¡Ú1·î15Æü¡Ûº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£Æü¤òÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ä¡ª
¡Ö1·î15Æü¡×º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©
¡Ö1·î15Æü¡×¤Ï¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬ÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖWikipedia¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æü¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
1·î14Æü¤Ï¡¢¡ÖWikipedia¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æü¡×¤Ç¤¹¡£
2001¡ÊÊ¿À®13¡ËÇ¯1·î15Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ´²Ê»öÅµ¥µ¥¤¥È¡ÖWikipedia¡Ê¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡Ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤òÊÔ½¸¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÖWiki¡×¤È¡¢¡ÖEncyclopedia¡ÊÉ´²Ê»öÅµ¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ¦ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô