¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢18À¤µª¸åÈ¾¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¡¼¤¬·³Ââ¸þ¤±¤Ë´Å¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆÃµö¤ò½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡19À¤µª¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âºÇ½é¤ÎÀ½ÉÊ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÞ¤·¤â¡¢ÆîËÌÀïÁè¤Î»þ´ü¤Ç¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸Ç·Á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢19À¤µªËö¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²Ê³Ø¼Ô¥«¥È¥¦¡¦¥µ¥ë¥È¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥È¥¦¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¹ÈÃã¤Î³«È¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ê´Ëö¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼³«È¯¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥È¥¦¡¦¥µ¥ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢1901Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥óÇîÍ÷²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¤Î°ÜÌ±¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÊÆ·³¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬ÀïÃÏ¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤ÈÊ¼»Î¤¿¤Á¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤«¡£
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Î1938Ç¯4·î¡¢¥Í¥¹¥ì¼Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»ºÎÌÀ¤³¦°ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬Â«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¡¢¿´¿È¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¤ÎÈëÌô¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ï¥«¥Õ¥§¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Þ¤Ç¡£Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª ÆþÌç½ñ¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³«È¯
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ê´ï¶ñ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤ËÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£Ê´Ëö¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤Ï¡¢Ç»½Ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÇ®É÷¤òÅö¤Æ¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼±Õ¤òÅà·ë¤µ¤»¤Æ´¥Áç¤·ðùÎ³¾õ¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ïµ»½Ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¿Íµ¤¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢18À¤µª¸åÈ¾¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¡¼¤¬·³Ââ¸þ¤±¤Ë´Å¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆÃµö¤ò½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡19À¤µª¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âºÇ½é¤ÎÀ½ÉÊ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÞ¤·¤â¡¢ÆîËÌÀïÁè¤Î»þ´ü¤Ç¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸Ç·Á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢19À¤µªËö¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²Ê³Ø¼Ô¥«¥È¥¦¡¦¥µ¥ë¥È¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥È¥¦¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¹ÈÃã¤Î³«È¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ê´Ëö¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼³«È¯¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥È¥¦¡¦¥µ¥ë¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢1901Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥óÇîÍ÷²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¤Î°ÜÌ±¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÊÆ·³¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬ÀïÃÏ¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤ÈÊ¼»Î¤¿¤Á¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤«¡£
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Î1938Ç¯4·î¡¢¥Í¥¹¥ì¼Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»ºÎÌÀ¤³¦°ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬Â«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¡¢¿´¿È¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£