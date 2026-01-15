¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¡©ÏÆÊ¢´Ý¸«¤¨¥É¥ì¥¹»Ñ¤Îi-dle¡¦¥½¥è¥ó¡¢´í¸±¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë»ëÀþ¥¯¥®ÉÕ¤±¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×i-dle¤Î¥½¥è¥ó¤¬¡¢´í¸±¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥½¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥è¥ó¡¢¡ÖÆ©¤±¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×°áÁõ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤à¥½¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÆÊ¢¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÈ©¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¿§µ¤Éº¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¼¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥è¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëi-dle¤Ï¡¢2·î21Æü¡¦22Æü¤Î¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2026 i-dle WORLD TOUR¡ÎSyncopation¡Ï¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥½¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥è¥ó¡£2014Ç¯¤ËCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2016Ç¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤ÆºÇ½ª½ç°Ì20°Ì¤ÇÃ¦Íî¤¹¤ë¤â¡¢2017Ç¯11·î¤Ë¡ØJelly¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ2018Ç¯5·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×(G)I-DLE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£(G)I-DLE¡Ê¸½i-dle¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁí³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20Æü¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØLATATA¡Ù¤ò19ºÐ¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶²¤ë¤Ù¤ºÍÇ½¤ò¸Ø¤ë¡£